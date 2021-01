Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden gefälschter Markenprodukte – Polizei stellt zahlreiche Kleidungsstücke sicher

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als Beamte des örtlichen Polizeireviers am

Sonntagabend gegen 19.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Mannheimer

Straße ein verdächtiges Fahrzeug überprüften, fanden sie drei Reisetaschen im

Kofferraum, die befüllt waren mit augenscheinlich gefälschter Markenware

bekannter Luxus-Modelabels. Die 145 neuwertigen, aber schlecht verarbeiteten

Kleidungsstücke und Accessoires wurden sichergestellt. Gegen den 28-jährigen

Fahrzeugführer ermittelt die Polizei nun wegen Verdacht des Verstoßes gegen das

Markengesetz.

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Anhänger löst sich und beschädigt Hauswand – Polizei sucht Zeugen

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr löste sich in

der Bammentaler Straße der Anhänger eines schwarzen Kombis im Kurvenbereich und

rollte über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dadurch wurden ein

Poller und die Hauswand einer dort ansässigen Bäckerei beschädigt. Laut

Zeugenaussagen seien die beiden männlichen Fahrzeuginsassen ausgestiegen, hätten

den Anhänger wieder an das Auto angebracht und sich anschließend vom Unfallort

entfernt. Der PKW hatte vermutlich ein Heidelberger Kennzeichen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu der flüchtigen

Fahrzeugkombination und deren Fahrer geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, zu melden.

Wiesloch/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Bushaltestellen durch Unbekannte beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Sandhausen;Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend beschädigten

bislang unbekannte Täter die Glasscheiben der zwei Bushaltestellen „Alter

Postweg“ in Sandhausen und „Schwetzinger Straße“ in Wiesloch. Teilweise wurden

die Glasscheiben dabei vollständig herausgetrennt. Ob ein Tatzusammenhang

besteht, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0,

in Verbindung zu setzen.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Montag, den 11.01., bis

Samstag, den 16.01., beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen

BMW, der auf dem Parkplatz vor dem „Vogelpark“ in der Jahnstraße abgestellt war

und flüchtete anschließend. Das Fahrzeug der 30-Jährigen war auf der

Beifahrerseite vom vorderen Kotflügel über die Beifahrertür bis zum hinteren

Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang oder zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entfernen zwei Gullideckel aus Einfassung (FOTO)

Ketsch (ots) – Am Sonntag zwischen 03:30 Uhr und 09:00 Uhr entfernten bislang

unbekannte Täter in der Lanzstraße zwei Gullideckel aus der Einfassung, sodass

zwei gefährliche Löcher entstanden, welche durch die geschlossene Schneedecke

nur schwer zu erkennen waren. Mitarbeiter des Bauhofs Ketsch sicherten die

Löcher mittels Warnbarken ab. Gegen 11:00 Uhr fanden Passanten die fehlenden

Gullideckel in einem nahegelegenen Gebüsch. Die erneut verständigten Beamten

konnte diese ordnungsgemäß einsetzen und die Löcher verschließen. Die

Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 27-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft – Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden

Verdacht am Freitagabend seinen 59-jährigen Vater in dessen Wohnung in

Hockenheim nach einem Streit getötet zu haben.

Der 35-jährige Tatverdächtige soll am 15.01.2021 unter starker Alkoholeinwirkung

stehend aus noch unbekannten Gründen gegen 20:40 Uhr mit seinem Vater heftig in

Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll er ihm auf noch nicht bekannte Weise

tödliche Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zugefügt haben. Die von dem

Tatverdächtigen alarmierten Notfallsanitäter führten noch Reanimationsmaßnahmen

durch, gegen 22:50 Uhr wurde der Tod festgestellt.

Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine

Alkoholkonzentration von 2,9 Promille.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

am Samstag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er

wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern an.

Weinheim/BAB 5: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Weinheim/BAB 5 (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der A 5 bei

Weinheim wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 32-jähriger Mann war kurz vor

21 Uhr mit seinem Citroën auf dem rechten Fahrstreifen der A 5 in Richtung

Frankfurt unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der

Anschlussstelle Hemsbach fuhr er einem voran fahrenden 44-jährigen

VW-Kleinbus-Fahrer ungebremst hinten auf. Dabei wurden beide Fahrer leicht

verletzt. Nach medizinischer Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort war keine

weitere Behandlung vonnöten. Die Fahrzeuge der beiden Beteiligten waren so stark

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast

25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim

deutliche Anzeichen für Drogenkonsum bei dem 32-jährigen Citroen-Fahrer. Einen

Drogentest wollte der Mann nicht durchführen, daher wurde ihm auf der

Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis ca. 23.30 Uhr

gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr

Weinheim mit 4 Fahrzeugen und 14 Wehrleuten vor Ort. Nach Abschluss der

Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt. Aufgrund

geringen Verkehrsaufkommens zur Unfallzeit ergaben sich keine

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus – Ursache technischer Defekt – Gesamtsachschaden ca. 15.000 Euro

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Brand in einem leerstehenden

Einfamilienhaus am Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Ringstraße entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Nachbarn hatten die Rauchentwicklung

bemerkt und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim verschaffte

sich Zutritt und konnte den Brand in der Küche im 1. Obergeschoss schnell

löschen. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte durch die Feuerwehr

verhindert werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer auf einen

technischen Defekt eines elektrischen Gerätes zurückzuführen. Die weiteren

Ermittlungen führt das Polizeirevier Hockenheim.

Schriesheim: Zimmerbrand. Vier Personen vorsorglich in Krankenhäusern behandelt

Schriesheim (ots) – Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr rückten die Rettungskräfte zu

einem Zimmerbrand in der Blumenstraße in Schriesheim-Altenbach aus. Vor Ort

konnte festgestellt werden, dass das Feuer an einem im Wohnzimmer befindlichen

Schrank aus bislang unbekannter Ursache ausbrach und im weiteren Verlauf auf die

Holzdecke übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim, welche mit 20 Mann

vor Ort kam, hatte den Brand schnell gelöscht. Der 51-jährige Wohnungsinhaber,

sowie seine 35-jährige Frau konnten rechtzeitig die Wohnung verlassen, kamen

jedoch aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasintoxikation ebenso, wie zwei

weitere Bewohner des Hauses in umliegende Kliniken. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 80.000 EUR. Die Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr unbewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis): Scheune brennt vollständig aus

Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Die Rettungskräfte wurden am

Sonntagmorgen gegen 07.15 Uhr über Notruf darüber informiert, dass im Bereich

der Straße Am Hessenberg in Epfenbach eine Scheune brennen würde. Beim

Eintreffen der Feuerwehr stand bereits die zwischen zwei Wohnhäusern

befindlichen Scheune in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus

konnte nicht mehr verhindert werden, sodass dort der Dachstuhl ebenfalls anfing

zu brennen. Die Feuerwehr hatte den Brand letztlich schnell unter Kontrolle. Die

Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser konnten diese selbständig verlassen,

verletzt wurde niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden

von ca. 150.000 EUR. Die Brandursache ist nach derzeitigen Stand noch unklar,

Ermittlungen diesbezüglich wurden aufgenommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tötungsdelikt bei Familienstreit – 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen – Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalpolizei ermitteln

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Familienstreit in einer Wohnung

in einem Mehrfamilienhaus wurde am Freitagabend gegen 22.20 Uhr der 59-jährige

Bewohner getötet. Ein erheblich alkoholisierter 35-jähriger Tatverdächtiger

wurde noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen geparkten Mercedes gefahren und geflüchtet – 5.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag

zwischen 18 und 22.10 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen auf dem

REWE-Parkplatz in der Industriestraße abgestellten Mercedes gerammt.

Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle ohne sich um den

entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Sprengung eines Geldautomaten – Diebstahlsschaden noch unbekannt – Sachschaden ca. 50.000 Euro – weitere Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei männliche Täter brachten am frühen

Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, den Geldautomaten im Bankraum des Erdgeschosses

eines Mehrfamilienhauses auf dem Cornel-Serr-Platz auf bislang ungeklärte Art

und Weise zur Explosion. Dadurch wurde der Automat aufgerissen und die

Verglasung des Bankraums völlig zerstört. Anwohner, die durch die Detonation

aufmerksam wurden, sahen, wie die Täter mit einem Fahrzeug mit hoher

Geschwindigkeit über den Hinteren Rindweg flüchteten. Die mit allen verfügbaren

Kräften sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines

Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Ergebnis.

Laut eines Zeugen war einer der Täter schwarz maskiert und schwarz bekleidet, er

unterhielt sich mit dem zweiten Täter in einer vermutlich slawischen Sprache.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Spurensicherung übernommen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich

auf ca. 50.000 Euro. Die Höhe der Beute steht bislang noch nicht fest.

Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern und/oder verdächtigen

Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter

Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisstem 43-Jährigen aus Angelbachtal

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit dem 13.01.2021 wird der 43-jährige

Sven E. aus Angelbachtal bei Sinsheim vermisst. Letztmalig wurde der Sven E.

gegen 14:00 Uhr am 13.01.2021 in Angelbachtal an seiner Wohnanschrift gesehen.

Seither verliert sich seine Spur, weshalb sein gegenwärtiger Aufenthaltsort

derzeit nicht bekannt ist.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Sven

E. in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er trägt einen 3-Tage-Bart und hat eine Narbe am rechten Auge. Er ist bekleidet

mit einer schwarzen Jacke der Marke „Engelbert Strauß“, einer hellblauen

„stonewashed“ Jeanshose und rotweißen Turnschuhen der Marke „Nike“.

Nähere Informationen, sowie ein Lichtbild des Vermissten sind im Fahndungsportal

des LKA Baden-Württemberg abrufbar.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/p-mannheim-angelbachtal-vermisstenfahndu

ng/

Für sachdienliche Hinweise wurde bei der Kriminalpolizei Heidelberg ein

Hinweistelefon unter 0621/174-4444 eingerichtet.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher zündet selbstgebauten Böller und erleidet Verbrennungen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr zündete ein

16-Jähriger in der Unterführung „Duttengässchen“ einen Böller, den er zuvor

offensichtlich selbst zusammengebaut hatte. Er befand sich mit einem

Arbeitskollegen auf dem Heimweg von der Arbeitsstelle. Durch die Explosion

erlitt der Jugendliche Verbrennungen an Gesicht, Hals und Oberkörper. Sein

26-jähriger Begleiter, der unverletzt blieb, half ihm beim Ersticken der Flammen

an Haaren und Jacke. Der 16-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus verbracht. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Zimmers

im Haus der Eltern fanden die Polizeibeamten verdächtige Gegenstände, die der

Jugendliche zur Herstellung der Böller verwendet haben könnte. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und die

Untersuchung der aufgefundenen Materialien durch das Kriminaltechnische Institut

des Landeskriminalamtes Baden-Württembergs veranlasst.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin das eigenständige Bauen von Böllern

und Feuerwerkskörpern zu unterlassen. Häufig gehen mit solchen Fällen

schwerwiegende bis katastrophale Folgen einher. Nicht selten werden Personen

lebensbedrohlich oder tödlich verletzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in

Verbindung zu setzen.

Zuzenhausen / Rhein-Neckar-Kreis: LKW festgefahren – Fahrbahn blockiert //

Zuzenhausen (ots) – Nachdem sich ein LKW im Grünstreifen der B45 zwischen

Zuzenhausen und Hoffenheim festgefahren hat, ist die Straße wieder für den

Verkehr freigegeben. Der LKW konnte geborgen worden.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter entwenden E-Bike – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmittag entwendeten ein oder

mehrere unbekannte Täter ein Damen E-Bike im Wert von ca. 1.500 Euro aus dem

hinteren Hofraum eines Restaurants in der Landstraße. Außerdem hebelten sie die

Zugangstür eines Partyzeltes auf, welches sich seitlich des Restaurants befand.

Ob daraus etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, zu

melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baustellencontainer – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis

Donnerstagmorgen, 8 Uhr betraten bislang unbekannte Täter unbefugt das Gelände

einer Baustelle In den Breitwiesen. Dort gelangten sie in zwei verschlossene

Wohncontainer, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und so das Fenster von

innen entriegelten. Von einem Tisch entwendeten sie mehrere Schlüssel für

Baumaschinen. Mit einem Radlader fuhren sie ca. 300 Meter bis zur

Baustelleneinfahrt und stellten ihn dort ab. Weiterhin zerstörten sie gewaltsam

die Bolzenaufhängung von drei Werkzeugcontainern und durchsuchten diese. Über

Art und Menge des Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. An den

Containern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Der Radlader

blieb unbeschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0,

in Verbindung zu setzen.

Dossenheim/BAB 5: Gelöste Eisplatte zerstört Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos

Dossenheim/BAB 5 (ots) – Am Donnerstag kurz nach 14 Uhr löste sich auf der A 5

zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Dossenheim vom Dach eines Mercedes

der V-Klasse eine große Eisplatte. Diese fiel gegen einen nachfolgenden BMW

eines 36-Jährigen, wobei die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite sowie der

Spoiler beschädigt und der Außenspiegel an der Fahrerseite abgeschlagen wurde.

Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro beziffert, der Fahrer kam mit dem

Schrecken davon. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall

beobachtet hatten, konnten den 49-jährigen zum Anhalten bewegen. Der 49-Jährige

war sich keiner Schuld bewusst, gegen ihn wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch Autofahrer müssen ihre Fahrzeuge im Winter komplett von Schnee und Eis

befreien. Lösen sie sich während der Fahrt vom Dach des Fahrzeugs, werden sie zu

Geschossen oder zu überdimensionierten Schneebällen, die leicht andere

Verkehrsteilnehmer verletzen oder großen Schaden verursachen können.