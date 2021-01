Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Ein falscher Flugzeugkapitän hat am Samstag 16.01.2021, versucht einem 26-Jährigen ein falsches Flugticket anzudrehen. Die Polizei konnte einen 54-jährigen Mann festnehmen. Zuvor war ein 26-jähriger Mann über ein soziales Netzwerk mit dem Piloten in Kontakt getreten, um von ihm ein Flugticket zu erwerben. Am Samstagabend begab sich der 26-Jährige für den Kauf zum vereinbarten Treffpunkt an den Alfred-Brehm-Platz.

Dort traf er sich mit dem Verkäufer, welcher sogar in Pilotenuniform erschien. Die betrügerischen Absichten des falschen Piloten flogen jedoch auf, da bereits am Vortag ein Bekannter des 26-Jährigen mit der gleichen Masche von dem 54-Jährigen getäuscht wurde.

Der 26-jährige wollte nun den Betrüger für die Polizei festsetzen, als dieser jedoch seine Beine

in die Hand nahm und flüchtete.

Drei unbeteiligte junge Männer, welche das Geschehen mitbekommen hatten, boten dem 26-Jährigen ihre Hilfe an und nahmen prompt die Verfolgung auf. In einem Hinterhof der Königwarterstraße gelang es ihnen den “fliehenden Piloten” zu stellen.

Bei der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung verständigte der 54-Jährige selbst die Polizei und stellte sich als Opfer dar. Als die Streife vor Ort eintraf und den Sachverhalt aufklärte, staunte der falsche Pilot nicht schlecht, als bei ihm die Handschellen klickten.

Die während der Auseinandersetzung entstandenen Verletzungen wurden medizinische versorgt. Aufgrund eines offenen U-Haftbefehls kam der Möchtegern-Pilot in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Der 54-Jährige steht zudem in Verdacht, weitere Betrugsstraftaten mit dieser Masche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

