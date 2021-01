Wer hat die Verkehrsinsel beschädigt? (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Trippstadter Straße und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf den Verursacher, der in der Nacht zu Montag an einer Verkehrsinsel zwei Verkehrsschilder “umgemäht” hat.

Einem Anwohner fiel die Beschädigung am gegen 0:30 Uhr auf und er meldete sie der Polizei. Die Streife fand vor Ort die abgerissenen Schilder. Vermutlich ist der Verursacher von der Uni kommend in Richtung Innenstadt gefahren. An der Gerhardt-Hauptmann-Straße hat er die zweite Verkehrsinsel komplett überfahren. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile zurück, welche eindeutig auf einen Opel, der Farbe Silber zurückzuführen sind.

Das Fahrzeug des Verursachers dürfte entsprechend beschädigt sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, haben Polizeibeamte in der Nacht zu Montag einem Mann die Autoschlüssel abgenommen. Die Streife war gegen 3:30 Uhr in der Katharinenstraße auf den Mann aufmerksam geworden. Er schlief in seinem Pkw auf dem Fahrersitz.

Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte dem 41-Jährigen einen Pegel von 0,77 Promille. Um zu verhindern, dass er sich in seinem alkoholisierten Zustand losfährt, wurden das Fahrzeug abgeschlossen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 41-Jährige musste zu Fuß nach Hause gehen.

Die Schlüssel kann er abholen, wenn er wieder nüchtern ist. |elz

Hitlergruß skandiert – Polizisten angegriffen und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Ein 23-Jähriger zeigte am Sonntag 17.01.2021 in der Mannheimer Straße vorbeifahrenden Fahrzeugen, darunter eine Polizeistreife, den sogenannten Hitlergruß. Der mit Messern bewaffnete Mann setzte sich bei der anschließenden Polizeikontrolle zur Wehr. Er wurde vorübergehende festgenommen. Polizisten wurden nicht verletzt.

Der 23-Jährige war zur Mittagszeit im Bereich des Hauptfriedhofs einer Polizeistreife aufgefallen.

Er skandierte den Hitlergruß, in der anderen Hand hielt er ein Messer. Während der Kontrolle

durch die Polizei verhielt sich der Verdächtige unkooperativ, provozierend und aggressiv.

Als die Beamten den alkoholisierten Mann zu ihrer eigenen Sicherheit fesselten, versuchte er sich gegen die Maßnahme zu wehren. Er attackierte die Beamten, ohne sie zu verletzten. Das Messer setzte er dabei nicht ein. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Wie sich herausstellte hatte er noch ein Wurfmesser und ein Messer im Scheckkartenformat einstecken.

Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme des 23-Jährigen bis zum Abend an. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte

der Mann die Einsatzkräfte. Der 23-Jährige blickt nun mehreren Strafverfahren entgegen. |erf

Ex-Freund will nicht gehen und verletzt Polizisten

Kaiserslautern (ots) – Nachdem seine Freundin am Sonntag 17.01.2021 die Beziehung beendete, weigerte sich der 27-Jährige ihre Wohnung zu verlassen. Die Frau rief die Polizei. Weil der alkoholisierte Mann vehement die Wohnung nicht verließ, griffen die Beamten durch. Sie setzen ihn vor die Tür.

Damit nicht genug: Der 27-Jährige attackierte die Polizisten und versuchte zurück in die Wohnung zu gelangen. Dabei verletzte er zwei Einsatzkräfte leicht und ein Mobiltelefon ging zu Bruch. Die Beamten nahmen den Mann vorübergehend fest. Er muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. |erf