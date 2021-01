Stutensee – versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Zwischen Freitagabend 16:15 Uhr und Samstagmorgen 08:15 Uhr

versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Ring in

Stutensee einzubrechen.

Nach derzeitigen Kenntnissen versuchten die Einbrecher die Terrassentür

gewaltsam aufzubrechen. Hierbei wurde das Fensterglas der Terrassentür

beschädigt. Nach mehrmaligen Versuchen ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben

ab und flüchteten.

Ettlingen – Vier Verstöße gegen die Winterreifenpflicht innerhalb einer halben Stunde

Karlsruhe (ots) – Innerhalb einer halben Stunde wurden am Sonntagabend vier Pkws

kontrolliert, die bei winterlichen Verhältnissen mit Sommerreifen unterwegs

waren.

Beamte des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe führten bei einer zwischen Ettlingen

und Karlsruhe-Rüppurr eingerichteten Kontrollstelle mehrere Verkehrskontrollen

durch. Hierbei konnten trotz Glatteis, Schneematsch auf den Straßen und

Temperaturen um den Gefrierpunkt gleich vier Pkws festgestellt werden, auf denen

Sommerreifen montiert waren. Die Fahrer müssen mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen

rechnen.

17-Jährige ohne Ticket im Zug verletzt Bundespolizistin bei Widerstand

Karlsruhe (ots) – Nach einer Anforderung wegen Erschleichens von Leistungen

wurden Beamte der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof Sonntagabend von

einer 17-Jährigen angegriffen.

Die 17-jährige Jugendliche war in Begleitung von zwei weiteren, minderjährigen

Personen. Alle drei sollten die Beamten für weitere Maßnahmen auf die

Dienststelle begleiten. In der Bahnhofsunterführung fasste die 17-Jährige den

Entschluss, sich weiteren Maßnahmen zu entziehen und versuchte zu fliehen.

Schnell eingeholt, stellte sie sich den Beamten entgegen und griff mit gezielten

Schlägen und Tritten an. Eine Beamtin wurde hierbei im Gesicht getroffen, blieb

aber dienstfähig. Unter wüsten Beleidigungen und weiterem Widerstand wurde die

junge Frau schließlich auf die Dienststelle begleitet.

Neben einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen gegen die drei

Jugendlichen, werden gegen die 17-Jährige zusätzlich Anzeigen wegen Widerstands

und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und

Beleidigung erstattet. Alle drei Personen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an

ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

61-Jähriger bedroht Reisende in der S9

Mannheim (ots) – Bundespolizisten nahmen einen 61-jährigen Deutschen

Freitagabend gegen 18:50 Uhr vorläufig fest, nachdem er in der S9 von Karlsruhe

nach Mannheim randalierte und Reisende bedroht haben soll.

Bei Ankunft des Zuges sollten zunächst die Personalien des Mannes festgestellt

werden. Der 61-Jährige entgegnete den Maßnahmen mit Beleidigungen und suchte die

körperliche Auseinandersetzung mit den Beamten. Mehrfache Provokationen in

Richtung der Bundespolizisten bleiben erfolglos. Erste Ermittlungen ergaben,

dass zuvor ein bislang Unbekannter von dem 61-Jährigen mit einem Brotmesser

bedroht worden sein soll. Dieser verließ den Zug jedoch bereits am Haltepunkt

Mannheim-Neckarau.

Das Messer konnte bei dem 61-Jährigen aufgefunden werden. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Das Messer

musste er abgeben, dafür erhielt er Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung,

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.

Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige mit gestohlenem Fahrrad und Betäubungsmittel vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Nach dem Hinweis einer Zeugin konnte das Polizeirevier

Karlsruhe-West am späten Sonntagabend auf einem Baumarktparkplatz in der

Fritz-Haber-Straße zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 22 Jahren vorläufig

festnehmen.

Beide Verdächtige waren der aufmerksamen Zeugin gegen 23.25 Uhr aufgefallen, als

sie auf dem Parkgelände in auffälliger Weise um einen dort geparkten Pkw

herumschlichen. Sie versteckten sich bei annähern eines Streifenwagens hinter

dem Auto. Die folgende Kontrolle führte zur Sicherstellung eines

Schraubendrehers in einer Jackentasche. Zudem fanden die Beamten unter dem

Fahrzeug eine Plastikdose mit knapp fünf Gramm Haschisch.

Der 22-Jährige räumte schließlich ein, ein orangefarbenes Mountainbike an der

Örtlichkeit gestohlen zu haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt. An dem

besagten Pkw fanden sich indessen keine Aufbruchspuren.

Die weiteren Ermittlungen führt nun der Jugendsachbearbeiter des Polizeipostens

Grünwinkel-Daxlanden.

Bruchsal – Schießübungen im Wald – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Vorfall am Montagmorgen im Waldgebiet zwischen

Heidelsheim und Gochsheim sucht die Polizei Zeugen. Eine Zeugin meldete kurz

nach 07.00 Uhr, dass sie im Waldgebiet zwischen Heidelsheim und Gochsheim

Schüsse gehört hatte. Sie konnte ausmachen, dass die Schüsse von einem Hochsitz

im Gewann Schelter ausgingen. In der Nähe des Hochsitzes waren ein heller und

ein dunkler Pkw abgestellt. Eine Streife konnte beim Eintreffen am Hochsitz

weder Personen noch Fahrzeuge feststellen. Eine Überprüfung des Hochsitzes und

der Umgebung ergab, dass wohl auf eine Zielscheibe, die ca. 150 Meter vom

Hochsitz entfernt aufgestellt worden sein dürfte, geschossen worden war. Zeugen,

oder Personen die Hinweise auf den oder die Schützen geben können, werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal – Unfall wegen nicht angezogener Radschrauben

Karlsruhe (ots) – Nicht angezogene Schrauben an allen vier neu montierten

Kompletträdern eines Pkw führten wohl zu einem Unfall auf der Bundesstraße 35

auf Höhe des Erdbeerhofes am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr.

Ein 63-jähriger Mann verliert auf der B35 den vorderen linken Reifen seines Pkw.

Dieser Reifen schleudert in den Gegenverkehr und beschädigt einen dort fahrenden

Sattelzug. Der Pkw war auf dem Rückweg von der Montage von vier neuen

Kompletträdern. Beim Verladen des stark beschädigten Mercedes wird festgestellt,

dass wohl an keinem der Räder die Schrauben angezogen worden waren.

Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25 000

Euro.Stutensee – versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Zwischen Freitagabend 16:15 Uhr und Samstagmorgen 08:15 Uhr

versuchten bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Ring in

Stutensee einzubrechen.

Nach derzeitigen Kenntnissen versuchten die Einbrecher die Terrassentür

gewaltsam aufzubrechen. Hierbei wurde das Fensterglas der Terrassentür

beschädigt. Nach mehrmaligen Versuchen ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben

ab und flüchteten.

Karlsruhe -Diebstahl von Fahrzeugteilen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag bauten unbekannte Täter

wohl einen Katalysator aus einem geparkten Fahrzeug in der Vorbergstraße in

Wolfartsweier aus und stahlen diesen. Außerdem wurde eine Scheibe an dem

Fahrzeug eingeschlagen und der Tankdeckel abgeschraubt.

Ob aus einer im Fahrzeug abgestellten Werkzeugtasche etwas gestohlen wurde

beziehungsweise ob aus dem offenstehenden Tank Treibstoff abgesaugt wurde,

bedarf weiterer Ermittlungen.

Außerdem wurde vermutlich eine Straßenlaterne durch den unbekannten Täter außer

Betrieb gesetzt, die die Tatörtlichkeit ausgeleuchtet hat.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

können sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-311

in Verbindung setzen.

Ettlingen – 22-Jährige fährt auf stehendes Fahrzeug auf

Karlsruhe (ots) – Ein leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von rund 1.500

Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagabend in

Ettlingen-West ereignete.

Kurz nach 18 Uhr fuhr ein 28 Jahre alte Smart-Fahrer die Etogesstraße in

Richtung Landesstraße 607. An der Kreuzung zur L607 wollte er nach rechts in

Richtung Ettlingen abbiegen muss verkehrsbedingt anhalten. Die 22 Jahre alte

Unfallverursacher fährt mit ihrem VW- Lupo hinter dem 28-Jährigen und wollte

ebenfalls nach rechts abbiegen. Nachdem der querende Verkehr den

Einmündungsbereich passiert hatte, fuhr sie los und dem noch haltenden Smart

auf.

Durch die Kollision wurde der Smart-Fahrer leicht verletzt. Der verständigte

Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Karlsruhe – Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle und kollidiert anschließend mit Garageneinfahrt Karlsruhe – Fahrzeugführer entzieht sich Kontrolle und kollidiert anschließend mit Garageneinfahrt

Karlsruhe (ots) – Ein Fahrzeugführer sollte aufgrund seiner auffälligen

Fahrweise am Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, in der Straße Am alten Umspannwerk

kontrolliert werden. Er missachtete die Haltezeichen des ihn verfolgenden

Polizeifahrzeugs und kollidierte schließlich mit der Hausfassade einer

Tiefgarageneinfahrt in der Straße Kleinoberfeld.

Einer Funkstreifenbesatzung fiel am Sonntag, gegen 10 Uhr, ein schwarzer Audi

auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich Oberreut unterwegs war.

Nachdem der Fahrer wohl sämtliche Haltezeichen missachtete hatte und weiterhin

mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnten die ihm folgenden

Polizeibeamten sehen, dass das Fahrzeug mehrfach ins Schlingern geriet und der

Fahrer offenbar sein Fahrzeug nicht richtig kontrollieren konnte.

In der Straße Kleinoberfeld versuchte der Fahrer seinen Audi in die Tiefgarage

zu lenken, wobei er die Fassade der Einfahrt touchierte. Er fuhr aber wohl

weiter in die Garage und konnte dort schließlich festgenommen werden. Der Mann

war augenscheinlich unverletzt.

Bei der anschließenden Befragung äußerte der 28-jährige Fahrer wohl, am Samstag

Drogen konsumiert zu haben. Daher wurde ihm auf dem Polizeirevier Blut

abgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Diese Tatsache und der Drogenkonsum dürften wohl ursächlich

für die Flucht vor der Kontrolle durch die Polizei gewesen sein.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Diebe entwenden Gegenstände auf Baustelle

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Samstag auf ein

Baustellengelände in der Daxlander August-Dosenbach-Straße Zutritt und

entwendeten Gegenstände in bislang unbekanntem Ausmaß.

Zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 6:30 Uhr versuchten die Diebe zwei

Baucontainer auf dem Gelände aufzubrechen. In einen dritten Baucontainer konnten

sie durch Einschlagen einer Scheibe in das Innere gelangen. Dort entwendeten sie

nach bisherigen Kenntnisstand mehrere Arbeitsgeräte. Des Weiteren nahmen die

Täter drei Steuerungskonsolen, sowie die dazugehörigen Kabel, für die dortigen

Baukräne an sich. Als ein Mitarbeiter am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr auf der

Baustelle erschien, fiel ihm ein blauer Lieferwagen mit polnischer Zulassung

auf, welcher gerade in der Gerhart-Hauptmann-Straße losfuhr. Ob der Lieferwagen

mit dem Diebstahl auf der Baustelle im Zusammenhang steht, bedarf der weiteren

Ermittlungen.

Zeugen die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der

Telefonnummer 0721/666 3611 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots) – Ein 21-jähriger Pkw-Lenker verursachte augenscheinlich unter

Alkoholeinfluss am Freitag, gegen 17.30 Uhr, einen Verkehrsunfall zwischen

Büchenau und Untergrombach.

Er war auf der Kreisstraße 3501 in Richtung Untergrombach unterwegs und

überholte vor dem eigentlichen Unfallgeschehen wohl auf gefährliche Art und

Weise mehrere Fahrzeuge. Nach dem Überholvorgang, bei dem nach Zeugenangaben

auch ein Linienbus im Gegenverkehr gefährdet wurde, kam der 21-Jährige nach

rechts von der Fahrbahn ab und kam im Bankett zum Stillstand. Der Grünstreifen

wurde auf über hundert Metern Länge beschädigt, der Pkw selbst wurde total

demoliert. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt.

Schon beim Eintreffen der von Zeugen herbeigerufenen Polizeibeamten konnten

diese Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über

ein Promille. Außerdem erkannten die Beamten wohl Anzeichen auf einen

eventuellen Betäubungsmittelkonsum. Dies bedarf der weiteren Ermittlungen.

Der junge Mann wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt, sein Führerschein

wurde einbehalten.

Karlsruhe – Festnahme eines Tatverdächtigen nach Hinweis auf mutmaßlich geplante Gewalttat

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nachdem die Polizei am Samstagabend Hinweise auf eine mögliche Gewalttat durch

den angeblichen Einsatz von Sprengmitteln in Karlsruhe erhalten hatte, wurde ein

Tatverdächtiger in seiner Wohnung festgenommen.

Über eine Hinweisgeberin erlangte die Polizei kurz vor 19 Uhr Kenntnis von einer

angeblich geplanten Gewalttat eines in Karlsruhe lebenden Mannes. Dieser solle

geäußert haben, mit einer Gewalttat in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgen zu

wollen. Angeblich habe er selbstgebaute Sprengvorrichtungen zur Verfügung. Er

sei außerdem im Besitz von Schusswaffen.

Als Tatverdächtiger konnte schließlich ein 42 Jahre alter und in der

Kaiserstraße wohnhafter Mann ermittelt werden. Polizeikräfte nahmen den

Beschuldigten kurz nach 00.30 Uhr in seiner Wohnung fest. Bei der Durchsuchung

der Räumlichkeiten ergaben sich zunächst keine Anzeichen für einen Besitz von

Schusswaffen oder Sprengvorrichtungen. Während des Zeitpunkts der Festnahme

wurde kurzzeitig der Straßenbahnverkehr in der Nähe des Wohnhauses eingestellt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei versuchen nun, die Ernsthaftigkeit des

Hinweises und möglicher Absichten des Tatverdächtigen zu klären. Dafür wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet.

Während des Einsatzes fanden Polizeikräfte zufällig einen auf einem Vordach

schlafenden Betrunkenen. Er konnte dem Rettungsdienst übergeben und somit

aufgrund der Witterungsverhältnisse wohl vor schweren Gesundheitsschäden bewahrt

werden.

Wenige Unfälle durch Schneeglätte

Karlsruhe Stadt- / Landkreis (ots) – In Kirrlach rutschte um 05.30 Uhr eine

PKW-Lenkerin witterungsbedingt auf ein Stoppschild, welches durch den Aufprall

umgeknickt wurde. Die Fahrerin bleib unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Auf der B 36 kam gegen 05.50 Uhr in Fahrtrichtung Süd auf Höhe Neureut ein Pkw

von der glatten Fahnbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Auch

hier gab es glücklicherweise keine Verletzten. Zur Bergung des Wagens musste der

rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug kam es zu ca. 5000

Euro Schaden.

Ebenfalls auf der B 36 in Fahrtrichtung Nord rutschte auf Höhe Leopoldshafen

gegen 06.30 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn. Der Fahrer wurde im RTW behandelt und

kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der

Abschleppmaßnahmen wurde die B 36 voll gesperrt. Beim Pkw entstand vermutlich

Totalschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Gegen 07.00 Uhr drehte sich ein PKW auf der schneeglatten B 10 in der Abfahrt

Knielingen und stand dann quer. Am Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden,

verletzt wurde niemand.