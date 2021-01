Streit wegen Mindestabstand endet mit Körperverletzung

Kassel-Harleshausen (ots) – Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Mann am Samstagvormittag 16.01.2021 bei einer handfesten Auseinandersetzung im Kasseler Stadtteil Harleshausen. Er war zuvor mit einem anderen Mann vor einer Bäckerei wegen des Mindestabstands in Streit geraten. Daraufhin soll ihn der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und gegen den Oberkörper geschlagen haben. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Wie der 58-Jährige aus Kassel der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte der Streit gegen 11:15 Uhr vor der Bäckerei an der Wolfhager Straße, Ecke Wilhelmshöher Weg, begonnen. Er hatte dort vor dem Eingang gewartet, als der andere Mann die Bäckerei verließ und direkt auf ihn zugegangen sei, weshalb der 58-Jährige ihn auf die Einhaltung des Mindestabstands hingewiesen habe.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung, die sich in Richtung des Parkplatzes im Kurvenbereich der Wolfhager Straße verlagerte, soll ihn der unbekannte Täter körperlich angegriffen und bedroht haben. Das Opfer setzte sich daraufhin mit einem Regenschirm zur Wehr. Ein Zeuge, der auf die handfeste Auseinandersetzung aufmerksam geworden war, ging schließlich dazwischen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung des Spielplatzes Kuckucksweg.

Das Opfer beschrieb den Polizisten einen 30 bis 40 Jahre alten und 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit sportlicher Figur und Glatze, der ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild hatte und einen beigefarbenen Kurzmantel mit Fellbesatz an der Kapuze trug.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Diebstahlopfer erkennt Tatverdächtigen und ruft die Bundespolizei

Kassel (ots) – Eine 48-jährige Würzburgerin, die vor wenigen Tagen am 12.01.2021 im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe bestohlen wurde, erkannte am vergangenen Sonntag 17.01.2021 einen der möglichen Taschendiebe wieder. Bislang Unbekannte hatten der Frau 200 Euro aus deren Portmonee gestohlen.

Die Berufspendlerin aus Würzburg bemerkte am Sonntagnachmittag im ICE-Bahnhof eine Gruppe Jugendliche. Darunter befand sich nach Aussagen der Bestohlenen eindeutig der Tatverdächtige, der das Geld aus ihrer Geldbörse gestohlen haben soll und anschließend geflüchtet war.

Die Frau rief deshalb die Bundespolizei.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel stellten von allen Jugendlichen die Identitäten fest. Als Tatverdächtiger kommt ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Kassel in Betracht. Der Jugendliche kam nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Jugendlichen ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Hinweise sind unter Tel. 0561/81616-0 bzw. über Internet www.bundespolizei.de erbeten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Streife schnappt Dealer – 30-Jähriger versteckt 23 Plomben Heroin im Mund

Kassel-Mitte (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Sonntagmorgen 17.01.2021 die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers in der Kasseler Innenstadt. Die Beamten hatten gegen 10:20 Uhr während einer Streifenfahrt in der Kölnischen Straße, Ecke Spohrstraße, den 30-Jährigen beobachtet, der offenbar ein Drogengeschäft abwickelte.

Als sich die Streife näherte, um den mutmaßlichen Verkäufer zu kontrollieren, suchte er schnell das Weite. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizisten mithilfe einer weiteren Streife den Flüchtenden festzunehmen. Dabei zeigte sich prompt der Grund für seinen Fluchtversuch, denn der 30-Jährige hatte 23 Plomben mit insgesamt rund 14 Gramm Heroin dabei, die er in seinem Mund verstecken und offensichtlich herunterschlucken wollte. Dies konnten die Beamten verhindern und das Rauschgift sicherstellen.

Den Tatverdächtigen entließen die Polizisten erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

