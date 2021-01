Odenwaldkreis

Polizei beendet Corona-Party in Sports-Bar

Höchst im Odenwald (ots) – Am Samstag 16.01.2021 gegen 22 Uhr wurden im Rahmen einer Kontrolle durch Beamte der Polizeistation Höchst, wechselnde Personengruppen dabei beobachtet wie sie über den Hintereingang in eine geschlossene Bar in Höchst ein- und ausgingen. Bei der anschließenden Kontrolle konnten im Hauptraum der Bar 18 Personen feucht fröhlich feiernd angetroffen werden. 6 weitere Gäste versuchten noch erfolglos, sich in einem Nebenraum der Bar zu verstecken.

Alle 24 Personen trugen weder eine Mund-Nasenbedeckung, noch wurde ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten. Von allen Anwesenden wurden die Personalien festgestellt und im Anschluss einzeln der Räumlichkeit verwiesen. Entsprechende Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung folgen in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Höchst und dem Gesundheitsamt des Odenwaldkreises.

Da sich keiner der anwesenden Personen für die Räumlichkeiten verantwortlich zeigen wollte, wurde die Bar durch die Polizeibeamten verschlossen und der Schlüssel in amtliche Verwahrung genommen.

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Erbach (ots) – Am Montag (18.01.) kam es auf dem Parkplatz einer Erbacher Drogerie zu einer Unfallflucht. Eine 33-jährige Elsbacherin stellte ihren weißen Seat Ibiza gegen 14:30 Uhr auf einem der Kunden-Parkplätze seitlich zur Unteren Stadtwiese ab. Als sie gegen 14:40 Uhr an ihr Fahrzeug kam, stellte sie Beschädigungen am rechten Rücklicht sowie am Kotflügel rechts hinten fest.

Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Den Sachschaden am Seat beziffert die Polizei auf etwa 500 EUR. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Darmstadt

Polizei schnappt Duo nach versuchtem Einbruch – Gesuchter Betrüger bei Wohnungsdurchsuchung festgenommen

Darmstadt (ots) – Die Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines Autos in der Saalbaustraße und ein Baucontainer auf dem Baustellengelände in der Kasinostraße gerieten am Sonntag 17.1.2021 in das Visier von Kriminellen. Gegen 23.45 Uhr hatten Zeugen das verdächtige Treiben der zunächst unbekannten Männer bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und Dank der Personenbeschreibung nahmen die Ordnungshüter die beiden 30 und 54 Jahre alten Tatverdächtigen daraufhin in der Kasinostraße im Bereich eines Baustellengeländes fest.

Bei der Überprüfung des Areals zeigten sich frische Hebelspuren im Eingangsbereich eines Baucontainers. Zudem stellten die Beamten eine Zange sowie ein mit frischen Aufbruchspuren versehenes Vorhängeschloss bei der Durchsuchung der Festgenommenen und ihrem mitgeführten Rucksack sicher.

Das Duo wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgten die erkennungsdienstlichen Behandlungen und die Anzeigenaufnahme. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde im Anschluss die Wohnung des 54-Jährigen nach weiteren Beweismitteln durchsucht.

Hierbei stießen die Polizisten in den Räumen auf einen 30-jährigen Mann aus Langen, der vom Amtsgericht Regensburg mit einem Haftbefehl wegen Betruges gesucht wurde. Der Abend des Gesuchten endete somit schlussendlich im Gewahrsam der Polizei. Er wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. Sein 54-jähriger Gastgeber wurde mit seinem 30 Jahre alten Komplizen nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Beide werden sich nun zukünftig wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Ungebetene Gäste im Schrebergarten

Darmstadt (ots) – Ungebetene Gäste haben in der Zeit zwischen Freitag (15.1.), 20.15 Uhr und Samstag (16.1.), 12.15 Uhr ihr Unwesen in einem Schrebergarten in der Rodgaustraße getrieben. Die Täter kletterten über den Gartenzaun des Grundstückes und durchsuchten dort einen Lagerraum nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig und ließen unter anderem Brennholz und eine Dartscheibe mitgehen.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810, sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Wohnhausbrand – Feuerwehr findet tote Person

Griesheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 17.01.2021 um kurz nach 06:00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Rettungsleitstelle einen Gebäudebrand. Weitere Meldungen folgten. Im Zuge der Löscharbeiten konnte die Feuerwehr eine tote Person bergen. Wie die Person ums Leben kam und um wen es sich handelt, können wir derzeit noch nicht sagen.

Die Ermittler des Kriminaldauerdienstes sind aktuell am Brandort tätig. Zu Höhe und Umfang des Sachschadens können wegen der noch andauernden Löscharbeiten noch keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Griesheim und des Rettungsdienstes.

Fenster mit Stahlkugel beschädigt – Polizei stellt Zwille sicher

Groß-Umstadt (ots) – Nach derzeitigem Kenntnisstand trieb eine junge Personengruppe am Samstagabend 16.1.2021 im Weißdornweg mit einer Zwille ihr Unwesen, wobei ein Fenster mit einer Stahlkugel beschädigt wurde. Anwohner bemerkten gegen 20.35 Uhr ein schussähnliches Geräusch und stellten im Anschluss eine Beschädigung am Fenster fest, woraufhin sie die Polizei alarmierten.

Mehrere Streifen begaben sich umgehend zum Einsatzort. Durch einen Zeugen konnten drei Männer, ein 22-, zwei 26-Jährige sowie eine 22-jährige Frau, in der Hauptstraße festgestellt und von den Ordnungshütern kontrolliert werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten eine Zwille, mehrere Stahlkugeln und ein Einhandmesser sicher, die der 22-Jährige mit sich führte. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern weiterhin an.

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 22 Jahre alten Tatverdächtigen ein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Im Auto auf frischer Tat ertappt – Polizei nimmt 38-Jährigen vorläufig fest

Griesheim (ots) – Nachdem ein 38-Jähriger am späten Freitagabend 15.1.2021 mehrere Gegenstände aus einem Wagen in der Kantstraße entwendete, konnte die Polizei mithilfe der Anwohner den Tatverdächtigen schnell festnehmen. Als die Besitzer gegen 22.45 Uhr die geöffnete Kofferraumklappe ihres Wagens bemerkten, wurden sie stutzig und begaben sich umgehend zum Fahrzeug.

Dort stießen sie auf einen Mann, der gerade aus dem Ford stieg und offenbar flüchten wollte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife konnten die Besitzer den Mann festhalten. Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Ordnungshüter unter anderem auf Geld und Kopfhörer, die der 38-Jährige offenbar zuvor aus dem Ford entwendet hatte. Daraufhin klickten die Handschellen. Der Tatverdächtige musste die Beamten mit aufs Revier begleiten und eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass am gleichen Abend zwei weitere Fahrzeuge in der Goethestraße nach Beute durchwühlt wurden. Ob der 38 Jahre alte Tatverdächtige im Zusammenhang mit diesen und weiteren Taten steht, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Wohnung nach Brand unbewohnbar

Nieder-Beerbach (ots) – Eine 4-köpfige Familie aus Nieder-Beerbach kann zunächst nicht in seine Wohnung zurück, nachdem diese durch einen Brand im Wohnzimmer und die Verrußung der anderen Räume unbewohnbar wurde. Am Sonntag 17.01.2021 gegen 17.55 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über den Einsatz der Feuerwehr in Nieder-Beerbach informiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Die Bewohner befanden sich allerdings zu dieser Zeit nicht zuhause, sondern kamen während der Löscharbeiten von einem Ausflug zurück. Somit wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Familie kommt auf eigenen Wunsch bei Freunden unter.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 80.000 EUR. Sie hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen und die Wohnung bis zum Einsatz der Brandermittler zunächst versiegelt. Eingesetzt waren die Feuerwehren Mühltal, Nieder-Beerbach und Ober-Ramstadt mit 9 Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften.

Polizei sucht Unfallbeteiligten

Babenhausen (ots) – In der Nacht vom 16.01.2021 auf Sonntag 17.01.2021 gegen 00:05 Uhr ereignete sich auf der L 3116 zwischen dem Opel Prüffeld Dudenhofen und Babenhausen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Eine 56-jährige Unfallbeteiligte aus Babenhausen befuhr mit ihrem Kleinwagen KIA die L 3116 aus Richtung Dudenhofen kommend, als sie kurz nach dem Opelprüffeld mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Bei dem KIA wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgetrennt.

Die Unfallbeteiligte verließ zunächst ohne weitere Maßnahmen den Unfallort und meldete den Sachverhalt erst im Laufe des Sonntags, sodass die Daten des Unfallgegners bisher nicht bekannt sind. Auch liegen keine Erkenntnisse über einen möglichen Schaden an dessen Fahrzeug vor.

Zeugen des Unfalls und auch der weitere Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg zu melden.

Groß-Gerau

Schüsse im Feld – Polizei findet Drogen und Schreckschusswaffe im Auto

Riedstadt (ots) – Schüsse aus dem Bereich der Felder am Riedsee meldeten mehrere Mitteiler am Freitagabend 15.01.2021 gegen 22.15 Uhr, bei der Polizei.

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau entdeckte anschließend ein Fahrzeug auf einem dortigen Feldweg und kontrollierte die beiden 22 und 23 Jahre alten Insassen. Im Fahrzeug fanden die Beamten wenige Gramm Marihuana und bei dem 23 Jahre alten Beifahrer eine Schreckschusswaffe. Er räumte gegenüber den Beamten ein, Schüsse abgefeuert zu haben. Die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt.

Weil die Beamten zudem bei dem Fahrer den Verdacht hegten, dass er zuvor unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug steuerte, wurde er zwecks Blutentnahme vorläufig festgenommen. Dem 22-Jährigen droht nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und seinen Beifahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach Autoaufbruch – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 44-jährige Frau bemerkte am Samstagmorgen 16.01.2021 gegen 7.00 Uhr, dass ein Unbekannter gerade ihr in der Georg-August-Zinn-Straße geparktes Fahrzeug aufgebrochen hatte und es durchwühlte. Es wurden Computerzubehör, ein Schlüsselbund und Erfrischungsgetränke entwendet. Sie verständigte die Polizei.

Im Rahmen der daraufhin sofort ausgelösten Fahndung fanden die Beamten anschließend auf einem Parkplatz im Stadtgebiet dass von der Frau ebenfalls zuvor beobachtete Fluchtauto. Die anschließenden Ermittlungen führten die Ordnungshüter zum 37-jährigen Besitzer des Fahrzeugs. Er räumte den Beamten gegenüber die Tat ein.

Weil die Polizisten zudem den Verdacht hegten, dass der Mann zuvor unter Drogeneinfluss am Steuer saß, ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis, wurde er vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei prüft weiterhin, ob der 37-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht kommt.

Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Sudetenstraße geparkter BMW, geriet in der Nacht zum Samstag (16.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter knackten zunächst ein Türschloss und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum.

Anschließend bauten sie aus dem Auto das Lenkrad, den Bordcomputer sowie die komplette Mittelkonsole samt Navigationssystem aus und flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Gegen geparktes Auto gerutscht und geflüchtet

Stockstadt (ots) – Gegen einen in der Jakob-Friedrich-Nold-Straße geparkten blauen Opel prallte am späten Samstagabend 16.01.2021 gegen 23.45 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der unbekannte Fahrer des schwarzen Audi, möglicherweise des Fahrzeugtyps RS 6 mit GG-Kennzeichen, schlitterte beim Abbiegen von der Friedrich-Eisenhauer-Straße, vermutlich aufgrund von Schneeglätte, gegen das geparkte Auto und verursachte einen Schaden von rund 1.500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Stockstadt am Rhein (ots) – Am 07.01.2021 kurz vor 20:00 Uhr ereignete sich in Stockstadt/Rh., Marktstr., ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Pkw streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter.

Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und klingelten bei der Geschädigten. Sie zeigten der Geschädigten den Schaden an ihrem Pkw und nannten auch das Kennzeichen des vermeintlichen Verursachers. Ohne ihre Personalien der Geschädigten zu geben, gingen die Zeugen weiter. Diese Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gernsheim zur Aufklärung des Vorfalles zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Stockstadt am Rhein (ots) – In der Zeit vom 09.01.2021 um 14:00 Uhr bis 11.01.2021 um 14:30 Uhr kam es in der Mühlstraße in Stockstadt am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der/Die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in touchierte hierbei einen geparkten PKW Audi A6 in schwarz beim Vorbeifahren. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner/ihrer Warte- und Mitteilungspflicht nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Südhessen

Südhessen: Auswirkungen des einsetzenden Schneefalles auf den Straßenverkehr

Südhessen (ots) – Mit Beginn des einsetzenden Schneefalles am späten Samstagabend 16.01.2021 kam es bei der Polizei bis zum frühen Sonntagmorgen 17.01.2021 auch vermehrt zu Meldungen über Vorfälle im Straßenverkehr in Zusammenhang mit den Witterungsverhältnissen.

Bei Verkehrsunfällen in Ginsheim- Gustavsburg, Bensheim, Mörlenbach, Dieburg, Rüsselsheim und Weiterstadt- Gräfenhausen kamen PKW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen von der schneebedeckten Fahrbahn ab und rutschten in die Böschung (Rüsselsheim), stießen an eine Straßenlaterne (Gustavsburg), durchbrachen eine Umzäunung (Bensheim), kollidierten mit einem geparkten Fahrzeug (Mörlenbach) oder prallten an eine Hauswand (Gräfenhausen und Dieburg). In der Industriestraße in Viernheim kamen zwei sich entgegenfahrende Fahrzeuge ins Rutschen und stießen zusammen. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.

Weiterhin gingen mehrere Meldungen über Fahrzeugführer ein, die auf Großparkplätzen in Mörfelden- Walldorf, Groß- Zimmern, Griesheim, Groß- Gerau, Oberzent-Beerfelden, Michelstadt, Rüsselsheim und Riedstadt- Goddelau zum Teil mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig “herumdrifteten”. Durch die Polizei konnten teilweise noch PKW-Fahrer angetroffen und klärende Gespräche geführt werden.

Südhessen: Keine Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen an gut besuchten Ski-/Rodelörtlichkeiten

Südhessen/Odenwald (ots) – Begünstigt durch den in der Nacht von Samstag 16.01.2021 auf Sonntag 17.01.2021 gefallenen Neuschnee herrschten in den Höhenlagen des südhessischen Odenwaldes sehr gute Wintersportbedingungen. Die bekanntermaßen gut besuchten Bereiche sind durch die jeweiligen Ordnungsämter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen überwacht worden. Besonders stark frequentiert war der Bereich an der Kreidacher Höhe Richtung Siedelsbrunn und am Skilift in Beerfelden.

Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Zur Steuerung der Besucher sind in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Ordnungsämter Lautsprecherdurchsagen und Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -ableitung erfolgt.

