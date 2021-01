Zum wiederholten Male Reifenspuren auf dem Sportplatz Foto 2

Steinfeld (ots) – Nachdem bereits mutmaßlich in der Nacht vom 15.01.2021 auf den 16.01.2021 der Rasenplatz des Sportvereins in Steinfeld widerrechtlich mit Kraftfahrzeugen befahren wurde, kam es in der Nacht vom 16.01.2021 auf den 17.01.2021 in gleicher Sache zu einer erneuten Meldung an die PI Bad Bergzabern. Es konnten zwei Fahrzeuge dabei beobachten werden, wie sie kreisrund auf dem Rasenplatz drifteten und deutliche Spuren im schneebedeckten Untergrund hinterließen. Erst nach Abtauen des Platzes kann beurteilt werden, inwieweit jeweils ein Sachschaden entstanden ist, der sich schnell auf eine vierstellige Summe belaufen kann.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang auch vor den Gefahren eines bewusst herbeigeführten Kontrollverlustes über das Fahrzeug, welcher entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Schadensersatzansprüche nach sich ziehen kann.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet darum, sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Fahrzeugführer unter Telefon 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Geldbörse aus der Tasche einer Seniorin entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Während eine 83 Jahre alte Seniorin am Vormittag des 16.01.2021 gegen 11:00 Uhr ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Kapeller Straße 11 verrichtete, gelang es dem derzeit unbekannten Täter, ihr die Geldbörse zu stehlen.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, unter Telefon 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Vormittag des 16.01.2021 nahm ein Kunde eines Supermarktes in Pleisweiler-Oberhofen Waren im zweistelligen Euro-Bereich an sich und versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung seiner Einkäufe zu verlassen, was von einem Mitarbeiter bemerkt wurde.

Obwohl der Tatverdächtige während der Flucht den Mitarbeiter umstieß, konnte er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der Beschuldigte war mit einer Atemalkoholkonzentration von deutlich über 3 Promille erheblich alkoholisiert.

Scheibe an Leichenhalle beschädigt

Herxheim (ots) – Ein unbekannter Täter schlug vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag die Seitenscheibe der Haupteingangstür zur Leichenhalle in Herxheim ein. Bei der Tatausführung verletzte sich der Täter vermutlich, es waren Blutspuren festzustellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizei Landau bittet Zeugen des Vorfalls sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Mit Drogen unterwegs

Edenkoben (ots) – Ein 28-Jähriger Fahrzeugführer fiel bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend (16.01.2021, 19:00 Uhr) durch drogentypische Verhaltensweisen auf, die die Beamten stutzig werden ließen. Ein Drogenschnelltest brachte dann die Bestätigung: Der Test reagierte positiv auf den psychoaktiven Wirkstoff THC und erhärtete den Verdacht, dass der Fahrer aus Kaiserslautern unter Einfluss von Cannabis stand.

Als wäre dies nicht genug, verhielt sich auch der 18-Jährige Mitfahrer verdächtig. Und auch hier war die Antwort schnell gefunden. Der Heranwachsende aus dem Raum Neustadt/Weinstraße führte Amphetamin mit sich. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde präventiv sichergestellt. Beide verstießen gegen das Betäubungsmittelgesetz, was ein Strafverfahren nach sich zieht.

Diebstahl aus PKW

Herxheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 14.01.2021, in der Anne-Frank-Straße in Herxheim aus einem Auto Bargeld und eine EC-Karte gestohlen. Das Fahrzeug stand über Nacht in der Einfahrt des Hauses beim geschädigten Fahrzeughalter. Der PKW war nach Angaben des Fahrzeugbesitzers verschlossen. Aufbruchsspuren waren keine festzustellen.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in der Anne-Frank-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Beschädigung eines Weidezaunes

Barbelroth (ots) – Am Nachmittag des 16.01.2021 konnte ein Viehhalter Einschnitte im Zaun seiner Weide entlang der B427 feststellen.

Die Polizeiinspektion Bad Bergzabern bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, unter Telefon 06343/9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen mit Handlungsbedarf

Edenkoben (ots) – Bei mehreren Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben am Samstagmorgen 16.01.2020, 09-13 Uhr fielen mehrere Fahrzeuge auf, die am Verkehr teilnahmen, obwohl sie nicht verkehrssicher waren. Daraus resultierten 26 Verstöße, die teils geahndet und alle dem Mängelberichtsverfahren unterzogen wurden.

Das Mängelberichtsverfahren ist als Kontrollaufforderung zu verstehen, durch dieses sichergestellt werden soll, dass das zuvor verkehrsunsichere Fahrzeug durch die Mangelbehebung wieder verkehrssicher am Verkehr teilnehmen darf. Losgelöst davon zieht in aller Regel ein Mangel der zur Verkehrsunsicherheit des Fahrzeuges führt, auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich.

Ladendiebstahl in Supermarkt

Edenkoben (ots) – Am Freitagmittag 15.01.2012 um 13:00 Uhr, nahm ein 41-Jähriger scheinbar fälschlicher Weise an, dass Auslagen eines Supermarktes gratis seien. Der Mann aus dem Raum Edenkoben steckte nämlich Artikel im Wert von rund 35 EUR in seine Jackentasche, ohne der Ansicht zu sein, diese bezahlen zu müssen.

Dies fiel dem Ladendetektiv auf, der den Mann ansprach und die Polizei hinzuzog. Die Konsequenz daraus dürfte ihn nun deutlich teurer kommen, als der Einkauf selbst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Unfallflucht

Herxheim (ots) – Am Freitagmorgen 15.01.2021 kam es bei noch vorherrschender Dunkelheit gegen 05:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Verlauf der L543 von Herxheim in Richtung Insheim ca. 300 m nach dem Kreisverkehr vorm Möbelhaus Weber.

Ein am Unfall beteiligter PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, nachdem er zuvor beinahe einen Frontalzusammenstoß verursachte und es nur durch schnelle Reaktion zu bloßem Kontakt und Sachschaden beider Außenspiegel kam. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Kanalschachtabdeckung entfernt

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 16.1.2021 gegen 04:20, wurden Anwohner der Neubergstraße durch lauten Lärm wach und informierten die Polizei Bad Bergzabern. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Kanaldeckel herausgerissen und in den Kanal geworfen worden war. Weiterhin lag ein Blumenkübel im Kanal. Bei der Tat verletzte sich der Täter augenscheinlich.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit frischen Verletzungen an den Händen ermittelt. Dieser bestreitet die Tat bisher. Der Bereich musste abgesperrt werden, da durch die ausgehobene Abdeckung eine Gefahr für den fließenden Verkehr besteht. Woher der bepflanzte Blumenkübel kommt ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Betrunken gefahren

Bad Bergzabern (ots) – Ein 40-jähriger PKW-Fahrer wurde anlässlich einer Routinekontrolle am 16.1.2021 gegen 00:45 Uhr in Bad Bergzabern angehalten. Hierbei wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Test erbrachte hierzu einen Wert, welcher eine Fortsetzung der Fahrt nicht mehr zuließ. Es droht ein Bußgeld von 500 EUR und ein Führerscheinentzug für 1 Monat.