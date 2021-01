Korbach-Bahnhof (ots) – Zwei jugendliche Mädchen hielten sich am Samstag 15.01.2021 gegen 18.30 Uhr in einem Vorraum der Damentoilette im Bahnhofsgebäude auf. Plötzlich betrat ein unbekannter Mann die Toilette. Er gab einige für die Mädchen unverständliche Worte von sich, zu verstehen war aber mehrfach das Wort “Sex”. Als der Täter sich auch noch vor den Mädchen entblößte und wiederum von “Sex” sprach, flüchteten die beiden in die Kabinen und schlossen sich ein.

Dort warteten sie, bis die von ihnen verständigte Polizei am Tatort eintraf.

Der unbekannte Täter war geflüchtet und konnte auch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

etwa 170 cm groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlanke Gestalt, dunkle Hautfarbe. Bekleidet mit blauer Jeans, blauem Pullover, dunkler Jacke und trug eine auffällige blau-gelb gestreifte Mütze.

Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Wer Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der

Tel. 05631-9710 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen