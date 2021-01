Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unfallflucht auf schneebedecktem Supermarktparkplatz in Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am heutigen Sonntagmorgen (17.01.2021), gegen 04:15 Uhr, kam es auf einem Supermarktparkplatz in Neustadt Geinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich versuchte ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf dem schneebedeckten Supermarktparkplatz zu driften. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Glasveranda des Supermarkts. Darauf fuhr der Fahrzeugführer umgehend davon. Eine Zeugin konnte den Verkehrsunfall beobachten. Im Trümmerfeld der Glasveranda konnte das vordere Kennzeichen des PKW aufgefunden werden. Das beschädigte Fahrzeug konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Jedoch konnte der verantwortliche Fahrzeugführer nicht mehr festgestellt werden. Gegen diesem wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Weitere Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0, oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht in Neustadt Hambach

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 36-jähriger Neustadter parkte zwischen dem 15.01.2021, 08:30 Uhr und dem 16.01.2021, 13:00 Uhr, mit seinem grauen Kompaktwagen in der Enggasse, in 67434 Neustadt/Weinstraße (Ortsteil Hambach). Als er wieder zu seinem PKW zurückkehrte stellte er einen frischen Lackstreifschaden an der Heckstoßstange fest. Die Schadenshöhe am beschädigten Kompaktwagen wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Gegen den bis dato unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0, oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht in Lachen-Speyerdorf

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 63-jähriger Neustadterin parkte zwischen dem 15.01.2021, 20:00 Uhr und dem 16.01.2021, 10:20 Uhr, mit ihrem grauen Kastenwagen in der Kirrweiler Straße, in 67435 Neustadt/Weinstraße (Ortsteil Lachen-Speyerdorf). Als sie wieder zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Diese Schadenshöhe des beschädigten Kastenwagen wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Gegen den bis dato unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321 854-0, oder pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Leerstehendes Gebäude brannte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.01.2021 gegen 14:20 Uhr gingen mehrere Notrufe von Anwohnern ein, welche starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Wohnhaus im Gelbwärts im Ortsteil Gimmeldingen melden. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie die Feuerwehr festgestellt werden, dass der Dachstuhl des seit Jahren leerstehenden Wohnhauses aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Der Brand konnte mittels Öffnung des Dachstuhls nach einer Dreiviertelstunde unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Möglicherweise wurde der Brand durch einen unsachgemäß installierten oder betriebenen Holzofen verursacht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gimmeldingen, Königsbach, Mußbach sowie Neustadt/W. mit insgesamt 60 Einsatzkräften und 16 Einsatzfahrzeugen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):