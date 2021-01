Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Verkehrsunfall mit/durch spanischen Obst-LKW auf der B 49, Gemarkung Beselich

Unfallort: 65614 Beselich, B 49, in Höhe der Anschlussstelle „Mülldeponie“ Unfalluhrzeit: Samstag, 16.01.2021, gg. 23:30 h

Ein LKW aus Spanien befuhr die Bundesstraße 49 in der Gemarkung Beselich (Landkreis Limburg-Weilburg), aus Richtung Limburg herkommend, in Fahrtrichtung nach Gießen. Wohl aufgrund des einsetzenden Schneefalls in den späten Samstag Abendstunden geriet der LKW auf winterglatter Fahrbahn außer Kontrolle. Der LKW stellte sich quer und kippte auf die Seite. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden dabei leichtverletzt, konnten aber noch selbstständig aus der demolierten Fahrerkabine aussteigen. Die Fahrspur der B 49 war dadurch zwischen den Anschlussstellen Obertiefenbach und Heckholzhausen in Richtung Gießen voll gesperrt . Kräfte des Technischen Hilfswerks sorgten die ganze Nacht dafür, die Ladung des LKW, welche aus Mandarinen bestand, aus dem Sattelauflieger herauszubringen. Die Feuerwehr Beselich war im Einsatz um auslaufende Betriebsstoffe zu Binden. Für die Bergung des LKW mittels Autokran musste die B 49 am Sonntagmorgen über einen längeren Zeitraum voll beidseitig gesperrt werden. An dem Unfallbeteiligten LKW entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die havarierte Ladung des LKW musste der Entsorgung zugeführt werden. Die Mittelleitplanke der B 49 im Bereich der Unfallstelle wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 160.000 EUR beziffert.

Aktuell, zum Zeitpunkt der Pressemeldung, dauert die Vollsperrung der B 49 noch an.

1. Korrektur der gestrigen Meldung: Heckscheibe mit Stein eingeworfen,

(pl)Bei der laufenden Nummer 2 des gestrigen Presseberichtes (Heckscheibe mit Stein eingeworfen) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Tatort war nicht in der Mittelstraße in Weilbrunn-Fussingen, sondern in der Mittelstraße in dem Ortsteil Lahr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

43-Jähriger bei Unfall mit Motorroller schwer verletzt – mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, Selters-Münster, Neustraße, Freitag, 15.01.2021, 01:35 Uhr

(pu)In der Nacht zu Freitag wurde ein 43 Jahre alter Motorrollerfahrer bei einem Unfall in Selters-Münster schwer verletzt. Im Anschluss wurden mehrere Umstände bekannt, die weitere Ermittlungsarbeit der Polizei erforderlich machen. Gegen 01:35 Uhr fuhr der 43-Jährige in der Neustraße gegen eine Straßenlaterne und eine Hauswand, wodurch er stürzte und schwer verletzt liegen blieb. Durch den Unfall aufgeschreckte Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Limburg stellte sich heraus, dass der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen könnte, keinen gültigen Führerschein besitzt und die auf dem Motorroller angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Bei dem 43-Jährigen wurde im Krankenhaus eine durch die Staatsanwaltschaft Limburg angeordnete Blutentnahme durchgeführt. Die Fragen, ob der Mann tatsächlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand und warum er mit einem gestohlenen Kennzeichen unterwegs war, sind nun, unter anderem, Gegenstand mehrerer Ermittlungsverfahren der Polizeistation Limburg.

Pkw von der Straße abgekommen – Fahrer leicht verletzt, Weinbach, Landesstraße 3025, Donnerstag, 14.01.2021, 12:35 Uhr

(pu)Ein Autofahrer kam am Donnerstagmittag mit seinem Pkw von der Landesstraße 3025 bei Weinbach von der Straße ab und wurde dabei leicht verletzt. Der 20-Jährige fuhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße 3025 von Weilmünster in Richtung Weilburg, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild, woraufhin sich der Golf überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Golf wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.600 Euro.