Landau: Die Polizei-News

Illegales Fahrzeugrennen im Neuschnee

Landau (ots) – In der Nacht auf Sonntag 17.01.2021 gegen 00:00 Uhr drifteten laut Zeugenaussagen mehrere Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Fahrzeugen auf dem Alten Messplatz in Landau im Kreis. Die Fahrzeugführer schienen sich ein Wettrennen zu liefern.

Die Polizei Landau konnte ein Fahrzeug, ein Mercedes CLS direkt stoppen, ein weiteres beteiligtes Fahrzeug im Rahmen der Fahndung, zwei Fahrzeuge gingen flüchtig. Bei den beiden flüchtigen Fahrzeugen dürfte es sich um einen weinroten und einen silbernen BMW, vermutlich 5er Baureihe, handeln.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Zu schnell auf die Autobahn

B272/B10 (ots) – Ein 39 Jahre alter Peugeotfahrer verlor am frühen Sonntagmorgen (17.01.2021, 07.31 Uhr) die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er aus Richtung Dammheim kommend auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren wollte.

Im dortigen Kurvenbereich übersteuerte er sein Auto, drehte sich anschließend um die eigene Achse und kollidierte mit der Schutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

Offenbach/Queich (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtschaden von etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag 15.01.2021 gegen 14:45 Uhr im Bereich der Germersheimer Straße in Offenbach zugetragen hat.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 39-jährige Frau aus dem Kreis Südliche Weinstraße als Wartepflichtige auf die Germersheimer Straße auffahren, missachtete das dortige Vorfahrtszeichen und fuhr im Anschluss einer auf der bevorrechtigten Straße fahrenden 69-jährigen Verkehrsteilnehmerin seitlich ins Fahrzeug. Diese erlitt durch den Aufprall Schmerzen im Rücken- / u. Beckenbereich und musste im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da die Fahrbahn durch den Verkehrsunfall durch auslaufende Betriebsstoffe starke Verschmutzungen aufwies, musste diese zudem durch eine Fachfirma gereinigt werden. Für die Dauer der Reinigung musste die Straße etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen entstanden dadurch nicht.

Einbruch in Altenzentrum

Landau (ots) – Im Verlauf des letzten Wochenendes, zwischen 15.01.2021 und 18.01.2021, brachen bislang unbekannte Täter in die Verwaltungsräumlichkeiten des Altenzentrums in der Zweibrücker Straße in Landau ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein Fenster, hebelten im Gebäude mehrere Bürotüren auf und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld.

Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 EUR. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Landau (ots) – In der Nacht auf Samstag 16.01.2021 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle wegen eines defekten Scheinwerfers festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr.

Dem 25-jährigen Mann aus dem Bereich der VG Edenkoben wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihn erwartet neben einer Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.