Corona-Kontrollen am Wochenende

Worms (ots) – Auch am ersten Wochenende nach Erlass der Allgemeinverfügung der Stadt Worms zur Bewältigung der Lage im Zusammenhang mit dem COVID-19 Virus, hat die Polizei den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms wieder bei Kontrollmaßnahmen unterstützt. Insgesamt wurden seit Freitag 2795 Personen und 1231 Fahrzeuge kontrolliert.

Hierbei konnten 110 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen festgestellt werden. 27 Personen trugen keine ordnungsgemäße Mund-Nasenbedeckung, 52 Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre, 6 Verstöße gegen die 15-km-Beschränkung und 25 sonstige Verstöße gegen die 15. CoBeLVO wurden erfasst.

Am Sonntagmittag 17.01.2021 hatten sich im Stadtpark, von den Wormsern “Wäldchen” genannt, offenbar ca. 100 Personen zum Schlittenfahren getroffen. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich die Anzahl der Personen deutlich verringert. Entgegen erster Erkenntnis musste nicht wegen Verstößen gegen die Abstandsregeln und Maskenpflicht eingeschritten werden.

Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Worms (ots) – Eine Gaststätte in der Martinspforte ist Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Am Montagmorgen um 1 Uhr stellt der Betreiber der Bar die offenstehende Eingangstür und den Einbruch fest.

In der Zeit seit Sonntag 17.01.2021 gegen 14:00 Uhr gelangen die Täter auf bislang noch nicht bekannte Weise in das Innere des Lokals, wo sie zwei Spielautomaten und einen Dartautomaten gewaltsam aufbrechen und das Bargeld hieraus entwenden. Beim Versuch einen weiteren Spiel- sowie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen scheitern die Einbrecher und können ungesehen flüchten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Raub eines Fahrrads zum Nachteil eines 8-jährigen Kindes

Worms (ots) – Am Freitag 15.01.2021 um 16:50 Uhr beabsichtigten zwei Polizeibeamte einen PKW-Fahrer in der Grenzstraße zu kontrollieren. Nachdem einer der beiden Polizisten den Streifenwagen verlassen hat, verließ auch der unbekannte Beschuldigte seinen blauen Ford Focus, schloss diesen ab und begann, rennend zu flüchten.

Der Polizeibeamte nahm fußläufig die Verfolgung auf. Nach circa 600 Meter traf der Beschuldigte im Kreuzungsbereich Pfrimmanlage / Thomasstraße / Bebelstraße auf eine dreiköpfige Gruppe von Kindern (8-11 Jahre alt). Der Beschuldigte stieß das 8-jährige Kind von seinem Fahrrad und setzte die Flucht mit dem Fahrrad fort. Das Kind blieb hierbei unverletzt. Etliche Meter später stieg er wieder vom Fahrrad ab und warf dieses auf den Gehweg. Der Beschuldigte konnte nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung:

männlich, 16-17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmale Statur, südländischer Phänotyp, schwarze Kappe, schwarze Jacke, schwarze Hose, Gucchi Umhängetasche, schmale Statur.

Das Fahrrad konnte dem Kind letztlich wieder ausgehändigt werden. Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder Täterhinweise der Polizei in Worms (06241/8520) zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots) – Die Fahrerin eines sogenannten Microcars, wurde am gestrigen Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil es mit mehr als 50 km/h statt der eigentlich erlaubten 25 km/h durch die Stadt fuhr. Wie die 57-jährige Fahrerin bei der Kontrolle einräumte, hatte sie die Drosselung des Kleinstwagens aufheben lassen, da ihr, wie sie selbst sagte, das ständige “Gehupe” anderer Autofahrer “auf den Keks” gehe.

Allerdings hätte sie aufgrund der nun deutlich höheren Höchstgeschwindigkeit im Besitz einer Fahrerlaubnis sein müssen. Da sie diese nicht vorweisen konnte, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und das Mini-Auto sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde zudem gegen sie eingeleitet.

Bewaffneter Überfall – Täter flüchtig

Worms (ots) – Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch um kurz vor 19:00 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Kämmererstraße. Dort bedrohte er eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro ausgehändigte wurden, flüchtete er fußläufig vom Tatort. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führte bislang nicht zu seiner Ergreifung. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Flüchtige wird von den Angestellten der Lebensmitteldiscounters als etwa 20-35 Jahre alt, ca. 180cm groß und von schmaler Statur beschrieben. Er sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er bei Tatausführung mit einer grauen Bomberjacke und einer schwarzen Wollmütze. Über Mund und Nase trug er ein schwarzes Tuch.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Glatteisunfall – Autofahrer prallt gegen Friedhofsgebäude

Worms (ots) – Am gestrigen Abend, kurz nach 22 Uhr kommt ein 26-jähriger Wormser mit seinem PKW auf der Höhenstraße von der Fahrbahn ab und prallt gegen die Außenmauer des Friedhofsgebäudes. Der Fahrer ist in Richtung Herrnsheim unterwegs, als er die Kontrolle auf eisglatter Fahrbahn verliert und beim Aufprall gegen die Mauer leicht verletzt wird. Zur weiteren Untersuchung wird er ins Klinikum gebracht.

Am PKW entsteht Totalschaden (ca. 5000 Euro) und am Friedhofsgebäude ist das Regefallrohr beschädigt. Die für die winterlichen Wetterverhältnisse vorgeschriebenen Reifen können die Beamten am PKW nicht feststellen.

Alleinunfall aufgrund Glätte mit verletztem PKW-Fahrer

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Am 12.01.2021 gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Alzeyer Straße (B271) in Flörsheim-Dalsheim in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim. Aufgrund der Witterungsverhältnisse (nass, glatt) und nicht angepassten Geschwindigkeit verliert er die Kontrolle über seinen Pkw und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne und einem Gebüsch des dortigen Bürgerhauses.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch den Unfall und wurde im Anschluss ins Klinikum nach Worms verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vergeblich vor Polizei

Worms (ots) – Am Mittwochmorgen 13.01.2021 um 02:40 Uhr, soll ein 51-jähriger Wormser mit seinem PKW in der Alzeyer Straße in Worms einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltesignalen der Polizeibeamten Folge zu leisten, setzt er seine Fahrt fort und versucht sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Brauereistraße kann das Fahrzeug schließlich eingeholt und kontrolliert werden.

Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

In einen Atemalkoholtest willigte der Fahrer nicht ein, weshalb ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde von der Polizei sichergestellt.

Der Fahrer wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Versuchter Enkeltrick – Opa wartet mit Bargeld vor der Bank

Worms (ots) – Mit einer fünfstelligen Summe wartet gestern Nachmittag ein 79-Jähriger vor der Bank auf seine Enkelin, die angeblich wegen eines Unfalls in Geldnot geraten sei. Er hatte zuvor einen Anruf erhalten, bei dem sich die Anruferin als seine Enkelin ausgab. Der so genannte Enkeltrick ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht” oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten um Bargeld.

Als Grund wird ein finanzieller Engpass, eine Notlage oder die Erfüllung eines angeblich schon lange gehegten Wunsches vorgetäuscht. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen auch durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald die Opfer helfen möchten, wird ein Bote angekündigt, der das Geld oder den vereinbarten Wertgegenstand abholt.

Hat der Betroffene, wie in diesem Fall, die geforderte Summe nicht parat, wird er gebeten, unverzüglich zur Bank zu gehen und dort den Betrag abzuheben. Dies tat er auch. Doch als nach einer gewissen Wartezeit die Enkelin nicht erscheint, fährt der Mann wieder nach Hause und ruft seine Enkelin an.

Jetzt stellt sich heraus, dass die Enkeltochter nicht angerufen hat und er Opfer eines versuchten

Call-Center-Betrugs ist.

Kontrollen der Corona-Maßnahmen

Worms (ots) – Am zweiten Tag nach Erlass der Allgemeinverfügung der Stadt Worms zur Bewältigung der Lage im Zusammenhang mit dem COVID-19 Virus, hat die Polizei den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms wieder bei Kontrollmaßnahmen unterstützt. In dem gemeinsam abgestimmten Konzept wurden Kontrollen der Ausgangssperre sowie der Einschränkungen des 15-km Bewegungsradius im Stadtgebiet Worms durchgeführt.

Aufgrund des hohen Medieninteresses an den geplanten Maßnahmen, wurde seitens der Stadtverwaltung, um 21 Uhr zu einem Pressegespräch auf dem St.-Albans-Platz, vor dem Haupthahnhof, eingeladen. Für Fragen rund um die Verfügung der Stadt und zu den Kontrollmaßnahmen standen der Oberbürgermeister Adolf Kessel, Stadtbürgermeister Hans-Joachim Kosubek und der Leiter der Polizeiinspektion Worms, Thomas Lebkücher, Rede und Antwort. Der Oberbürgermeister erläuterte bei dieser Gelegenheit nochmals, wie es zu der Verschärfung der Maßnahmen in Worms kam und appellierte abermals an die Bürger, die Bestimmungen einzuhalten.

“Ich weiß, dass diese zusätzlichen Maßnahmen schwere Einschnitte bedeuten, aber ich bin zuversichtlich, dass sich die Situation in unserer Stadt hinsichtlich der hohen Inzidenzwerte entspannt, wenn wir alle an einem Strang ziehen”, betonte der OB.

Die gemeinsamen Fußstreifen von Polizei und kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms sowie die im Willy-Brandt-Ring eingerichtete Kontrollstelle fand ebenso mediales Interesse.

Insgesamt wurden 1152 Personen und 916 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten 53 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen festgestellt werden. 26 Personen trugen keine ordnungsgemäße Mund-Nasenbedeckung, 20 Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre, ein Verstoß gegen die 15-km-Beschränkung und sechs sonstige Verstöße gegen die 15. CoBeLVO wurden erfasst.

Der Großteil der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und begrüßte zum Teil auch die geltenden Regeln. Vereinzelt kam es aber auch zu Unmutsbekundungen und abschätzigen Kommentaren. In einem Fall wurden Beamte der Bereitschaftspolizei auch aus einem vorbeifahrenden Auto heraus beleidigt. Das Fahrzeug konnte später im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Gegen den 20-jährigen Beifahrer aus Worms wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Recklinghausen zeigte sich bei einer Kontrolle in der Alzeyer Straße aufbrausend und deutete die Maßnahme als reine Schikane.

Weiter machte er keine Angaben. In diesem Fall wird wegen das Verdachts eines Verstoßes gegen die 15-km-Regel eine Ordnungswidrigkeit erfasst.