Kreis Bad Dürkheim: Kursangebote der Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim (KVHS) im Februar 2021

Sturzprophylaxe

Stürze bei Menschen fortgeschrittenen Alters sind meist mit unangenehmen Folgen verbunden. Ziel ist die Vermeidung von Stürzen. Mit praktischen Übungen werden Beweglichkeit, Gleichgewichtssinn und Reaktionsvermögen geschult. Es wird gelernt, den Körper bewusster wahrzunehmen. Kleine Qi Gong-Elemente sorgen für Entspannung sowie Verbesserung der Koordination und Konzentration. Zudem wird die Muskulatur positiv beeinflusst. Die Übungen können zu Hause selbstständig weitergeführt werden. In der theoretischen Anleitung wird gelernt, Gefahrenquellen zu erkennen.

Schwerpunkt: Gleichgewicht

9x ab Di 2. Februar, 14 bis 15 Uhr, venice beach Grünstadt, 57 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Online-Kurs: Videotelefonie mit dem Programm Zoom

Die Videotelefonie nimmt immer mehr zu. Dabei möchte man neben der Sprache des Angerufenen sie / ihn auch noch als bewegtes Bild sehen. So kann man die Gesten und die Mimik des Angerufenen wahrnehmen oder falls es gewünscht wird, auch noch die Umgebung sehen. Auch ist es möglich, aktuelle Fotos oder Dokumente zu zeigen, um sich darüber zu unterhalten. Eine weitere Möglichkeit ist, diese Aktivitäten auch in kleinen Gruppen (z.B. Familien) oder größeren Gruppen (z.B. Teams, Vereinsaktivitäten, Lerngruppen) zu unternehmen. Wie das funktioniert und auf was man dabei achten muss um erfolgreich zu sein, wird in diesem Online-Kurs erklärt.

Der Kurs findet ausschließlich in der vhs.cloud statt. Die vhs.cloud ist die Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland.

Mo, 1. Februar, 10 bis 11 Uhr, 13 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Die gesunde Mittagspause: Rückengymnastik mit Stärkung der Mitte

Die Mittagspause sinnvoll nutzen zur sanften Dehnung und Kräftigung der gesamten Wirbelsäule. Ziel ist, Rückenschmerzen vorzubeugen bzw. bereits vorhandene Beschwerden zu verbessern. Jede Stunde beinhaltet dazu die Stärkung der Mitte durch Aktivierung der Beckenbodenmuskulatur. Die Übungen sind nicht schweißtreibend und bequeme Kleidung ausreichend. Der Schwerpunkt des Semesters ist Entspannung.

13x ab Mi, 3. Februar, 12.30 bis 13.15 Uhr, 44 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Die gesetzliche Betreuung

– Workshop für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Interessierte –

Modul 1: Grundlagen der gesetzlichen Betreuung / Abgrenzung zur Vorsorgevollmacht

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer erledigen alle administrativen Angelegenheiten, um die Versorgung der ihnen anvertrauten Person sicherzustellen. Sie stellen Anträge bei sozialen Leistungsträgeren, organisieren soziale Dienste, verwalten Eigentum und Vermögen. Einige Tätigkeiten bedürfen einer gerichtlichen Genehmigung, außerdem müssen sie dem Gericht regelmäßig „Rechenschaft“ ablegen. Auch Bevollmächtigte benötigen bei einigen Entscheidungen eine Genehmigung des Betreuungsgerichts. Die grundlegenden Aspekte einer rechtlichen Betreuung werden vorgestellt: Ablauf des Verfahrens, Rechtstellung des Betreuers / der Betreuerin. Die Inhalte werden aktiv mit den Teilnehmern erarbeitet. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Veranstalter sind die Betreuungsvereine im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt. Inhaltliche Fragen beantworten die Betreuungsvereine im Landkreis.

Do 4. Februar, 13 bis 17 Uhr

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

Beckenbodenschule

Erlernt wird, den Beckenboden bewusst wahrzunehmen und mit gezielten Übungen zu kräftigen. So kann einer Blasenschwäche vorgebeugt werden. Außerdem wird über beckenbodenschonendes Alltagsverhalten informiert. Der Kurs ist für Männer und Frauen gleichermaßen geeignet und hilfreich nach einer Prostataoperation. Nach regelmäßiger Teilnahme kann die Teilnahmebescheinigung bei der Krankenkasse eingereicht werden.

8x ab Mo, 8. Februar, 16 bis 17.15 Uhr, 43 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

English Debate Club B2/C1

Es werden jede Woche neue, aktuelle, spannende und kontroverse Themen diskutiert. Der Wortschatz wird erweitert und präzisiert, denn jedes Wort zählt.

Der Kurs findet ggfs. online statt.

4x ab Mi, 10. Februar, 19.30 bis 21 Uhr, 30 €

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2402

Selbstmanagement mit dem Zürcher Ressourcen Modell – Ressourcenorientiert reagieren in Krisenzeiten

Das von Dr. Maja Storch und Dr. Frank Krause an der Universität Zürich entwickelte Ressourcenmodell ist wissenschaftlich fundiert und wird seit vielen Jahren erfolgreich angewendet. Es vereint neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung und effektive Methoden der Motivationspsychologie. Das dazu entwickelte praktische Handwerkszeug dient der Auseinandersetzung mit den eigenen Ressourcen und der Erarbeitung einer natürlichen Stärke, um in Krisen und schwierigen Situationen eine gesunde innere Haltung zu bewahren. Impulsreferate wechseln sich ab mit praktischen Gruppen- und Einzelarbeiten.

Sa 6. März und So 7. März, 10 bis 17 Uhr, 60 €, Anmeldeschluss: 22. Februar

Anmeldung: KVHS Bad Dürkheim, 06322/961-2403

