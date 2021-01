Immer mehr Menschen arbeiten mittlerweile aus dem Home-Office und nutzen Online- oder Streaming-Inhalte in ihrer Freizeit.

Damit ist der Datentransfer in diesem Jahr so stark angestiegen, dass die Netzwerke in Deutschland völlig überlastet sind. Besonders in Baden-Württemberg klagen die Bewohner über das schlechte Internet, denn der Ausbau des Glasfasernetzes ist immer noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Nun kommt auch 5G ins Spiel, denn zumindest das mobile Netz soll bald in ganz Deutschland verbessert werden. Ab wann wird man im Bundesland also endlich auf eine unterbrechungsfreie Verbindung zugreifen können?

Datenverbrauch steigt rasant an

Die Internetnutzung wurde 2020 auf die Spitze getrieben. Immer mehr Menschen möchten ortsunabhängig arbeiten oder sich lange Pendlerzeiten ersparen, in dem sie im Home-Office arbeiten. Dies hat jedoch zur Folge, dass wir uns noch stärker auf das Internet verlassen müssen. Meetings werden oftmals nicht mehr persönlich abgehalten, sondern als Videokonferenz, um auf Daten vom Firmenserver zuzugreifen, benötigten wir eine stetige Verbindung. Dazu ist auch die private Nutzung extrem angestiegen. Zum Teil wurden sogar Anwendungen wie Netflix von Internetanbietern gedrosselt, um mehr Daten für die Nutzung im professionellen Anwendungen in Firmen zur Verfügung stellen zu können. Das wurde natürlich zum Leidwesen der Streamer, die beim Serienschauen auf einmal mit längeren Wartezeiten rechnen mussten. Viele Freizeitangebote im Netz verlangen heute hohe Datenmengen. Besonders im Bereich von Online Gaming werden die Anforderungen an Geräte und das Netz immer höher. Dadurch dass Spiele mit besseren Grafiken und komplexeren Gameplays auf den Markt kommen, steigt auch die Datenrate enorm. Selbst Browsergames und Online Casinos verfügen mittlerweile über HD-Grafiken, die die Lücke zwischen Videospielen und dem Online Bereich immer weiter schließen. Im Bereich von iGaming werden vor allem Online Casinos ohne Bonus beliebter, deren Spiele nach einer unkomplizierten Anmeldung gestartet werden können. Dabei gibt es keine Umsatzanforderungen oder Kleingedrucktes, das man übersehen könnte, und die Gewinne können jederzeit ausgezahlt werden. Auch auf der Konsole wird immer mehr online gespielt. Kompetitive Spiele wie Call of Duty: Modern Warfare oder League of Legends: Wild Rift benötigen eine glasklare Verbindung, denn schon kurze Latenzen könnten dem Spielcharakter einen fatalen Nachteil verschaffen. Problem ist allerdings die Internetverbindung in Deutschland, denn sie kann nicht immer das leisten, was die AAA-Titel benötigen. Was macht Deutschland nun gegen die Verbindungsprobleme?

Wann kommt das Glasfasernetz?

Vergleicht man die durchschnittliche Breitbandgeschwindigkeit in Megabit pro Sekunde, so hinkt Deutschland im internationalen Vergleich stark hinterher. In Singapur schafft man 226,6 Megabit pro Sekunde, in den USA sind es etwa 161,1 Megabit pro Sekunde. Deutschland liegt mit 114, 7 Megabit pro Sekunde international auf Platz 29. Den Nachholbedarf hat man mittlerweile auch in Deutschland eingesehen und möchte am Glasfasernetz weitere Ausbauten betreiben. Bis 2025 soll es ein flächendeckendes Gigabit-Netz geben, das eine Geschwindigkeit von 1.000 Megabit pro Sekunde garantieren wird. Dieser Schritt würde für deutsche Internetnutzer natürlich einen riesigen Unterschied machen. In einigen Teilen Deutschland stehen solche Verbindungen bereits zur Verfügung, allerdings schneiden die unterschiedlichen Bundesländer anders ab. So 95,1 % der Haushalte in Bremen bereits Zugriff auf ein Gigabit-Netz, in Baden-Württemberg sind es nur rund 8,2 %. Damit schneidet Letzteres als das schlechteste Bundesland im ganzen Land ab. Der Ausbau ist langwierig und vor allem teuer. 80 % der Kosten gehen in den Tiefbau, der zur Verlegung der Glasfaserkabel benötigt wird. Aus diesem Grund kann man nur hoffen, dass das Ziel mit 2025 wirklich erreicht werden kann. Das 5G-Netz soll außerdem einen Teil des Datenvolumens abfangen, da immer mehr Menschen ihre Unterhaltungsmedien, aber auch berufliche Tätigkeiten über das Smartphone abwickeln. Pläne zum Ausbau des 5G-Netzes gehen ebenfalls bis 2025, bis dahin soll man den neuen Mobilfunkstandard im ganzen Land erreichen können. Vodafone hat mit dem Aufstellen von Masten in Baden-Württemberg bereits begonnen, bisher wurden allerdings nur die größeren Städte versorgt. So kann man z. B. in großen Teilen Stuttgarts bereits mit einem 5G-fähigen Smartphone schneller surfen, im ländlicheren Gebiet warten User noch auf das rasche Mobilfunknetz.

Das Internet in Baden-Württemberg ist im nationalen und internationalen Vergleich relativ langsam. Nur 8 % verfügen über einen Anschluss an das Gigabit-Netz, der Rest muss sich aufgrund der ansteigenden Internetnutzung gelegentlich mit Latenzen herumärgern. Das Land möchte dagegen etwas unternehmen und hat den Ausbau des Gigabit-Netzes in Auftrag gestellt – bis 2025 wird es allerdings noch dauern, erst dann könnten alle Deutschen damit versorgt werden.