Mannheim: MICHAEL MITTERMEIER – „Jetzt schlägt ́s #13“ am 19. Oktober 2022

Mannheim – Der Godfather der Deutschen Stand Up Michael Mittermeier macht das Dutzend mehr als voll. Programm Nr. 13! Für alle, die auch mal gerne im Flugzeug in Reihe 13 sitzen. Und für alle Triskaidekaphobier ist ein besonderer Platz reserviert. Fürchtet Euch nicht, denn God is a Comedian, but the Devil‘s got Funny Bones.

Auf Grund der aktuellen Situation wird Michael Mittermeiers Programm #13 folgendermaßen verlegt:

Mannheim (Rosengarten) von 18.04.2021 verlegt auf 19.10.2022 – Der Beginn ändert sich auf 20.00 Uhr.

Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit!

(Nach Möglichkeit können sie auch über die kostenfreie Umtauschplattform getauscht werden. https://umtausch.s-promotion.de)