Wetter – Trickdiebinnen stehlen Geldbörse

(ots) – Die Polizei bittet um Hinweise zu drei zwischen 25 und 35 Jahre alten Frauen mit dunklen mittellangen Haaren. Das Trio steht unter dem Verdacht, gemeinsam als Trickdiebinnen einer 87-jährige Seniorin die Geldbörse gestohlen zu haben. Der Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Gebrüder-Plitt-Straße. Die Tatzeit war am Freitag, 15. Januar, zwischen 12.30 und 14 Uhr.

Als es an der Haustür klingelte, öffnete die Seniorin. Sie zeigte sich danach weiter hilfsbereit und spendete den bettelnden Damen freiwillig Geld. Gut anderthalb Stunden später bemerkte die ältere Dame den Verlust der Geldbörse. Vermutlich gelang es den Frauen, ihr Opfer abzulenken und die Geldbörse zu stehlen. Deren Ablageort kannten sie ja aufgrund der Spende. In der Geldörse befand sich neben noch wenigen Euro Bargeld auch eine EC-Karte.

Wem ist dieses Frauentrio an dem Freitag in Wetter noch aufgefallen? Wer kann diese Damen näher beschreiben, wiedererkennen oder Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen?

Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Unfallflucht in der Hindenburgstraße

(ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht auf der Hindenburgstraße Ecke Eisenbahnstraße. Dort parkte am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Hindenburgstraße 2 ein schwarzer BMW Mini im eingeschränkten Halteverbot unmittelbar bei den markierten Behindertenparkplätzen. Der Unfall hängt eventuell zusammen mit einer Vorranggewährung an der dortigen durch parkende Fahrzeuge erzeugten Engstelle.

Ein von der Niederrheinischen Straße zur Eisenbahnstraße fahrendes, helles, eventuell auch weißes Auto kollidierte mit dem schwarzen Mini und beschädigte diesen hinten links. U.a. kam es durch die Kollision zu einem Riss der Achsaufhängung des linken Hinterrades. Aufgrund eines sicherlich deutlich hörbaren Aufpralls und der üblicherweise starken Frequentierung der Unfallort hofft die Polizei auf Unfallzeugen.

Wer hat den Unfall zwischen 16.20 Uhr am Montag und 16.30 Uhr am Dienstag, 05. Januar, gesehen? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto gesehen? Wo steht seit spätestens Dienstagnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes helles, eventuell sogar weißes Fahrzeug? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Achtung! Betrug am Telefon – Schockanrufe und Enkeltrickversuche

Marburg-Biedenkopf (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Mittelhessen vor sogenannten Schockanrufern. Seit Montagmittag 18.01.2021 wurden im Landkreis Gießen und am Nachmittag auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf bereits über zwei Dutzend Personen angerufen. Bislang hatten die Betrüger, die sich unter anderem als Enkel aber auch als Angehörige der Staatsanwaltschaft ausgaben, noch keinen Erfolg. Schockanrufe sind eine besonders perfide und verwerfliche Variante des bekannten Enkeltricks. Es handelt sich um Betrug. Der Anrufer schockiert den Anrufer mit einer schlimmen Geschichte, ist aber einzig und allein auf das Geld aus. Die wie auch immer dargestellte Notsituation ist frei erfunden und entbehrt jeder Grundlage.

“Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie im Zweifel über die 110 die Polizei an. Informieren Sie ihre Angehörigen über die gegenwärtige Betrugsmasche. Überweisen Sie nicht und händigen Sie niemals Geld aus!”

Im Internet unter www.polizei.hessen.de oder unter www.polizei-beratung.de stehen wertvolle Informationen zum Thema Betrug am Telefon (Enkeltrick/Schockanrufe).

Einbrüche

Hachborn

In der Nacht zum Samstag, 16. Januar, kam es in der Hachborner Straße zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt. Der oder die Täter erbeuteten Spirituosen und Tabakwaren im Wert von mindestens 1500 Euro. Da bei dem Einbruch eine Schaufensterscheibe zu Bruch ging, erhofft sich die Kripo Marburg Zeugenaussagen.

Wer hat das Fensterklirren gehört und in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Elnhausen

Einbrecher erbeuteten in einem Einfamilienhaus in der Königstraße Tische und Behältnisse aus Edelstahl, eine Hantelbank, Haushaltselektrogeräte und eine Kassette mit Goldschmuck. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen, geht von einem zum Transport notwendigen Fahrzeug aus und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Freitag, 15. Januar, Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Einbruch zusammenhängen könnten? Wem ist während dieser Zeit ein Fahrzeug aufgefallen? Wer hat eventuell Verladearbeiten gesehen und kann Fahrzeug und Personen beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Driftübungen zerstören Ackerfrucht

Wer hat den Acker in der Gemarkung “Am Wäldchen” oberhalb von Stadtallendorf durch Schleuder- und Driftmanöver umgepflügt und damit die dort bereits aufgebrachte Ackerfrucht zerstört? Wer hat vor Donnerstag, 14. Januar, 19 Uhr offensichtliche Fahrübungen auf einem Acker beobachtet und kann Hinweise geben zum Fahrzeug und dessen FahrerIn?

Tatsächlich erstreckten sich die Fahrspuren über knapp 1 Hektar des insgesamt 1,5 Hektar großen Ackers. Die Furchen waren teils so tief, dass die bereits angewachsenen Pflanzen komplett zerstört sind. Der betroffene Landwirt geht von einem deutlich vierstelligen Schaden aus. Der Acker liegt nahe einer von Fußgängern mit und auch ohne Hund stark frequentierten Strecke.

Das benutzte Fahrzeug, möglicherweise ein Allrad betriebenes, höheres Fahrzeug müsste nach dem Geschehen entsprechend verdreckt ausgesehen haben. Wer hat die Fahrübungen gesehen?

Wem ist ein erheblich verschmutztes Auto aufgefallen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Berauscht am Steuer

Neustadt/Kirchhain/Wetter (ots) – Die Polizei beendete am zurückliegenden Wochenende fünf Autofahrten, weil die Fahrer unter dem Verdacht stehen, unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. In vier Fällen reagierten die Drogentests positiv, sodass die Polizei die Blutproben veranlasste. In einem Fall lehnte der Fahrer den Test ab, woraufhin ein Richter die Blutentnahme wegen der Verdachtsmomente anordnete.

Betroffen waren am Freitag 15.01.2021 und Samstag 16.01.2021 jeweils ein 24 Jahre alter Mann in Neustadt, am Samstag zwei Autofahrer im Alter von 20 und 32 Jahren in Kirchhain und am Sonntag 17.01.2021 zudem ein 32-Jähriger in Wetter. „Wer unter Alkohol und/oder Drogen hinterm Steuer sitzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch jeden anderen Verkehrsteilnehmer erheblich.

Die Polizei beendet immer wieder solche Autofahrten, veranlasst Blutproben und legt Anzeigen vor. Die Kontrollgründe sind vielfältig. Mal sind es allgemeine Kontrollen, mal liegt die Ursache im festgestellten Fahrverhalten oder an einer Auffälligkeit am Fahrzeug. Grundsätzlich muss jeder Fahrzeugführer immer damit rechnen, dass er in eine Polizeikontrolle gerät!“

Bei den festgestellten Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel am zurückliegenden Wochenende waren es eben die allgemeinen Kontrollen, in einem Fall ein defektes Bremslicht und in einem weiteren Fall eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit zunächst innerorts und dann auf der Bundesstraße außerorts.

Der deswegen angehaltene Mercedesfahrer fuhr auf der Bundesstraße sogar über 160 km/h.

