Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

In die Schutzplanke gekracht (siehe Foto)

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am frühen Samstagmorgen 16.01.2021 kam ein 24-jähriger Haßlocher mit seinem PKW auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim von der Fahrbahn ab. Der PKW kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die rechte Schutzplanke. Im Anschluss schleuderte der Fahrer mit seinem Opel quer über die Fahrbahn.

Dort kam er an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer leicht und seine 23-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 8.000 Euro.

Beide Fahrspuren in Richtung Mannheim mussten im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des PKW´s voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur geleitet.|past

Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Landstuhl (ots) – Die winterlichen Verhältnisse haben auch in der Nacht von Samstag 16.01.2021 auf Sonntag 17.01.2021 angehalten. Witterungsbedingt wurden 3 Verkehrsunfälle aufgenommen.

Kurz nach 21:00 Uhr verlor ein 28-jähriger Smart Fahrer in der Ortsmitte von Miesenbach, auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen eine Mauer. Trotz des verursachten Schadens setzte der Mann aus Kaiserslautern seine Fahrt fort. Er konnte jedoch aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen sogenannter “Fahrerflucht” wurde eingeleitet.

Gegen 21:30 Uhr wählte eine 20-jährige BMW-Fahrerin auf der Autobahn 62 in Höhe Oberarnbach auf schneeglatter Fahrbahn die falsche Geschwindigkeit. Dadurch kam der Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Dame hatte Glück im Unglück und wurde nicht verletzt. Allerdings muss sie mit einem Bußgeld rechnen.

Ein letzter Glatteis Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr in Bruchmühlbach-Miesau. Im Ortsteil Miesau sah sich eine 19-jährige Hyundai Fahrerin offenbar nicht im Stande ihre Geschwindigkeit der komplett verschneiten Straße anzupassen. In der St-Wendeler Straße rutsche die junge Fahrerin aus der Kurve und beschädigte einen Gartenzaun. Sie kam mit leichten Verletzungen davon, wird jedoch für den Schaden aufkommen müssen und kann mit einem Bußgeld rechnen.

Die Polizei Landstuhl appelliert an alle Autofahrer, in dieser Jahreszeit nur noch mit Winterreifen und angepasster Geschwindigkeit zu fahren. |pilan

Laden-Diebstahl – keine Gelegenheit ausgelassen

Kaiserslautern (ots) – Eine 42-jährige Frau aus dem Stadtgebiet hielt sich am Samstagmittag 16.01.2021 zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Mennonitenstraße auf, wo sie beim Bezahlen an der Kasse einige Artikel hinter und in ihrer Tasche im Einkaufswagen verbarg. Die Frau wurde von Mitarbeitern des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen und in ein Büro begleitet. Ebenso wurde die Polizei verständigt.

Nach Belehrung als Beschuldigte, gab die Frau an, dass sie die Artikel lediglich aus Unachtsamkeit nicht auf das Kassenband gelegt habe.

Wie sich herausstellen sollte, hatte die Beschuldigte die Wartezeit im Büro und einen unbeobachteten Moment zwischenzeitlich jedoch wiederum dazu “genutzt”, um aus einer im Büro abgestellten Tasche einer Mitarbeiterin deren Geldbeutel zu entwenden.

Als die Mitarbeiterin dies bemerkte, versuchte die Beschuldigte erneut, das Diebesgut in ihrer mitgeführten Tasche zu verbergen, während sie einen bereits aus dem Geldbeutel entnommenen 50-Euro-Schein in ihrer geschlossenen Hand hielt. Auf die 42-Jährige kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.|esb1

Verkehrsunfall an unbeschranktem Bahnübergang

Katzweiler (ots) – Ein leichtverletzter Pkw-Fahrer sowie Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls an einem unbeschrankten Bahnübergang in Katzweiler. Ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug die B 270 aus Richtung Hirschhorn kommend und wollte in der Ortslage Katzweiler den unbeschrankten Bahnübergang in Richtung Schafmühle überqueren.

Hierbei übersah eine herannahende Regionalbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Schienenfahrzeug kam. Der 68-Jährige zog sich hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. 14 im Zug befindliche Personen wurden nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Sowohl der Schienenverkehr, als auch die Bundesstraße, waren für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Für die Fahrgäste des Zuges wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn befand sich vor Ort. |pvd

Keine gute Idee! Bei Schnee mit Sommerreifen unterwegs

Martinshöhe (ots) – Der Winter hat in der Westpfalz bereits Einzug gehalten und doch ist so mancher Autofahrer überrascht. Am Freitagmorgen 15.01.2021 verliert ein 29-jähriger Ford Fahrer aus dem Landkreis, bei winterlichen Straßenverhältnissen, in der Ortseinfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Aufgrund der Sommerreifen kommt er von der Straße ab und landet im tiefer liegenden Graben.

Der Fahrer hat Glück im Unglück und bleibt unverletzt. Der PKW wird von einem Abschleppunternehmer geborgen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. |pilan

Alkohol am Steuer

Landstuhl (ots) – Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist ein Opelfahrer am Freitagabend 15.01.2021 ins Visier einer Funkstreife geraten. Auf der Landstraße, Höhe dem Stadtteil Melkerei, war der 49-jährige Mann in Schlangenlinien unterwegs.

Die auffällige Fahrweise lässt sich mit der starken Alkoholisierung schnell erklären. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |pilan

Trunkenheitsfahrt

Bruchmühlbach-Miesau, OT Vogelbach (ots) – Am Freitag 15.01.2021 gegen 18:00 Uhr strömt Landstuhler Polizeibeamten in der Steinstraße Alkoholgeruch aus einem Nissan Micra entgegen.

Ein Alkoholtest bescheinigt dem 35-jährigen Fahrer einen Pegel von knapp 1,4 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. |pilan