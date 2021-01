Fahrzeugbrand in PKW-Halle

Schifferstadt (ots) – Am Samstag 16.01.2021 um 13:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Pechhüttenstraße in Schifferstadt gerufen. Ein PKW in einer dortigen Fahrzeughalle stand in Flammen und konnte durch den Eigentümer nicht selbstständig gelöscht werden, was durch die Feuerwehr erledigt wurde.

Vermutlich handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Fahrzeug. Bis auf den PKW selbst wurde nichts beschädigt und niemand verletzt.

Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Altrip (ots) – Am Sonntagmorgen 17.01.2021 gegen 01:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt eine frische Fahrspur im Schnee auf, welche in Schlangenlinien in Richtung Altrip führte. An der dortigen Fähre konnte der entsprechende PKW angetroffen und der verantwortliche Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden.

Da aus dem Fahrzeug Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und bei dem 35-jährigen Fahrer auch weitere Anzeichen für eine Fahruntüchtigkeit vorlagen, sollte dieser zur Dienststelle verbracht werden, um ein Blutprobe zu entnehmen. Als ihm dies eröffnet wurde, reagierte der Fahrer derart aggressiv, dass er gefesselt werden sollte, wogegen er sich durch Sperren der Arme und mit Tritten gegen die Beamten zur Wehr setzte. Dies misslang jedoch und die Beamten sowie der 35-jährige blieben unverletzt.

Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten außerdem zwei verbotene Messer und stellten fest, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Damit noch nicht genug, beleidigte er die Beamten während der Maßnahme mehrfach. Der 35-jährige darf sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Aufmerksamer Zeuge gesucht

Altrip (ots) – Bereits am Freitag 15.01.2021 gegen 12:45 Uhr, kam es in Altrip in der Straße Am Damm zu einem Auffahrunfall beim Einparken. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Ein bislang Unbekannter hatte dies beobachtet und hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Täters am Fahrzeug der Geschädigten.

Dieser, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Wohnmobil

Otterstadt (ots) Am Freitag 15.01.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in Otterstadt erneut zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. In der Mannheimer Straße wurde an einem Wohnmobil die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug anschließend durchwühlt. Es wurden Alkoholika, sowie ca. 50 EUR Bargeld entwendet. Bereits im Zeitraum vom 12.01.-14.01.2021 kam er zu insgesamt 6 Einbrüchen in Fahrzeuge.