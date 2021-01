Sachbeschädigung an Baustelle Ort: Wiesbaden-Igstadt,

Hinterbergstraße Zeit: Freitag, 15.01.2021, 22:30 Uhr

(Fu) Eine Baustelle in der Hinterbergstraße ist am Freitagabend, 22:30 Uhr, von

zwei Jugendlichen aus Wiesbaden angegangen worden. Die jungen Männer im Alter

von 16 und 17 Jahren beschädigten u. a. zwei Blitzleuchten einer Baustelle und

einen Leitpfosten. Beim Erblicken der Polizeistreife ergriffen die Jugendlichen

zunächst fußläufig die Flucht. Sie konnten nach kurzer Verfolgung eingeholt und

zum 4. Polizeirevier verbracht werden. Der 17-jährige führte zudem Marihuana mit

sich. Die Jugendlichen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen in die Obhut

ihrer Eltern übergeben.

Bedrohung mit Messer Ort: Wiesbaden, Dostojewskistraße Zeit: Freitag,

15.01.2021, 16.40 Uhr

(akl) Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr hat ein 52-jähriger Mann aus

Wiesbaden den Gast eines Imbissbetriebes in der Dostojewskistraße mit einem

Messer bedroht. Dabei habe er einem 48 Jahre alten Wiesbadener ein Messer

vorgehalten und ihn zum Gehen aufgefordert. Der Tatverdächtige entfernte sich

anschließend in Richtung Waldstraße und konnte dort im Rahmen der Fahndung von

der Polizei festgenommen werden. Bei ihm wurden zwei Messer aufgefunden und

sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder

auf freien Fuß gesetzt.

Paketzustellung eskaliert Ort: Wiesbaden, Goerdeler Straße Zeit: Freitag,

15.01.2021, 20.15 Uhr

(akl) Die Zustellung eines Paketes hat am Freitagabend gegen 20.15 Uhr zu einer

Auseinandersetzung zwischen Paketboten und Empfänger geführt, die in

Beleidigungen und einer Sachbeschädigung eskalierte. Als ein 54jähriger

Paketbote aus Bad Schwalbach ein Paket in der Goerdeler Straße zugestellt habe,

sei er von dem 55-jährigen Empfänger beleidigt worden. Die Widerworte des

Paketboten seien vom Empfänger ebenfalls als beleidigend empfunden worden, so

dass dieser dem Paketfahrer gefolgt sei und eine Delle in die Fahrzeugseite des

Lieferfahrzeugs geschlagen habe. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Suchmaßnahmen nach vermisstem Senior Ort: Wiesbaden, Kastellstraße Zeit:

Samstag, 16.01.2021, 05.40 Uhr bis 10.40 Uhr

(akl) Am Samstagmorgen gegen 05.40 Uhr wurde ein 73 Jahre alter Senior aus einem

Altenheim in der Kastellstraße vermisst gemeldet, der nur leicht bekleidet das

Haus verlassen habe. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch starke

Polizeikräfte eingeleitet. Dabei kamen auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz, die

über die Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Frankfurt alarmiert wurden.

Gegen 10.40 Uhr konnte der Senior wohlbehalten aufgefunden und ins Altenheim

zurückgeführt werden.

Mann von Personengruppe geschlagen und ausgeraubt Ort: Wiesbaden, Luisenplatz

Zeit: Samstag 16.01.2021, 18.30 Uhr

(ds) Am frühen Samstagabend wurde ein Mann von einer Personengruppe im Parkhaus

am Luisenplatz geschlagen und ausgeraubt. Der 24-Jährige hielt sich gg. 18.30

Uhr zunächst auf dem Luisenplatz auf, als er von einer größeren Personengruppe

angesprochen wurde. Ein Mann aus der Gruppe verlangte zunächst Geld von dem

Geschädigten, das er ihm aushändigte. Als eine Frau aus dieser Gruppe weiter

Geld forderte und der Geschädigte die Herausgabe verweigerte, wurde der Mann von

der Personengruppe in die Tiefgarage gezerrt. Hier schlugen die Täter auf den

Mann ein und entwendeten Bargeld und ein Handy. Der Geschädigte wurde dabei

leicht verletzt. Bei der Personengruppe soll es sich um 10 Personen gehandelt

haben, darunter auch eine Frau mit einer roten Jacke. Im Zuge der Fahndung

konnten durch die Polizei mehrere Personen in dem Parkhaus angetroffen und die

Identität festgestellt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wiesbaden

unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Brand von Mülltonnen Ort: Wiesbaden, Entenstraße Zeit: Sonntag, 17.01.2021,

03.15 Uhr

(ds) Am frühen Sonntagmorgen brannten in der Entenstraße mehrere Mülltonnen. Der

Brand wurde gg. 03.15 Uhr durch einen Anwohner bemerkt, der von der Arbeit nach

Hause kam. Zwei Großraummülltonnen, die auf einem eingefriedeten Stellplatz vor

den Häusern abgestellt waren, standen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits im

Vollbrand. Durch die Hitze wurden zwei weitere Großraummülltonnen angesengt,

sowie ein Baum und Gebüsch hinter dem Stellplatz in Mitleidenschaft gezogen.

Durch die Feuerwehr Wiesbaden konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes

verhindert werden. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Die

Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611/345-0 zu melden.

Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus Ort: WI-Biebrich, Breslauer Straße

Zeit: Samstag, 16.01.2021, 19:11 Uhr

(cp) Eine vermeintliche Schusswaffe hat am Samstagabend Beamte der Wiesbadener

Polizei auf den Plan gerufen. Um 19:12 Uhr ging in der Leitstelle der

Wiesbadener Polizei der Notruf eines Zeugen ein, der beobachtet hatte, wie einer

von drei Jugendlichen vor dem Betreten eines Supermarktes in der Breslauer

Straße mit einer Pistole hantiert und diese dann in den Hosenbund gesteckt

hatte. Sofort rückten mehrere Streifenwagen verschiedener Reviere aus. Bei deren

Eintreffen hatte die Gruppe den Markt bereits verlassen und flüchteten zu Fuß

vor der Polizei. Die drei jungen Männer im Alter von 15 bis 18 Jahren konnten

aber nach und nach festgenommen werden. Die Waffe wurde bei einem von ihnen,

einem 16-jährigen Rüsselsheimer aufgefunden und stellte sich als

Spielzeugpistole heraus, die aus der Entfernung kaum von einer echten Waffe zu

unterscheiden war. Der junge Mann hatte sich nichts weiter dabei gedacht, zeigte

sich jedoch einsichtig und war sichtlich ob der Auswirkungen seines Handels

erschrocken. So sehr, dass er nicht nur versprach so etwas nie wieder zu tun,

sondern sein Spielzeug sogar gleich vernichtete und entsorgte.

1. Betrunkener Motorrollerfahrer wird handgreiflich gegenüber der Polizei,

Wiesbaden, Yorckstraße, Donnerstag, 14.01.2021, 23:21 Uhr (Wie) Der

offensichtlich alkoholisierte Fahrer eines Motorrollers leistete am späten

Donnerstagabend Widerstand bei einer Verkehrskontrolle. Gegen 23:20 Uhr wurde

der Polizei ein Motorroller gemeldet, der die Dotzheimer Straße in

Schlangenlinien befuhr. In der Yorckstraße konnte der Roller angehalten werden,

die beschriebene Fahrweise wurde auch von den verständigten Polizisten

beobachtet. Der 56-jährige Fahrer roch deutlich nach Alkohol, weshalb die

Streife direkt den Fahrzeugschlüssel an sich nahm. Da der Rollerfahrer sich bei

der Kontrolle teils unkooperativ und aggressiv verhalten haben und dazu noch

mehrere Messer bei sich getragen haben soll, beabsichtigten die Beamten ihm die

Handfesseln anzulegen. Da der 56-Jährige sich gegen die Festnahme gewehrt, nach

den Beamten geschlagen haben und versucht zu fliehen haben soll, wurde er zu

Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wurde eine Beamtin an der Schulter

verletzt. Der Mann wurde mit auf das 1. Polizeirevier genommen, dort entnahm ihm

ein Arzt eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der

56-Jährige das Revier wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Schwerverletzter nach Fenstersturz, Wiesbaden, Rheintalstraße, Donnerstag,

14.01.2021, 23:10 Uhr (Wie) Durch einen Sturz aus einem Fenster im 1.Stock wurde

am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt. Der 39-Jährige wohnt während

mehreren Männern in der Rheintalstraße. Gegen 23:10 Uhr entdeckten seine

Mitbewohner, dass der 30-Jährige auf dem Boden, vor einem offenen Fenster im 1.

Obergeschoss, lag. Da der Mann nicht ansprechbar war, wurde der Rettungsdienst

verständigt. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort und ließ ihn danach vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung bringen. Der

39-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und befindet sich in kritischen

aber nicht lebensbedrohlichen Zustand. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen

auf, bisher liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung vor. Dieb schlägt und tritt Ladendetektive, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Donnerstag,

14.01.2021, 18:45 Uhr (Wie) Ein Ladendieb versuchte durch Schlagen und Treten

seine Ergreifung durch die Ladendetektive zu verhindern. Der 16-Jährige soll am

Donnerstagabend in einem Supermarkt eine Getränkedose entwendet haben. Dies

wurde durch die Ladendetektive beobachtet. Nachdem der 16-Jährige den

Kassenberiech passierte hatte, ohne die Dose zu bezahlen, sprachen die

Ladendetektive den Dieb an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Da der

Junge weitergehen wollte, wurde er von einem der Ladendetektive am Arm

ergriffen. Nun soll sich der 16-Jährige mit gezielten Schlägen und Tritten

massiv gewehrt haben, sodass die Ladendetektive ihn zu Boden brachten und

Handfesseln anlegten. Die herbeigerufene Polizei übernahm den Jungen und brachte

ihn zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das 1. Polizeirevier.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Unfall mit Verletzten an der Autobahnauffahrt, Wiesbaden, Landesstraße 3028,

Anschlussstelle Nordenstadt Donnerstag, 14.01.2021, 17:46 Uhr (Wie) Beim

Abbiegen auf die Autobahnauffahrt kam es am Donnerstagnachmittag zum

Zusammenstoß zweier Pkw. Gegen 17:46 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem

Ford die Landesstraße 3028 von Nordenstadt in Richtung Delkenheim. An der

Auffahrt zur BAB66 in Richtung Frankfurt wollte sie nach links abbiegen. Hierbei

kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi, bei dem beide Personen

leicht verletzt wurden. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst konnten

beide Personen vor Ort entlassen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden

in Höhe von 13.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Feuerwerk am Brückenkopf, Wiesbaden Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke,

Donnerstag, 14.01.2021, 23:59 Uhr

(Wie) Unbekannte zündeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Feuerwerk

am Rhein. Kurz vor Mitternacht informierten mehrere Anwohner die Polizei, dass

im Bereich des Brückenkopfes der Theodor-Heuss-Brücke Feuerwerkskörper und

Raketen gezündet werden. Durch die Lärmbelästigung gingen Notrufe in Wiesbaden

und Mainz ein. Die Polizeistreifen konnten vor Ort nur noch einige Überreste der

Feuerwerkskörper feststellen, Personen waren keine mehr in der Nähe. Auch eine

Absuche der Umgebung führte zu keinem Ergebnis. Nach Eintreffen der Polizei kam

es zu keinen weiteren Feuerwerkszündungen mehr.

Unfall mit eingeklemmter Person, Wiesbaden, Schönbergstraße, Donnerstag,

14.01.2021, 16:00 Uhr

(Wie) Eine Frau musste am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall von der

Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die 79-Jährige befuhr die

Schönbergstraße von Dotzheim kommend in Richtung Kohlheck. Hierbei kam sie aus

bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein

Verkehrsschild und dann gegen einen Laternenmast. Durch den Aufprall überschlug

sich der Pkw und bleib schließlich auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin

musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde danach vom

Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von

ca. 10.000EUR. Der Unfall verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen im

Bereich der Schönbergstraße.

Drohne verursacht Polizeieinsatz, Wiesbaden, Schlossplatz, Freitag,

15.01.2021, 08:21 Uhr

(Wie) Eine nicht autorisierte Flugdrohne wurde am Freitagmorgen über dem Landtag

gesichtet. Eine Streife der Wachpolizei stellte bei ihrer Objektschutzstreife am

Landtag eine mittelgroße Drohne fest, die über das Wiesbadener Stadtschloss

(Landtagsgebäude) gelenkt wurde. An der Unterseite des Fluggerätes konnte eine

Kamera erkannt werden und es blinkte ein rotes Licht daran. Nachdem die Drohne

über dem Landtag gekreist war, flog sie in Richtung Schwalbacher Straße davon

und geriet außer Sicht. Die eingesetzten Streifen konnten die Drohne danach

nicht mehr ausfindig machen. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Genehmigung

für den Drohnenflug in der Innenstadt nirgendwo vorlag. Die Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, die den Drohnenführer gesehen

haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer

0611/345-0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer

effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die

Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle. Nachfolgend finden Sie die

Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Sonntag: Ludwig-Erhard-Str.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Schadensträchtiger Einbruch in Weinkeller – Wein und Champagner gestohlen,

Eltville, Hattenheim, Rheinallee, 13.01.2021, 16.30 Uhr bis 14.01.2021, 10.50

Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurde der Weinkeller

eines Hotels in der Rheinallee in Hattenheim von Einbrechern heimgesucht. Die

Täter verschafften sich Zutritt zu dem Weinkeller, indem sie mehrere massive

Türen des Gebäudes aufhebelten und hierdurch schon allein einen Sachschaden von

mehreren Tausend Euro anrichteten. Im Keller hatten es die Einbrecher dann auf

die dort gelagerten edlen Tropfen abgesehen und entwendeten mehrere Hundert

Flaschen exklusiven Wein und Champagner. Abtransportiert wurde das hochpreisige

Diebesgut vermutlich in einem entsprechenden Fahrzeug. Der Gesamtwert der Beute

ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die Eltville Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 zu melden.

Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Kind gesucht, Eltville, Wilhelmstraße,

14.01.2020, 14.25 Uhr,

(pl)Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am frühen Donnerstagnachmittag in

der Wilhelmstraße in Eltville mit einem Mädchen zusammengestoßen ist. Das

10-jährige Kind hatte gegen 14.25 Uhr die Wilhelmstraße betreten, um diese in

Richtung Bahnunterführung zu überqueren. Hierbei stieß das Mädchen mit einem

weißen Pkw zusammen, dessen Fahrerin sich nach dem Unfall zunächst um die

10-Jährige kümmerte und dann aber, nachdem das Mädchen erklärte, dass es ihr

soweit gut gehe, wieder weiterfuhr. Da das Kind bei dem Unfall jedoch leichte

Verletzungen davontrug, bittet die Eltviller Polizei nun die Fahrerin des weißen

Pkw mit Rüdesheimer Kennzeichen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Am heutigen Tag kam es gg. 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall

in der Oberen Waldstraße in Taunusstein-Wehen, bei dem ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Deutschland ums Leben kam. Der Mann war vermutlich damit beschäftigt, den geparkten Anhänger seines Lkw an die Zugmaschine anzukoppeln, als er aus bisher ungeklärter Ursache zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und tödlich verletzt wurde.

Für Bildaufnahmen der Unfallstelle wurde die Drohne des Polizeipräsidium Westhessen eingesetzt. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Der Lkw und der Anhänger wurden zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Der Bereich der Unfallstelle war zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten bis um 17 Uhr gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach, unter der Rufnummer 06124/ 7078-0, in Verbindung zu setzen.

Geldautomat gesprengt

Bad Schwalbach (ots)

In einem Idsteiner Einkaufsmarkt wurde in der Nacht zum Samstag ein Geldautomat gesprengt. Gegen 03:50 Uhr ging bei einem Sicherheitsdienst ein Einbruchalarm aus einem Einkaufmarkt ein. Als nur kurze Zeit später die alarmierte Idsteiner Polizei am Tatort eintraf, war bereits alles schon geschehen: Der Eingangsbereich war aufgebrochen und ein Geldautomat im Kassenbereich aufgesprengt worden. Über die Höhe der erbeuteten Geldsumme sowie Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Einkaufsmarkt konnte nach erfolgter Spurensicherung und Reinigung seinen Betrieb wieder aufnehmen.

Die Kriminalpolizei in wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein, Tel.-Nr.: 06126-93940 oder dem Polizeipräsidium in Wiesbaden, Tel.-Nr.: 0611-345-0′ in Verbindung zu setzen.

Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst durch Ethanol Ofen

Gegen 18:00 Uhr wurde der zentralen Leitstelle der Berufsfeuerwehr durch mehrere Notrufe ein Brand in einem 4-stöckigen Mehrfamilienhaus der Webergasse in der Wiesbadener Innenstadt gemeldet.

Ein brennender Ethanol Ofen griff auf die umliegende Zimmereinrichtung über, was zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Weiterhin breitete sich der Rauch schnell im anliegenden Treppenraum und Eingangsbereich aus. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr ein erfolgreicher Löschversuch des Ofens durchgeführt und somit eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten schon einige Bewohner ihre Wohnungen durch den verrauchten Treppenraum verlassen können. Der in Brand geratene Ofen wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Atemschutz nach draußen gebracht und nochmals abgelöscht. Ein Teil des Holzfußbodens der betroffenen Wohnung musste teilweise geöffnet werden, um letzte Glutnester und einen möglichen Schwelbrand ausschließen zu können. Parallel zu den Arbeiten wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter entraucht und mit weiteren Trupps unter Atemschutz nochmals nach Personen abgesucht.

17 Bewohner des Hauses, darunter 4 Kinder, wurden durch den Rettungsdienst und einen Notarzt betreut und im Verlauf auf eine mögliche Rauchgasintoxikation untersucht. In einem Linienbus der ESWE-Verkehr wurde die Sichtung der Patienten „Corona-konform“ durchgeführt. Glücklicherweise erlitt nur eine der Personen leichte Verletzungen, welche jedoch noch vor Ort behandelt werden konnten.

Beim Rückführen der Bewohner in ihre Wohnungen wurden die jeweiligen Wohnungen durch Kräfte der Feuerwehr auf eine Kohlenmonoxidbelastung hin überprüft. Bis die betroffene Wohnung von Rückständen des Brandrauches gereinigt werden kann, kommen die Bewohner übergangsweise bei Bekannten unter.

Da es sich um eine hohe Anzahl an Patienten handelte waren die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Einsatz beteiligt waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwachen 1 & 2, sowie die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Zusätzlich wurde aufgrund der hohen Patientenanzahl die Einsatzleitung Rettungsdienst, ein Notarzt, sowie mehrere Rettungswägen alarmiert.

Eine Aussage zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens kann von uns nicht getätigt werden.

LKW auf A3 ausgebrannt

Ein brennender LKW hat am frühen Nachmittag für einen kilometerlangen Stau auf der A3 gesorgt.

Gegen 14:40 Uhr erreichte der erste Anruf über 112 die Rettungsleitstelle in Wiesbaden. Der Anrufer aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug schilderte einen Entstehungsbrand an einem LKW, der auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen der Raststätte Medenbach und der Abfahrt Niedernhausen stand.

Sofort wurden Kräfte der Feuerwache 2 und 3, der Freiwilligen Feuerwehr Breckenheim und Medenbach sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert.

Noch während der Anfahrt häuften sich die Notrufe. Selbst aus den umliegenden Stadtteilen wählten Bürger den Notruf und schilderten nun eine starke schwarze Rauchentwicklung aus Richtung der Autobahn.

An der Einsatzstelle stand der zum Glück unbeladene LKW bereits voll in Flammen. Auch die benachbarte Vegetation hatte durch die enorme Hitze zu brennen angefangen. Es waren zeitgleich drei Trupps unter Atemschutz mit je einem Strahlrohr zur Brandbekämpung notwendig. Der LKW-Fahrer wurde zur medizinischen Untersuchung durch den Rettungsdienst betreut, er war aber zum Glück unverletzt geblieben. Die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle wurde durch zwei Tanklöschfahrzeuge sowie einen Abrollbehälter mit Löschwasser sichergestellt.

Um einer weiteren Umweltgefahr vorzubeugen musste durch die Feuerwehr der aufgeschmolzene Kraftstofftank des LKW leergepumpt werden.

Duch das aufgebrachte Löschwasser und die niedrigen Temperaturen bestand auf der Autobahn die Gefahr der Glatteisbildung. Die Autobahnmeistere streute den Fahrbahnbereich daher ab.

Für die Einsatzmaßnahmen waren insgesamt 26 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Autobahn war für ungefähr eine Stunde während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Nach zirka dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Über eine Brandursache oder eine Höhe des Sachschadens kann von uns keine Einschätzung gegeben werden.