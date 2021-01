Kandel: Aktion #miteinanderdurchdiekrise soll Menschen in der Südpfalz ermutigen

Kandel – „Du bist nicht allein.“ Das soll eine Aktion #miteinanderdurchdiekrise Menschen in der Südpfalz zeigen.

Corona erzwingt viele neue digitale Wege. Die Evangelische Christusgemeinde Kandel ruft dazu auf, trotzdem oder gerade deshalb einen analogen Schritt hin zu mehr Gemeinschaft gehen. Mit der Aktion will die Gemeinde den Menschen zeigen, dass sie nicht allein sind und dass physische Distanz nicht unbedingt zu emotionaler Kälte führen muss.

In der Zeit von Fastnacht bis Ostern (15. Februar bis 5. April 2021) sollen alle, die das möchten einmal in der Woche eine ermutigende Nachricht per Postkarte oder kurzem Brief bekommen. Man muss sich nur einmalig anmelden. Die Evangelische Christusgemeinde sucht für diese Kampagne außerdem freiwillige Kartenschreiber und Kartenschreiberinnen, die Freude an traditioneller Post haben. Einmal in der Woche sollen sie als Ermutigerin oder Ermutiger an eine andere Person einen kleinen Gruß schicken. Möglich ist auch, sich sowohl als Ermutiger als auch als Empfänger zu beteiligen.

Wer bei dieser Aktion mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 7. Februar 2021 an die Evangelische Christusgemeinde wenden. Adresse: Kandel, Höfener Ring 11, 76870 Kandel-Minderslachen oder per Mail an die hierfür eigens eingerichtete Adresse ermutigung@email.de.

FAQ zur Aktion #miteinanderdurchdiekrise

Wer kann mitmachen?

Alle Menschen, die in der Zeit von Fastnacht bis Ostern 2021 andere ermutigen möchten oder selbst eine Ermutigung erhalten wollen.

Was muss ich tun?

Anmelden unter der Postadresse der Evangelischen Christusgemeinde Kandel, Höfener Ring 11, 76870 Kandel-Minderslachen oder per Mail ermutigung@email.de.

Was soll ich schreiben?

Der Fantasie sind hier keine Grenzen. Schreiben kann man alles, was anderen Mut macht und ihnen zeigt, dass sie auch in dieser Zeit nicht allein sind. Bitte keine politischen Botschaften oder Werbung verschicken.

Was ist mit meinen Daten?

Damit die Aktion funktioniert muss Name und Anschrift der Empfänger an die Schreiber weitergegeben werden. Von den Schreibern brauchen wir die Anschrift, um ihnen zu Beginn einen Brief mit allen Hinweisen zur Aktion zukommen zu lassen. Den Empfängern müssen sie ihren Namen und ihre Anschrift nicht verraten, wenn sie das nicht wollen. Sie können auch unter einem Pseudonym oder anonym schreiben. Nach Beendigung der Aktion werden die Daten gelöscht. Die Schreiber müssen Name und Anschrift der Empfänger vertraulich behandeln.

Wer verantwortet die Aktion?

Die Aktion wird von der Evangelischen Christusgemeinde in Kandel-Minderslachen durchgeführt. Ansprechpartner ist Roland Fritz. Die Evangelische Christusgemeinde ist eine Gemeinde innerhalb des Südwestdeutschen Gemeinschaftsverbands e.V.

Nähere Informationen zur Gemeinde unter www.ecg-kandel.de.

Was kostet mich die Aktion?

Die Aktion ist natürlich kostenfrei. Die Schreiber werden gebeten, Auslagen für Porto und Briefpapier selbst zu tragen.