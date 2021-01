Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke mit mehreren Verletzten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 16.01.2021 gegen 12.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Brücke (B44), in Fahrtrichtung Mannheim. Eine 22jährige Frau aus Mannheim musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der B44 bremsen. Ein 49jähriger Mann aus Mannheim fuhr hinter der 22jährigen Frau auf der B44 und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden (Gesamtschaden ca. 30.000 Euro). Die Fahrzeuge, welche nicht mehr fahrbereit waren, wurden abgeschleppt. Da aus einem der Fahrzeug Kraftstoff austrat, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl unter Mitführung eines Messers

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Oppauer Straße beging ein 43-jähriger Ludwigshafener am Freitagnachmittag 15.01.2021 in einem Supermarkt einen Ladendiebstahl. Hierbei führte er ein Küchenmesser mit sich. Mit diesem bedrohte er eine Stunde zuvor seinen Vater im Stadtteil Süd. Aufgrund des Umstandes, dass der 43 jährige psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er in einer Fachklinik aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Einkaufswagenpflicht endete mit Körperverletzung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 15.01.2021 zwischen 18.00 und 18.15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt im Rathauscenter zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 46jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 38jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter des Einkaufsmarktes. Grund für den Streit war die derzeitige Regelung des Einkaufsmarktes, dass man ohne Einkaufswagen den Markt nicht betreten darf.

Nach dem verbalen Streit verließ der 46jährige Mann wutentbrannt das Rathauscenter und kam kurze Zeit später mit seinem 48jährigen Bruder wieder in den Einkaufsmarkt. Die beiden Männer hätten sich jetzt an eine 34jährige Kassiererin des Marktes gewandt und auf diese verbal eingewirkt.

Die beiden Männer wurden daraufhin von einem 30-jährigen Mitarbeiter des Geschäftes verwiesen.

Der 48jährige Mann packte den 30-jährigen Mitarbeiter deswegen am Hals und schlug diesem unvermittelt in den Gesichtsbereich. Außerdem schlug auch der 46jährige Mann dem 30-jährigen Mitarbeiter in das Gesicht. Kurz nach diesem körperlichen Übergriff der beiden Männer auf den Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, trafen mehrere Polizeibeamte vor Ort ein.

Da die beiden Männer auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftraten, mussten die beiden Männer gefesselt und einer der Männer zu Boden gebracht werden. Beide Männer wurden im Anschluss zwecks weitere polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Nachdem bei dem stark alkoholisierten 48jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde, konnte die beiden Brüder wieder die Polizeidienststelle verlassen. Gegen die beiden Brüder wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Beschädigung eines Funkstreifenwagens

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagmorgen 16.01.2021 gegen 04:00 Uhr, suchte eine Funkstreife den angrenzenden Bereich der Pfalzgrafenstraße nach dort randalierenden Personen ab. Hierbei konnte ein Radfahrer festgestellt werden, welcher beim Erblicken des Funkwagens sofort die Flucht ergriff.

In der Wörthstraße sprang der Flüchtende von seinem Fahrrad und stieß dieses gegen den hinter ihm befindlichen Streifenfahrzeug, so dass dieses hierdurch beschädigt wurde. Der nun zu Fuß flüchtende 21 jährige Ludwigshafener konnte durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof Ludwigshafen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 15.01.2021 gegen 17.20 Uhr meldete ein 20jähriger Mann aus Eppelheim, dass zwei Männer gerade sein Klapprad aus der S-Bahn am Hauptbahnhof Ludwigshafen entwendet hätten. Der Geschädigte konnte den Tätern nicht folgen, da die S-Bahn bereits weiterfuhr.

Am Hauptbahnhof Ludwigshafen konnten zwei Männer (19 und 20 Jahre alt), welche beide in Speyer gemeldet sind, in Begleitung des entwendeten Klapprades beim Verlassen des Hauptbahnhofs durch die Polizei angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Das Klapprad wurde sichergestellt und konnte später wieder an den 20-jährigen Besitzer ausgehändigt werden. Gegen die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren bzgl. des Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Anlässlich eines von einem Supermarkt ausgehenden akustischen und optischen Alarmes wurden mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in die Hagellochstraße entsandt. An dem Gebäude konnte an einer Türe frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um Hinweise, insbesondere zu Personen, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der genannten Örtlichkeit aufgehalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/963-2222 oder per Email unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigshafen (ots) – Ein 51jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr am Samstag 16.01.2021 kurz vor 21 Uhr mit seinem PKW die Maudacher Straße/ K13, aus der Gartenstadt kommend in Fahrtrichtung Maudach und folgte am Ortseingang Maudach der Rechtskurve der Maudacher Straße/ K6. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann am Kurvenausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Gegenfahrstreifen.

Hierbei kollidierten die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite mit dem Bordstein des Gegenfahrstreifens. Da der Mann jetzt sein Fahrzeug entgegen seiner derzeitigen Fahrtrichtung lenkte, drehte sich der Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der PKW mit einem Baum, welcher hierdurch umknickte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden (Zeitwert ca. 750 Euro). Der Fahrer blieb unverletzt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 16.01.2021 gegen 10.45 Uhr, fiel einer Polizeistreife, in Ludwigshafen-Süd, ein 65-jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad auf, welcher nach Erkennen des Funkstreifenwagens deutlich die gefahrene Geschwindigkeit seines Motorrollers drosselte.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und der Motorroller deutlich schneller fährt, als der Mann u.a. auch bei seiner Versicherung angab. Dies konnte vor Ort auch durch einen portablen Geschwindigkeitsmessstand festgestellt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsbetrugs eingeleitet.

Brand in Ludwigshafen Stadtteil Oggersheim

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)-(MM) – Am Sonntag 17.01.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 01:27 Uhr zu einem Brand in die Speyerer Straße im Stadtteil Oggersheim gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das zweigeschossige Gebäude stark verraucht. Der Brandherd wurde im Keller lokalisiert und konnte schnell gelöscht werden.

Die Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen.

Es gab kein Personenschaden.

Durch die starke Rauchentwicklung waren umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 17 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst, die TWL sowie die Polizei.