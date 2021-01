Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 16.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15.01.2021, wurde der Pkw BMW in Bad Dürkheim (Grethen) in der Kaiserslauterer Straße beschädigt. Der Geschädigte konnte einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen die den Vorfall beobachtet oder Angaben machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim entweder telefonisch unter der 06322/9630 oder per Mail unter der pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.

Bad Dürkheim: Widerstand gegen Polizeibeamte – Taser kam zum Einsatz

Bad Dürkheim (ots) – Ein 48-jähriger Patient eines Krankenhaueses in Bad Dürkheim sollte zur Überwachung auf eine andere Station verlegt werden. Da er sich gegen die Verlegung sträubte, wurde die Polizei hinzugezogen, um die Verlegung auch mit Zwangsmaßnahmen zu unterstützen. Der Patient war mit der Verlegung aufgrund seines alkoholisierten Zustands nicht einverstanden. Zudem mischte sich der 38-jähriger Mitbewohner ein. Dieser drohte den eingesetzten Beamten „Schläge“ an, wenn sein Freund verlegt werden würde. Weiterhin drohte er damit sich auf dem Fenster zu stürzen, sollte sein Freund verlegt werden. Daher ordnete der Arzt auch die Verlegung des Freundes an. Der Patient wurde daher am Arm gepackt. Hiergegen sperrte er sich und schlug wild nach den eingesetzten Polizeibeamten. Ein Polizeibeamter setzte hierauf Pfefferspray ein, dass jedoch keine Wirkung zeigte. Daher wurde durch eine Polizeibeamtin das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt. Während der Maßnahmen bedrohten und beleidigten die beiden die eingesetzten Beamten auf das massivste. Beide Personen konnten gefesselt und zur Station verbracht werden. Die eingesetzten Beamten und auch die beiden Patienten blieben unverletzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):