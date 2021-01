Karlsruhe – Festnahme eines Tatverdächtigen nach Hinweis auf mutmaßlich geplante Gewalttat

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nachdem die Polizei am Samstagabend Hinweise auf eine mögliche Gewalttat durch

den angeblichen Einsatz von Sprengmitteln in Karlsruhe erhalten hatte, wurde ein

Tatverdächtiger in seiner Wohnung festgenommen.

Über eine Hinweisgeberin erlangte die Polizei kurz vor 19 Uhr Kenntnis von einer

angeblich geplanten Gewalttat eines in Karlsruhe lebenden Mannes. Dieser solle

geäußert haben, mit einer Gewalttat in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgen zu

wollen. Angeblich habe er selbstgebaute Sprengvorrichtungen zur Verfügung. Er

sei außerdem im Besitz von Schusswaffen.

Als Tatverdächtiger konnte schließlich ein 42 Jahre alter und in der

Kaiserstraße wohnhafter Mann ermittelt werden. Polizeikräfte nahmen den

Beschuldigten kurz nach 00.30 Uhr in seiner Wohnung fest. Bei der Durchsuchung

der Räumlichkeiten ergaben sich zunächst keine Anzeichen für einen Besitz von

Schusswaffen oder Sprengvorrichtungen. Während des Zeitpunkts der Festnahme

wurde kurzzeitig der Straßenbahnverkehr in der Nähe des Wohnhauses eingestellt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei versuchen nun, die Ernsthaftigkeit des

Hinweises und möglicher Absichten des Tatverdächtigen zu klären. Dafür wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet.

Während des Einsatzes fanden Polizeikräfte zufällig einen auf einem Vordach

schlafenden Betrunkenen. Er konnte dem Rettungsdienst übergeben und somit

aufgrund der Witterungsverhältnisse wohl vor schweren Gesundheitsschäden bewahrt

werden.

Wenige Unfälle durch Schneeglätte

Karlsruhe Stadt- / Landkreis (ots) – In Kirrlach rutschte um 05.30 Uhr eine

PKW-Lenkerin witterungsbedingt auf ein Stoppschild, welches durch den Aufprall

umgeknickt wurde. Die Fahrerin bleib unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Auf der B 36 kam gegen 05.50 Uhr in Fahrtrichtung Süd auf Höhe Neureut ein Pkw

von der glatten Fahnbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Auch

hier gab es glücklicherweise keine Verletzten. Zur Bergung des Wagens musste der

rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrzeug kam es zu ca. 5000

Euro Schaden.

Ebenfalls auf der B 36 in Fahrtrichtung Nord rutschte auf Höhe Leopoldshafen

gegen 06.30 Uhr ein Pkw von der Fahrbahn. Der Fahrer wurde im RTW behandelt und

kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der

Abschleppmaßnahmen wurde die B 36 voll gesperrt. Beim Pkw entstand vermutlich

Totalschaden in Höhe von etwa 12000 Euro.

Gegen 07.00 Uhr drehte sich ein PKW auf der schneeglatten B 10 in der Abfahrt

Knielingen und stand dann quer. Am Fahrzeug entstand nur minimaler Schaden,

verletzt wurde niemand.