Heidelberg – Vermisste 36-Jährige aus Heidelberg wurde aufgefunden / Fahndungsmaßnahmen eingestellt

Heidelberg (ots) – Im Rahmen der Fahndung konnte die 36-jährige Vermisste, gegen

23:45 Uhr, durch Fahndungskräfte im Bereich Heidelberg-Wieblingen aufgefunden

werden. Aufgrund einer Unterkühlung wurde sie im Anschluss zur Behandlung in

eine Klinik eingeliefert.

Heidelberg – Suche nach vermisster 36-jähriger Dame

Heidelberg (ots) – Zurzeit sucht die Polizei mit Hunden und einem

Polizeihubschrauber im Bereich Heidelberg nach einer vermissten 36-jährigen

Dame, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Die Dame trägt schulterlange

braune Haare. Sie soll mit schwarzen Leggings, einem grauen Sweatshirt und

pinkfarbenen Schuhen bekleidet sein. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen

werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befindet. Für sachdienliche

Hinweise wurde bei der Kriminalpolizei Heidelberg ein Hinweistelefon unter

0621/174-4444 eingerichtet.

Heidelberg-Pfaffengrund: Seniorin beim Anfahren in Bus gestürzt – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – In einem Linienbus wurde am Donnerstag um 13.48 Uhr im

Kranichweg eine 83-jährige Frau bei einem Sturz verletzt. Die Seniorin gab an,

dass sie an der Haltestelle „Im Heimgarten“ aussteigen wollte und mit ihrem

Rollator zum Ausstieg gegangen sei, als der Bus angehalten habe. Ein namentlich

nicht bekannter Fahrgast soll ihr den Rollator aus dem Bus nach draußen gestellt

haben. Der Busfahrer soll jedoch die Tür während des Aussteigens geschlossen und

losgefahren sein. Aufgrund der Beschleunigung sei sie zu Fall gekommen. Die Frau

wurde durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt und zur weiteren Untersuchung in

ein Krankenhaus gebracht, Angehörige wurden verständigt. Zeugen, insbesondere

der genannte Fahrgast, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg: Trotz Gegenverkehr überholt – Lkw und entgegenkommendes Auto gestreift – 13.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag um 14.40 Uhr auf der

Kreisstraße 9702 zwischen Heidelberg-Wieblingen und Eppelheim mit drei

beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Ein 59-jähriger

Autofahrer war mit seinem Renault in Richtung Eppelheim unterwegs und überholte

nach der Eisenbahnbrücke einen davor fahrenden Pkw und einen Lkw. Obwohl die

entgegenkommende 62-jährige Fahrerin eines Fiat noch versuchte, nach rechts

auszuweichen, streifte der Renaultfahrer den Fiat sowie den Lkw beim

Wiedereinscheren auf der linken Seite. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Verursacher wird wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt.