Alkoholisierter 32-Jähriger schlägt gegen Fahrzeuge – Geschädigte gesucht

Speyer (ots) – Ein 32-jähriger, in Speyer wohnhafter Mann, erschien am Sonntagabend 17.01.2021 kurz nach 19 Uhr trotz bestehendem Hausverbot am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants im Bereich der Wartturmkreuzung. Hier soll er gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen und sich dann in Richtung Kreuzung entfernt haben. Dort habe er dann gegen einen Porsche geschlagen, der sich im öffentlichen Verkehrsraum befand.

Der 32-Jährige konnte von der Polizei in stark alkoholisiertem Zustand an der Kreuzung angetroffen und letztlich an seine Wohnanschrift verbracht werden. Ob ihn neben strafrechtlichen Ermittlungen wegen des Hausfriedensbruchs nun auch weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung von Fahrzeugen erwartet, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Derzeit sind der Polizei keine geschädigten Fahrzeugbesitzer bekannt. Sollten Person durch das Verhalten des 32-Jährigen einen Schaden an ihrem Fahrzeug erlitten haben, werden sie dringend gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Einbruch in Lagerraum des Kletterwaldes Speyer

Speyer (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Montag 18.01.2021 gegen 01:30 Uhr unberechtigten Zutritt in einen Lagerraum des Kletterwaldes Speyer im Ersten Richtweg. Die Holztür zu dem Lagerraum wurde hierzu aufgebrochen. Im Lagerraum befanden sich keine Wertsachen, sodass letztlich Nichts entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen im Bereich des Kletterwaldes Speyer aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Fußstreifen im Bereich Stadthalle

Speyer (ots) – Am Freitag 15.01.2021 führte die Polizei Speyer im Zeitraum 19:30-20:30 Uhr Fußstreifen im Stadthallenpark, dem Schulhof der Doppelgymnasien in der Otto-Mayer-Straße und im Schützenpark durch. Während an der Stadthalle und in der Otto-Mayer-Straße niemand angetroffen werden konnte, wurde im Schützenpark eine 3-er-Personengruppe festgestellt und kontrolliert.

Gegen eine 26-jährige Frau aus Speyer wurde in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Bei ihr konnte ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt werden.