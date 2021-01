Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Fritzlar (ots) – Am Sonntagmittag 17.01.2021, 12:15 Uhr wurden der Polizeistation Fritzlar mehrere Einbrüche in Gartenhütten in einem Kleingartengelände im Schützenweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten insgesamt sieben ältere Gartenhütten aufgebrochen und nach Diebesgut durchsucht.

Die Täter traten teilweise die Gartentüren ein, brachen Gartenhüttentüren und -fenster auf und durchsuchten anschließend die Hütten nach Diebesgut. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben die Täter aber wohl nichts Wertvolles gefunden. Es wurde nämlich nichts entwendet.

Die Täter richteten einen insgesamt einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Homberg (ots) – 15.01.2021, 16:00 Uhr bis 15.01.2021, 23:30 Uhr – In eine Bäckerei in der Holzhäuser Straße sind am Freitagabend unbekannte Täter eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter brachen die Nebeneingangstür der Bäckerei auf und entwendeten Bargeld aus der Registrierkasse des Verkaufsladens. Weiterhin versuchten sie erfolglos einen Tresor zu öffnen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter beschädigen erneut Fahrradständer am Huberg

Melsungen (ots) – 16.01.2021, 12:00 Uhr Unbekannte Täter haben in der Straße “Am Huberg” wiederholt den überdachten Fahrradständer beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro verursacht.

Am Samstagmittag wurde der Polizei in Melsungen die Sachbeschädigung gemeldet.

Die Täter warfen mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes die vordere, ca. 1 x 2 Meter große Sicherheitsglasscheibe des überdachten Fahrradständers oberhalb der Bartenwetzerbrücke ein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

