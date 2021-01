BMW drehte sich auf der A 7 – Führerschein weg!

Am Samstag, 16.01.2021 gegen 10.00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Niederaula die A 7, von Kassel in Richtung Fulda. In Höhe des Kirchheimer Dreiecks verlor der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen 5er BMW und drehte sich mit seinem PKW auf der Fahrbahn. Er kam, entgegen der Fahrtrichtung, auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Bei diesem Manöver wurde zum Glück niemand verletzt oder geschädigt. Durch die eintreffende Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld wurde Alkoholeinfluss beim Fahrer festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-5088-0, zu melden.

Unfall auf der A7

Fulda (ots)

Ort: Gemarkung Niederaula, A7, Richtung Kassel, zwischen dem AD Hattenbach und der Anschlussstelle Kirchheim

Zeit: Freitag, den 15.01.2021, 19:00 Uhr Sachschaden: ca. 2000 EUR Personenschaden: 2 Personen leicht verletzt

Sachverhalt: Ein 31-jähriger Fahrer aus Aschaffenburg fuhr infolge von Übermüdung auf einen Sattelzug auf, wurde hier abgewiesen und landete in der Böschung. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden beide ins Krankenhaus Hersfeld eingeliefert und ambulant behandelt. Verkehrsbehinderungen: Keine Verkehrsbehinderung.

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach – Am Dienstag, 12.01.2021, befuhr ein Fahrer gegen 15:45 Uhr den Hof eines Anwesens „Am Eichberg“ und stieß gegen den geparkten Daimler E 350. Dabei wurde die komplette Heckklappe und beide Rückleuchten beschädigt. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Fulda (ots)

Rotenburg-Lispenhausen- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer (29 J.) befuhr am 14.01.20, 16 Uhr, mit seinem Seat den Börnerweg aus Richtung B 83 kommend in Richtung Ortsmitte und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein 32-jähriger Radfahrer aus Alheim befuhr den Börnerweg in gleicher Richtung, jedoch mittig auf der Fahrbahn. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Radfahrer. Dieser kam zu Fall und wurde leichtverletzt. Gesamtschaden circa 470 Euro.

Rücklichter von Sattelzugmaschine gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Gemünden (Felda) – In der Nacht auf Donnerstag (14.01.) stahlen Unbekannte auf dem Rastplatz Dottenberg die Rückstrahler eines geparkten Sattelzuges. Es entstand ein Gesamtschaden von 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de