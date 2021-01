Nach Häuslicher Gewalt in Gewahrsamszelle

Frankenthal (ots) – Am Sonntag 17.01.2021 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Fall von Häuslicher Gewalt in Frankenthal. Bei der Sachverhaltsaufnahme sollte der 20-Jährige Beschuldigte, welcher zuvor seine Lebensgefährtin leicht verletzt hatte, durch die eingesetzten Polizeibeamten durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich der Beschuldigte, griff die Polizeibeamten tätlich an und beleidigte sie.

Der alkoholisierte Beschuldigte wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Die Beamten wurden durch die Angriffe des Beschuldigten nicht verletzt.

Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw der Marke Hyundai in der Zeit von Samstag 16.01.2021, 19:30 Uhr, bis Sonntag 17.01.2021, 12:00 Uhr, in der Johannes-Kapper-Straße, Höhe Hausnummer 2 in 67240 Bobenheim-Roxheim ab. Unbekannte Täter zerkratzen in diesem Zeitraum die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.