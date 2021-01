Schnee und Eis sorgen für Unfälle in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz hat im Laufe der Nacht von Samstag 16.01.2021 auf Sonntag 17.01.2021 zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Bis 06:00 Uhr wurden 19 Unfälle gezählt. Der Gesamtsachschaden wird auf knapp 70.000 € geschätzt.

In der weit überwiegenden Zahl der Fälle blieb es bei Blechschäden, lediglich bei zwei Unfällen gab es jeweils eine leicht verletzte Person.

Am Abend gegen 22:00 Uhr verlor eine 21-jährigen Frau zwischen Weilerbach und Erzenhausen die Kontrolle über ihren PKW und stieß abseits der schneebedeckten Fahrbahn gegen einen Baum. Die Frau verletzte sich an der Hüfte. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Auf auf sie kommt ein Bußgeldverfahren zu, weil sie bei schlechten Wetterverhältnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr und es zum Unfall kam. Die amerikanische Militärpolizei wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.|esb1

Unternehmensgründer im Visier von Betrügern

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Ein Unternehmensgründer wäre um ein Haar auf Betrüger hereingefallen, seine Hausbank bewahrte ihn davor. Der Mann gründete zu Jahresbeginn eine eigene Firma. In diesem Zusammenhang erhielt er verschiedene Zahlungsaufforderungen für Registrierungen in vermeintlichen Handelsregistern. Wie sich später herausstelle: Fake-Rechnungen, die Briefe waren gefälscht.

Der junge Firmeninhaber schöpfte keinen Verdacht. Die Forderungen betrugen etwa 2.500 Euro. Der Unternehmer zahlte. Er wies seine Hausbank an, die Überweisungen vorzunehmen. Dort flog der Schwindel auf und ein Bankberater machte den Mann auf die Betrugsmasche aufmerksam. Die Überweisung konnte noch rechtzeitig storniert werden. |erf

Beim Schneeräumen Tasche geklaut

Kaiserslautern (ots) – Beim Schneeräumen ist ein Anwohner in der Lassalestraße bestohlen worden. Um besser räumen zu können, legte der Mann seine Umhängetasche ab. Er deponierte sie vor der Haustür und machte sich ans Werk. Nach getaner Arbeit stellte der Mann fest, dass seine Tasche weg war. Diebe hatten sie sich unbemerkt unter den Nagel gerissen und Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie Ausweisdokumente erbeutet.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstagvormittag auf dem Betzenberg und insbesondere im Bereich der Lassalestraße Personen aufgefallen? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zusammenprall beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Königstraße und Pfaffstraße hat es am Donnerstagabend 14.01.2021 gekracht. Gegen 18:10 Uhr stießen hier ein Skoda Fabia und ein Toyota Yaris zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es blieb bei Blechschäden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 18-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Toyota Yaris auf der Königstraße unterwegs war, nach links in die Pfaffstraße abbiegen. Dabei missachtete sie jedoch den Vorrang des Gegenverkehrs und stieß mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |elz

Sachbeschädigung: Hausfassade mit Ei verschmutzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Carola-Dauber-Straße eine Hauswand mit einem Ei beworfen. Weil das Ei im Giebelbereich aufschlug, lief es an der gesamten Hausfassade herunter. Eigelb und Eiweiß froren beziehungsweise trockneten am Rauputz an. Nur mit erheblichem Aufwand lässt sich die Verschmutzung entfernen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die zwischen Dienstagabend und Mittwoch, 11 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Verkehrskontrolle fördert Betäubungsmittel zu Tage

Kaiserslautern (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 wurden am Freitagabend 15.01.2021 gegen 20:50 Uhr in der Nordbahnstraße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der dort in auffälliger Fahrweise und mit mangelhafter Beleuchtung unterwegs war.

Einer angekündigten Verkehrskontrolle entzog sich der Mann zunächst durch Flucht. In der Hornstraße konnte er schließlich gestellt werden, wo er beim Absteigen von seinem Fahrrad stürzte.

Der 38-Jährige aus dem Stadtgebiet wurde gefesselt und durchsucht. In seinem Rucksack wurden knapp 25 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Mann gab an, dass er im Laufe des Tages Marihuana konsumiert habe, er sei Dauerkonsument. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben.

Der 38-Jährige muss mit Strafanzeigen wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen der im Raume stehenden Fahrt unter Drogeneinfluss rechnen.|esb1

Stark alkoholisiert PKW beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen, stellte eine Streife der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 am Freitagabend 15.01.2021 einen 19-Jährigen Tatverdächtigen einer Sachbeschädigung in der Richard-Wagner-Straße unweit des Tatortes.

Der Zeuge hatte gegen 20:15 Uhr mitgeteilt, dass der junge Mann auf seinem Fußweg in Richtung Bahnhof geparkte PKW beschädigen würde. Vor Ort konnte ein Fahrzeug mit korrespondierenden Kratzspuren am Kotflügel festgestellt werden. Der Beschuldigte war stark alkoholisiert und verhielt sich nicht kooperativ.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der Mann wurde bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen.|esb1

Schäden auf Schulgelände verursacht

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich unberechtigt Zugang auf das Gelände der Lina-Pfaff-Realschule in der Friedrichstraße verschafft. Die Eindringlinge beschädigten einen Zaun und auf dem Areal der Schule ein Fußballtor. Die Schäden wurden am Donnerstagvormittag 14.01.2021 entdeckt. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind in den vergangenen Tagen Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag 14.01.2021 ein Fahrrad in der Pariser Straße gestohlen. Der Besitzer des Fahrrads war mit dem Fahrrad unterwegs zu einem Freund. Auf dem Weg wurde er von einer Frau angesprochen, die behauptete, das von ihm mitgeführte Mountainbike, gehöre ihr.

Nach kurzer Diskussion und Verweis auf einen vorhandenen Kaufvertrag entfernte sich der Mann. In der Pariser Straße angekommen, stellte er das Fahrrad im Innenhof des Anwesens unverschlossen ab. Als er nach 20 Minuten wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr da.

Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott, gelb-schwarzer Rahmen mit zahlreichen Stickern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Fremder auf gestohlenem Rad unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Aus einem Mehrfamilienhaus in der Zschockestraße ist am Donnerstag 14.01.2021 ein Fahrrad gestohlenen worden. Am Nachmittag entdeckte der Geschädigte sein Fahrrad im Stadtgebiet: Ein 48-Jähriger war auf seinem Drahtesel unterwegs. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er das Fahrrad am Vormittag einer anderen Person abgekauft habe. Offensichtlich waren sämtliche Aufkleber vom Fahrrad entfernt worden, so dass eine zweifelsfreie Identifizierung des Fahrrads aktuell nicht möglich war.

Die Besitzverhältnisse sind derzeit nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Das Mountainbike wurde sichergestellt. |erf

Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße haben Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Montag meldete ein Hausbewohner, dass aus seinem Kellerabteil zwei Fahrräder gestohlen wurden. Vermutlich haben die Diebe den Verschlussriegel des Abteils abgeschraubt. So konnten sie das Abteil, ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, betreten.

Bei einem Rad handelt es sich um ein höherpreisiges Herren-Mountainbike der Marke Canyon. Das Mountainbike ist schwarz mit blauer Schrift und orangen Elementen.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Diebstahl ist am Montag, 11. Januar festgestellt worden. Das letzte Mal hat der Besitzer die Fahrräder am 28. Dezember gesehen. Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369 – 2250 gemeldet werden. |elz

Autospiegel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Friedenstraße haben sich am Donnerstagabend Unbekannte an einem Auto zu schaffen gemacht. Die Diebe sahen auf einen Außenspiegel des BMW ab. Sie stahlen das Spiegelglas. Der Schaden beträgt mindestens 50 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 17 Uhr und 19:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Lkw streift Feuerwehrauto

Kaiserslautern (ots) – Ein Lkw streifte am Mittwoch im Benzinoring ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht.

Mit Blaulicht und eingeschaltetem Warnblinker stand das Feuerwehrauto auf der Straße. In einem Wohnhaus hatte am frühen Morgen ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Während die Wehrleute im Einsatz waren, drängte sich ein Lastwagen an ihrem Löschfahrzeug vorbei. Der Laster touchierte das Einsatzfahrzeug. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche in Richtung Gersweilerweg davon.

Der Unbekannte verursachte einen Schaden über mehrere hundert Euro. Ein Feuerwehrmann konnte den Unfall beobachten. Er merkte sich einen Teil des Kennzeichens. An dem Lkw waren Zulassungsschilder des Landkreises Donaueschingen montiert.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise. Wem ist am Mittwochmorgen ein Lkw mit DS-Kennzeichen im Stadtgebiet aufgefallen? Es könnte sich um ein Mietfahrzeug handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebstahl auf Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben auf einer Baustelle in der Humboldtstraße verschiedene Baumaterialien im dreistelligen Eurobereich gestohlen.

Vermutlich gelangten sie mit einem Zweit- oder Ersatzschlüssel in das Anwesen. Dort entwendeten sie einen Eindeckrahmen und das dazugehörige Dachfenster, sowie zwei Aluminium-Stahl-Bleche. Weitere Bleche beschädigten sie. Die genaue Tatzeit ist unklar. Der Diebstahl ist am Sonntag, 10. Januar festgestellt worden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Wohnung im Internet gebucht – Geld weg

Kaiserslautern (ots) – Ein 37-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist offenbar Opfer von Betrügern geworden. Der Geschädigte erstattete am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Auf einer Internetplattform wollte er eine Wohnung buchen. Die angebliche Vermieterin nahm per E-Mail mit dem Interessenten Kontakt auf. Sie schickte ihm einen Link zu einer Internetseite. Auf dieser Seite sollte der Aufenthalt in der Wohnung gebucht werden. Über diese Internetpräsenz forderte ihn die Frau auch zur Zahlung eines vierstelligen Geldbetrages auf. Der 37-Jährige bezahlte.

Wenige Tage später schob die Frau eine finanzielle Notlage vor. Sie forderte weitere Zahlungen. Das machte den Mann stutzig. Er überprüfte daraufhin die Internetseite auf der er die Wohnung gebucht und bezahlt hatte. Dabei stellte er fest, dass es sich dabei offenbar um eine gefälschte Seite handelte. Das Opfer überwies kein Geld mehr, sondern erstattete stattdessen Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |mhm