Straßenverkehrsgefährdung

Speyer, Bundesstraße 9 (ots) – Einen Fremdschaden von circa 4.500 Euro verursachte ein 47-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Samstag 16.01.2021 gegen 14:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B9 bei dem er jedoch unverletzt blieb. Der Mann befuhr am Samstagnachmittag die Bundesstraße von Speyer kommend in Richtung Ludwigshafen.

Vermutlich aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Tatsächlich hatte der Mann Alkohol konsumiert und musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ihn erwartet ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Sein Führerschein wurde einbehalten. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Verkehrsunfall Alkoholeinfluss und Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer, Bundesstraße 9 (ots) – Ein mit 3 Personen besetzter PKW verunglückte am frühen Sonntagmorgen 17.01.2021 zwischen 01:50 Uhr und 03:50 Uhr, auf der B9/Fahrtrichtung Speyer. Vermutlich aufgrund der Witterung kam der PKW in einer Kurve von der Fahrbahn ab und blieb auf dem angrenzenden Acker auf der Seite liegen. Die beteiligten Personen konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte vor Ort nicht geklärt werden, wer den PKW zur Unfallzeit führte. Aus diesem Grund, sowie aufgrund der Tatsache, dass bei zwei Personen Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurden die Beteiligten zur Dienststelle verbracht. Beide alkoholisierten Personen mussten eine Blutprobe abgeben. Weiterhin wurden strafprozessuale Maßnahmen hinsichtlich der Führerscheine getroffen.

Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle leistete eine der 3 Personen Widerstand, im Rahmen dessen sowohl die Person als auch ein Beamter verletzt wurden. Der Beamte musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig.

Die drei Personen wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Suche nach Unfallverursacher

Speyer (ots) – Vermutlich aufgrund der Witterung verlor am Sonntag 17.01.2021, 01:00 Uhr, ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich Waldseer Straße/Spaldinger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer vor Ort befindlichen Lichtzeichenanlage. Der Fahrer verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne sich seiner Verantwortung zu stellen.

An der Lichtzeichenanlage, die teilweise zu Boden gerissen wurde, entstand ein bislang noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstelle im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am St.-Guido-Stifts-Platz in Speyer wurden am 15.01. zwischen 20:50-21:40 Uhr zehn Fahrzeuge kontrolliert. Hier leiteten die Polizeibeamten gegen fünf Verkehrsteilnehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht mitgeführter Gegenstände bzw. Dokumente ein. Weiterhin wurde diesen 5 Verkehrsteilnehmern ein Mängelbericht ausgehändigt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots) – Am Freitag 15.01.2021 um 09:25 Uhr kam es in der Paul-Egell-Straße in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr touchierten sich die jeweiligen Außenspiegel eines Hyundai i30, sowie eines schwarzen BMWs. Der Außenspiegel des Hyundai wurde hierbei beschädigt.

Nachdem die Fahrerin des Hyundai den Zusammenstoß bemerkte, hielt sie an und wollte zur Fahrerin des gegnerischen Fahrzeugs laufen. Die Fahrerin des BMW gab jedoch Gas und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW, vermutlich mit RP-Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zur Verkehrsunfallflüchtigen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.