Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Zwei Verletzte nach Lkw-Unfall – hoher Sachschaden (siehe Foto)

Wattenheim (ots) – Am Montagmorgen 18.01.2021 kam es auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Wattenheim und Enkenbach-Alsenborn, zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen. Ein 45 jähriger Fahrer eines Tanklastzuges musste im morgendlichen Berufsverkehr an einer Steigungsstrecke verkehrsbedingt abbremsen.

Der nachfolgende 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges erkannte die Situation zu spät und krachte in den Auflieger des Tankfahrzeugs für Lebensmittel. Beide Lkw-Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 90.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.|past

Kaminbrand in Katzweiler

Katzweiler – Aufgrund eines Kaminbrands rückte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg während des frühen Sonntagabends 17.01.2021 aus. Feuerrote Funken sprühten zu Beginn der Einsatzmaßnahmen aus dem Schornstein des Wohnhauses, In der Schell.

Über die Drehleiter setzten die Helfer ein Kehrgerät ein, um den Kamin zu reinigen. Der mit Atemschutz ausgerüstete Angriffstrupp räumte den Schornstein aus. Das Gebäude wurde mit einem Spezialgerät belüftet.

Vorsorglich wurde im Keller eine Wand geöffnet, um zu kontrollieren, ob der Brand auf die Dämmung übergegriffen hatte. Eine Brandausbreitung stellten die Helfer jedoch nicht fest. Der Bezirksschornsteinfeger war vor Ort.

Mit folgenden Tipps können Sie Kaminbrände vermeiden:

Möglichst nur Harthölzer, beispielsweise Buche oder Eiche verwenden.

Das Holz vorm Verbrennen mindestens 2 Jahre lufttrocknend lagern.

Eine regelmäßige und rechtzeitige Kaminreinigung durch den Schornsteinfeger.

Zusammenstoß mit 3 Rehen

Schneckenhausen (ots) – Mit 3 Rehen ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Mitternacht auf der Landstraße nach Schallodenbach. Durch die Kollision mit den Wildtieren entstand Sachschaden am Fahrzeug des 70-Jährigen. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß sprangen die Rehe in den Wald davon. |erf

Autobahnpolizei verhindert 4 Trunkenheitsfahrten

Waldmohr/A6 (ots) – Gleich viermal mussten Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern am Sonntagabend 17.01.2021 präventiv Führerscheine und Fahrzeugpapiere sicherstellen um Trunkenheitsfahrten zu verhindern. Die 4 betroffenen Lkw-Fahrer wurden auf dem Parkplatz der Rastanlage Waldmohr angetroffen, wo sie mit ihren Lastzügen und Kleintransportern die vorgeschriebenen Ruhezeiten eingelegt hatten.

Die Männer aus Osteuropa hatten bei durchgeführten Atemalkoholtests Werte von 0,68, 1,20, 1,26 und 2,98 Promille. Bis zum Erreichen der Fahrtüchtigkeit wurde ihnen die Weiterfahrt bzw. der Fahrtantritt untersagt.|past