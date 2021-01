Polizei nimmt minderjährigen Drogendealer fest

Frankfurt (ots)-(em) – Am Samstag 16.01.2021 nahm die Polizei einen 17-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest und stellte bei ihm unter anderem knapp 100 Gramm Haschisch sicher. Gegen 17.00 Uhr war eine Polizeistreife im Bereich der Kirschwaldstraße unterwegs. Dort wollte sie einen jungen Mann kontrollieren. Dieser ergriff jedoch zu Fuß die Flucht in Richtung eines Supermarktes.

Mehrere Passanten sowie Supermarkt-Kunden erfassten die Situation sofort und schnitten dem Unbekannten den Weg ab, so dass die beiden Beamten den 17-Jährigen festnehmen und kontrollieren konnten. Während seiner Flucht hatte er sich einer Plastiktüte entledigt, in welcher zahlreiche kleine mit Haschisch gefüllte Plastiktüten enthalten waren. Diese beschlagnahmten die beiden Polizisten.

Als sie den jungen Mann durchsuchten, entdeckten sie weitere rund 20 Gramm Haschisch sowie über 1.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, eine Feinwaage und mehrere Mobiltelefone. Auch diese Beweismittel wurden sichergestellt.

Wenig später führte die Polizei eine Wohnungsdurchsuchung durch, welche zur Sicherstellung weiterer Beweismittel führte: unter anderem über 75 Gramm Haschisch, ein Springmesser, Verpackungsmaterialien sowie weitere Mobiltelefone.

Der minderjährige Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Sachbeschädigung an PKW – Täterfestnahme

Frankfurt-Nordend-West (ots)-(wie) – Am Sonntag 17.01.2021 gegen 23:30 Uhr kam es in der Wielandstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Toyota. Zwei 18-Jährige konnten festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, den Außenspiegel des Fahrzeugs abgetreten zu haben.

Zeugen meldeten dem Notruf, dass Jugendliche in der Wielandstraße gegen mehrere Fahrzeuge treten würden. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahm eine Streife des 3. Polizeireviers die beiden verdächtigen Jugendlichen kurze Zeit später fest. Tatsächlich waren die beiden mutmaßlichen Täter der Streifenbesatzung durch gleich gelagerte Fälle aus der Vergangenheit bekannt. Vor Ort konnten die Ermittler keine weiteren beschädigten Fahrzeuge feststellen.

Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Gegen die beiden 18-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Festnahme zweier Graffiti-Sprayer

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(wie) – Sonntagabend 17.01.2021 gegen 22:50 Uhr konnten zwei Graffiti-Sprayer in der Voltastraße/Kuhwaldstraße festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren wurden durch einen Zeugen beobachtet, wie sie vier Mehrfamilienhäuser in der Kreuznacher Straße, einen Stromkasten sowie eine Betonwand an der Emserstraße mit Graffiti-Tags besprühten.

Bei den Tags handelt es sich um die Wörter “Trucker”, “Truck” und “Asko”.

Der Zeuge rief die Polizei. Zivilfahnder nahmen die mutmaßlichen Graffiti-Sprayer kurze Zeit später fest.

Die Spraydosen hatten die Männer noch bei sich.

Gegen die beiden Männer laufen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Brand in Küche

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Sonntag 17.01.2021 gegen 19.45 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Weberstraße zum Brand einer Küche. Eine Zeugin hatte den Rauchmelder wahrgenommen und umgehend die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr konnte die betreffende Wohnung im dritten Obergeschoss des Hauses ausmachen und musste die Tür gewaltsam öffnen.

Durch die schnelle Verständigung konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Dennoch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnt, die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

