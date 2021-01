Mehrere Autos brennen

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 17.01.2021 brannten gegen 03:19 Uhr im Dornsheimer Weg in Mainz-Hechtsheim auf einem Privatparkplatz mehrere Fahrzeuge. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst ein Auto in Brand. Das Feuer sprang dann auf 2 nebendran geparkte Autos über. Zwei der drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Ebenfalls in Mainz-Hechtsheim konnte am Sonntagmorgen gegen 10:20 Uhr ein Fahrzeughalter in der Lion-Feuchtwanger-Straße einen Schaden an seinem PKW feststellen, der augenscheinlich auf ein Feuer zurückzuführen ist. An seinem Firmenwagen konnte er Rußanhaftungen und Lackverfärbungen auffinden. Bislang ist unklar ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Raub auf Postfiliale-Täter gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Ein Blumengeschäft mit integrierter Postfiliale im Stadtteil Bretzenheim, wurde am Montagmorgen 18.01.2021 Ziel eines Raubüberfalls. Die 46-jährige Inhaberin der Filiale schließt gegen kurz nach 07:00 Uhr ihr Geschäft auf und betritt die Geschäftsräume. Zunächst unbemerkt folgt ihr ein bislang unbekannter Täter und geht unmittelbar mit körperlicher Gewalt gegen die Inhaberin vor.

Als diese verletzt am Boden liegt, bedroht der Täter die Geschädigte mit einer Schusswaffe und fordert sie auf ihm das Geld auszuhändigen. Der Täter flüchtet nach Tatausführung aus der Postfiliale, in bislang unbekannte Richtung. Die 46-Jährige muss wegen erlittener Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Die Beamten des Raubkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen, zudem wurden erste Spuren gesichert. Die Auswertung dauert derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen können. Auch Angaben zu Personen, die in den letzten Tagen in verdächtiger Weise im näheren Umfeld des Blumengeschäfts aufgefallen sind, sind hilfreich. Das Blumengeschäft mit Postfiliale befindet sich in der Straße Lanzelhohl im Stadtteil Mainz-Bretzenheim.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kräftiger Statur handeln. Er soll ca. 185 cm groß sein und bei Tatausführung eine schwarze Maske aus Stoff vor dem Gesicht getragen haben. Insgesamt soll der Täter komplett schwarz gekleidet gewesen sein, mit einer schwarzen Stoffhose, einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Bomberjacke. Der Täter habe Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich zu jeder Zeit mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung- Möbel fliegen aus 18.Stock

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Freitagabend 15.01.2021 hörte ein Anwohner in der Göttelmannstraße zwischen 19-19:30 Uhr einen lauten Knall. Grund dafür waren Möbel, die vom Dach des 18-stöckigen Wohngebäudes geflogen sind. Eine massive Bank aus Holz und Eisen sowie ein Tisch wurden durch unbekannte Täter über die Brüstung gehoben und von der Dachterrasse des Hauses geworfen.

Im 4. Obergeschoss schlugen die Möbel gegen die Hauswand bevor sie letztlich unten auf den Boden krachten. Weil durch die Tat glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrzeugveränderungen und Corona-Verstöße

A61 Rheinhessen/Mörstadt (ots) – Weil ein PKW augenscheinlich erhebliche bauliche Veränderungen am Fahrwerk und an der Beleuchtung aufwies, überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 16.1.2021 gegen 14:50 Uhr einen PKW auf der Tank- u. Raststätte Wonnegau-West an der A 61 bei Mörstadt. Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Fahrzeugveränderungen durch eine Tieferlegung und Änderungen an der Beleuchtung.

Weiter wurde festgestellt, dass der PKW mit drei Fahrzeuginsassen besetzt war. Da diese aus drei verschiedenen Haushalten stammten, müssen die 16-, 17- und 19-jährigen jungen Männer nun mit Ordnungswidrigkeiten nach der Corona-Bekämpfungsverordnung rechnen. Der 19-Jährige Fahrer muss zudem auch noch mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrzeugveränderungen rechnen.

Überladen und ein Messer

A61 Rheinhessen (ots) – Insgesamt 77 Lkw und Lastzüge kontrollierte die Verkehrsdirektion Wörrstadt am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 08.30 und 14.00 Uhr auf der Autobahn A61 bei Bornheim. Schwerpunkt waren die Fahrzeuggewichte. 11 Brummis waren überladen, 4 davon so stark, dass sie nicht mehr weiterfahren durften. Für die betroffenen Speditionen bedeutet das nicht nur ein weiteres Fahrzeug zum Umladen zur Kontrollstelle zu schicken, sie müssen neben einem Bußgeld auch damit rechnen, dass ihr Gewinn für den Transport eingezogen wird.

Empfindlich reagierten die Beamten, als sie bei einem polizeibekannten 33-jährigen Lkw-Fahrer aus

dem Rhein-Sieg-Kreis ein verbotenes Messer griffbereit entdeckten.

Ihm droht eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.