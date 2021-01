Reifen platt und PKW-Scheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der vergangenen Nacht 15.01.2021 vermutlich gegen 00:45 Uhr, beschädigten Unbekannte ein geparktes Auto in der Saarlandstraße. Ein Zeuge hatte ein Klirren gehört und bei der Nachschau festgestellt, dass an einem geparkten Opel Vectra die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite beschädigt war. An dem Auto waren außerdem alle vier Reifen platt. Hier wurde scheinbar die Luft abgelassen. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 14.01.2021 gegen 18:00 Uhr verzehrte ein 33-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Wegelnburgstraße nicht bezahlte Lebensmittel und Alkohol. Da der Mann die Ware auf Aufforderung nicht bezahlen konnte, wurde die Polizei verständigt.

Der stark alkoholisierte 33-Jährige war bei der Anzeigenaufnahme aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen des Ladendiebstahls und der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Keller aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 13.01.2021 um 18:00 Uhr bis 14.01.2021 gegen 14:00 Uhr, wurden 4 Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Emil-Nolde-Straße aufgebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus den Kellern gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf 70 Euro geschätzt.

Wer hat in der Emil-Nolde-Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

