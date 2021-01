Heidelberg – Am Samstag, 16. Januar 2021, ist aufgrund eines Wasserrohrbruchs die Wasserversorgung in Teilen von Handschuhsheim seit 11:30 unterbrochen.

Betroffen sind Haushalte in der Dossenheimer Landstraße 57-83 sowie eine in diesem Bereich befindliche Tankstelle. Der Straßenbahn- und Autoverkehr ist an dieser Stelle behindert.

Die Stadtwerke Heidelberg sind bereits vor Ort, um den Schaden schellstmöglich zu beheben. Wir informieren, wenn die Versorgung wieder hergestellt ist.