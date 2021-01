Heusweiler/Rastplatz Kutzhof (ots) – Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei konnte Dienstagmittag 19.01.2021 beobachten, wie ein LKW-Fahrer mit Personen auf der Ladefläche kommunizierte. Die benachrichtigten Polizeibeamten stellten fest, das der Sattelauflieger neben der Ware noch 5 Afghanische Staatsbürger an Bord versteckt hatte.

Das Zielland der unerlaubt in Deutschland eingereisten 5 Afghanen war ursprünglich Frankreich,

wofür sie zum Teil viel Geld an einen Schleuser bezahlten.

Drei von ihnen werden heute dem Haftrichter im Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt.

Die anderen Beiden verbringen nun die nächsten Tage in einer Jugendeinrichtung im Saarland.

Der LKW-Fahrer konnte nach einer Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

die Weiterreise fortsetzten. Ihn erwartet ein Strafverfahren aufgrund des Verdachtes der

Einschleusung von Ausländern.