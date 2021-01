Mannheim-Käfertal (ots) – Am Freitag gegen 18.15 Uhr wurde durch Zeugen eine

Party mit mehreren Personen im Bereich Bäckerweg gemeldet. Wie die eingesetzten

Beamten anschließend feststellten, handelte es sich hierbei um eine

Geburtstagsparty, die für den Familienvater veranstaltet wurde. Insgesamt

befanden sich 13 Erwachsene und 10 Kinder in der 2-Zimmer-Wohnung des

Mehrfamilienhauses. Die Personalien der Personen wurden festgestellt. Den 18

anwesenden Gästen wurden Platzverweise erteilt, die befolgt wurden. Anzeigen

wegen der Verstöße gegen die Corona-Verordnung folgen.

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 18.40 Uhr beendete die Polizei mit mehreren

Streifen eine für ein dreijähriges Kind veranstaltete Geburtstagsparty in den

Innenstadt-Quadraten. Zeugen waren durch ein reges Besucheraufkommen im

Treppenhaus aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Vor Ort

wurden in der 4-Zimmer-Wohnung wurden neben den Veranstaltern 27

Geburtstagsgäste, darunter fünf Kinder festgestellt. Insgesamt waren fünf

Streifenbesatzungen im Einsatz. Nach Feststellung der Personalien wurden

Platzverweise ausgesprochen, denen die Besucher auch nachkamen. Alle Beteiligten

wurden wegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige gebracht.

Mannheim-Seckenheim: Fahrzeuganhänger geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand – Zeugen gesucht

Mannheim-Seckenheim: (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr geriet in der

Wildbader Straße ein Fahrzeuganhänger in Brand. Mit einem Löschzug der

Feuerwache Mannheim-Süd war es der Feuerwehr schnell gelungen, den brennenden

Anhänger zu löschen. Ein Zeuge war auf das Feuer in der Nähe der Sportanlage

aufmerksam geworden und hatte unverzüglich den Notruf verständigt. Weder zur

Brandursache noch über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit

Erkenntnisse vor. Der Besitzer des Fahrzeuganhängers, der dort vermutlich

unberechtigt zur Entsorgung abgestellt worden war, konnte bislang auch nicht

ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich

bitte mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung.

Mannheim-Lindenhof/Käfertal: Polizei und Zoll führen gemeinsam Kontrollaktionen an zwei Großbaustellen in Mannheim durch – illegaler Aufenthalt in 6 Fällen aufgedeckt

Mannheim-Lindenhof/Käfertal: (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim führte am

Donnerstag unter der Federführung des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt

gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Karlsruhe und

unter Beteiligung der Stadt Mannheim eine Baustellenkontrolle durch. Ziel der

Maßnahme in den Stadtteilen Lindenhof und Käfertal waren nicht nur die

Überprüfungen der Einhaltung der Vorschriften nach dem

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zum Schutz von Arbeitnehmern vor illegalen

Lohnpraktiken, sondern auch die Kontrolle der Einhaltung der Regeln der

aktuellen Corona-Verordnung i.V.m. dem Infektionsschutz-Gesetz.

An den Baustellen im Stadtgebiet Mannheim haben Polizei und Zoll über 100

Personen einer Kontrolle unterzogen. Neun festgestellte Verstöße gegen

ausländerrechtliche Bestimmungen werden durch die Polizei in Mannheim

weiterverfolgt. Der Zoll führt die Ermittlungen gegen deren Arbeitgeber wegen

des Verdachts, gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben. Darüber

hinaus wurden vier Personen durch Mitarbeiter der Stadt Mannheim wegen der

Nichteinhaltung der geltenden Hygienevorschriften mündlich verwarnt. Sie trugen

eine mangelhafte Mund-Nasen-Bedeckung.

An der Überwachungsaktion waren über 70 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums

Mannheim, des Hauptzollamts Karlsruhe und der Stadt Mannheim beteiligt.

Mannheim-Friedrichsfeld: 38-jähriger Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Ein 38-jähriger Mann fuhr am Donnerstagabend mit

seinem Ford durch Friedrichsfeld, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und

verursachte dabei unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Der alkoholisierte

Mann versuchte gegen 18.30 Uhr in der Rudolf-Langendorf-Straße einzuparken und

beschädigte dabei zunächst einen Mercedes Sprinter und anschließend einen

Toyota. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme

bemerkten die Beamten jedoch starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein

Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung und zeigte einen Wert

von über 2,3 Promille an. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe

entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der

Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Neuostheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim-Neuostheim (ots) – Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden

sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei beteiligen Fahrzeugen am

Donnerstagmorgen im Stadtteil Neuostheim. Ein 50-jähriger Mann war gegen 7.20

Uhr mit seinem Opel auf der B 38a in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs. An

der Einmündung zur Will-Sohl-Straße fuhr er einem 49-jährigen VW-Fahrer hinten

auf und schob diesen gegen den VW einer 62-jährigen Frau.

Der Opel-Fahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte jedoch

aufgrund der nassen Fahrbahn einen Zusammenstoß mit dem VW nicht mehr vermeiden.

Die 62-jährige VW-Fahrerin hatte zwar einen Schlag verspürt, aber nicht

realisiert, in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein und war

weitergefahren. Erst beim Eintreffen an ihrem Arbeitsplatz hatte sie Schmerzen

im Nackenbereich bemerkt und sich an die Polizei gewandt.

Gegen den 50-jährigen Opel-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt, gegen die 62-Jährige steht der Verdacht einer Unfallflucht im Raum.

Dies zu klären, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt.