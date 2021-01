Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 17.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Kallstadt: Jugendliche randalieren auf Sportgelände

Kallstadt (ots) – Am Samstag, 16.01.2021, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf dem Gelände des TV Kallstadt mehrere Jugendliche randalieren würden. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Jugendliche, ein 16-Jähriger aus Ellerstadt konnte aber festgehalten werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Jugendlichen auf dem Sportgelände Sachbeschädigungen in einer Höhe von ca. 1.000,- Euro begangen hatten. Die Ermittlungen bezüglich der Identität der geflüchteten Jugendlichen dauern an. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

