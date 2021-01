Kreis Mainz-Bingen: Die Polizei-News

Unter Drogeneinfluss gefahren

Bingen am Rhein (ots) – Am Samstagnachmittag 16.01.2021 wurde ein PKW in der Saarlandstraße einer allgemeinem Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergaben sich bei dem Fahrer Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein Drogenschnelltest reagierte schließlich positiv auf THC. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zu schnell unterwegs: Polizei kontrolliert

Bingen (ots) – Die Polizei Bingen hat am Freitag an zwei Stellen im Dienstgebiet die Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert. Gleich mehrere Autofahrer waren dabei zu schnell unterwegs. Die Beamten erstatteten insgesamt 19 Ordnungswidrigkeitsanzeigen, 8 mal wurde ein Verwarnungsgeld fällig. Zwischen 11 und 14 Uhr kontrollierten Polizisten an der Landesstraße in Gensingen in Höhe B41.

Die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern fiel nicht Allen leicht. Ein 18-Jähriger Fahranfänger war gleich mit 96 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf der B9 bei Trechtingshausen fiel am Nachmittag ein 54-jähriger Fahrer eines Transporters auf, der die Schallmauer mit 121 km/h bei erlaubten 60 km/h durchbrach. Die beiden Spitzenreiter erwarten nun ein hohes Bußgeld, Punkte in Flensburg und mindestens ein Monat Fahrverbot.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bingen (ots) – Am Freitag 15.01.2021 gegen 11:10 Uhr ereignete sich in Bingen in der Stefan-George-Straße ein Verkehrsunfall zwischen Auto- und Radfahrer. Beim Abbiegen in die Beuchergasse übersah der 78-jährige Autofahrer den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß in dessen Folge der 50-Jährige Fahrradfahrer in die Frontscheibe des Autos geschleudert wurde. Er wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob eine Blendung der tiefstehenden Sonne mit ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen ist, damit beschäftigen sich u.a. die weiteren Ermittlungen der Polizei.

Fahren unter Cannabiseinfluss – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots) – Zwei verdächtige Jugendliche wurden am Friedhof Büdesheim gemeldet. Bei Eintreffen der Streife stiegen die beiden in ein Auto und wollten flüchten. Der PKW konnte in der Osterbergstraße angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 15-jährigen Beifahrer in seinem Geldbeutel in Alufolie gewickeltes BTM aufgefunden.

Der 21-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von BTM, er gab an am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Es wurden zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 64-jährige Fahrer eines Mofarollers angehalten. Die Drosselung war augenscheinlich ausgebaut und ein neuer Auspuff angebracht worden. Der Fahrer räumte die Feststellungen ein und ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt.

Zu allem Überfluss war der Fahrer nicht in Besitz eines Führerscheins.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fußstreife

Bingen (ots) – Von 14:00-18:00 Uhr wurde eine Fußstreife in der Innenstadt rund um das City-Center durchgeführt. Dabei wurde besonders die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Der Großteil aller Bürger hielt sich vorbildlich an die Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Insgesamt wurde gegen fünf uneinsichtige Bürger Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Einbruchdiebstahl

Bingen (ots) – Sankt Johann, Hofgut Wißberg, 13.01., 16:30 Uhr – 14.01., 06:55 Uhr. Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 13.01. auf den 14.01. über ein Fenster in ein Büro des Golfclubs Rheinhessen ein. Das Büro wurde komplett durchsucht und ein verschlossener Stahlschrank aufgehebelt.

Es wurde nichts entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann bitte melden.