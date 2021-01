Paar durch Verkehrsrowdy auf schneeglatter Fahrbahn gefährdet

Germersheim/Westheim/Lustadt (ots) – Auf schneebedeckter Fahrbahn forderte ein 18-jähriger Fahrer eines Audi Q7 seinen 240 PS starken PS-Boliden in der Nacht zum Sonntag 17.01.2021 gegen 00:30h in Germersheim in der Zeppelinstraße heraus. Da er den Anforderungen allerdings nicht gewachsen war, drehte sich sein Fahrzeug aufgrund eines unverhältnismäßig hohen Gasstoßes um 180 Grad.

Er drehte wieder und versuchte nun mit dem 2,4 Tonnen schweren SUV die Zeppelinstraße in Schlangenlinien entlang zu driften. Da die Straße für sein fahrerisches Können zu schmal war, musste er ungewollt auch den Bürgersteig in Anspruch nehmen. Dort befand sich allerdings ein Paar beim Spazieren, welches durch die unverantwortliche Aktion des Audifahrers gefährdet wurde.

Das Paar konnte das Kennzeichen ablesen und die Polizei verständigen. Im Rahmen einer Fahndung konnte das Fahrzeug mitsamt Fahrer kurze Zeit später in Germersheim kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Führerscheinentzug droht ihm.

Ebenso gingen weitere Meldungen über driftende Fahrzeuge auf schneebedeckter Fahrbahn in Germersheim, Westheim und Lustadt ein. Und nicht zuletzt wurde einem 37-jährigen BMW-Fahrer aus Hessen in Lustadt die Weiterfahrt untersagt, weil er noch Sommerreifen montiert hatte.

Gefahr durch Eisplatten auf einem Lkw

Wörth (ots) – Im Rahmen der Streife fiel auf der A65 in Fahrtrichtung Norden ein Lkw auf, von dessen Aufbau sich Eisplatten lösten und auf die Fahrbahn fielen. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich auf dem Aufbau eine etwa 10-15cm dicke gefrorene Schneeschicht befand. Dem Fahrer wurde bis zur Entfernung des Eises die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Zu konkreten Gefährdungen kam es nicht.

Seitens der Polizei wird an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, ihr Fahrzeuge vor Fahrtantritt von Schnee und Eis zu befreien.

Feige und unfair

Germersheim (ots) – So hat sich eine Schlägerei am Samstag gegen 20 Uhr zuerst am Vogelpark und dann zwischen Fachmarktzentrum (FMZ) und Arrestgebäude in Germersheim abgespielt. Am Vogelpark schlug der 14-jährige Täter angeblich wegen einer “alten Geschichte” auf den gleichaltrigen Geschädigten ein. Ein Begleiter des Geschädigten ging dazwischen.

Der Geschädigte ging danach mit seinem Begleiter in die Parkanlage am FMZ, wo der Täter plötzlich mit Verstärkung, insgesamt ca. 10 Personen, erschien. Mindestens drei Personen aus der Gruppe schlugen und traten auf die beiden Geschädigten massiv ein, bis die Geschädigten flüchten konnten.

Teilweise konnten die Täter ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

Fahrt unter BTM Einfluss endet in Rheinland-Pfalz

Rülzheim (ots) – Am Samstagnachmittag 16.01.201 führten Beamte des Landeskriminalamtes in Rülzheim eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem aus Bayern stammenden Fahrzeugführer konnte Drogenkonsum nachgewiesen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kandel (ots) – Am Freitag 15.01.2021 konnte gegen 09:30 Uhr in Kandel ein bereits aus vorherigen Einsätzen bekanntes Fahrzeug im Straßenverkehr festgestellt werden. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ergab sich, dass es sich um den ebenfalls bereits bekannten Fahrer handelte, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Erneut wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

An Hauswand hängen geblieben und abgehauen!

Rülzheim (ots) – Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Grabengasse Richtung Mittlere Ortsstraße in Rülzheim. Aus bis dato ungeklärter Ursache streifte er eine Ecke der Hauswand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub! Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

Versuchter Einbruch in Anglerhütte

Leimersheim (ots) – In der Nacht zum Samstag 16.01.21, versuchte ein unbekannter Täter zunächst das Schloss an der Tür der Anglerhütte in Leimersheim aufzubrechen. Als dies misslang, versuchte er einen Rollladen hochzuschieben. Auch hier scheiterte der Täter und sah von weiteren Versuchen ab.

An der Fassade der Anglerhütte entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, soll sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de melden.

Grenzübergang Bienwald – Überladener Lkw

Wörth (ots) – Bei Grenzkontrollen konnte durch die Bundespolizei am Grenzübergang Bienwald ein polnischer Lkw festgestellt werden, der offensichtlich stark überladen war. Aus den Papieren ergab sich eine Überladung um fast das doppelte des erlaubten Gewichts. Die Weiterfahrt wurde untersagt und durch die Spedition musste ein Ersatzfahrzeug zur Kontrollstelle entsandt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben.