Mannheim: Neujahrsempfang der Stadt Mannheim in diesem Jahr virtuell

Mannheim – Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim, der traditionell am 6. Januar stattfindet, verschoben. Der Neujahrsempfang wird am Sonntag, 24. Januar 2021, ab 11 Uhr live vom Rhein Neckar Fernsehen aus dem Congress Center Rosengarten übertragen. Außerdem können die Zuschauer der Veranstaltung virtuell per Live-Stream unter www.mannheim.de/neujahrsempfang folgen. Eine Präsenzveranstaltung, zu der wie gewohnt alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, ist für den Sommer als Bürgerfest geplant.

„Auch wenn der Empfang leider nicht am 6. Januar stattfinden konnte, so ist es gerade in dieser Zeit wichtig, gemeinsam das Vergangene zu reflektieren und vor allem auch den Blick nach vorne zu richten. Wir werden deshalb unsere traditionsreiche Veranstaltung in einem anderen Format durchführen. Ich darf Sie alle zum diesjährigen virtuellen Neujahrsempfang am 24. Januar herzlich einladen“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz.

Das 90-minütige Programm der virtuellen Veranstaltung enthält – wie jedes Jahr – die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters, den Jahresrückblick „Mannheim 2020 – Menschen, Bilder, Emotionen“ sowie die Ehrungen für gesellschaftliches Engagement.

Anstelle der gewohnten Festrede findet ein Gespräch statt. Dieses Gespräch unter dem Titel „Corona und die Psyche. Was macht Corona mit uns Menschen?“ führt Moderatorin Carina Junginger mit dem Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg.

Wie gewohnt gibt es ein künstlerisches Rahmenprogramm. In diesem Jahr wird es von Künstlerinnen und Künstlern der Freien Szene gestaltet. Mit „IF“ zeigt Cecilia Ponteprimo eine Tanzperformance von Julie Pécard in Begleitung einer Gesangs-Vibraphon-Komposition von Kasia Kadlubowska. Bei „7 Months“ von EPI treffen Rhythmen des östlichen Mittelmeerraums auf moderne Jazz-Harmonien. Den Abschluss bildet die Songwriterin und Musikerin Alex Mayr mit „Ein Pilot“.

Die Veranstaltung wird live in Gebärdensprache gedolmetscht. Wer sie verpasst, kann sie später als Aufzeichnung ebenfalls unter www.mannheim.de/neujahrsempfang finden.