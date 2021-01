Darmstadt

Außer Rand und Band – 37-Jähriger tritt Schaufensterscheibe ein

Darmstadt (ots) – Außer Rand und Band zeigte sich ein 37-jährige Mann am Donnerstagabend 14.1.2021 in der Bessunger Straße. Gegen 20.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie den wütenden Mann dabei beobachten konnten, wie er gegen die Schaufensterscheibe eines Antiquitätengeschäfts und die Fahrertür eines parkenden Fahrzeuges eintrat.

Dank der guten Beschreibung der Beobachter nahm die hinzueilende Streife den Darmstädter noch in Tatortnähe fest. Dabei zeigte sich, dass der 37-Jährige dem Alkohol erheblich zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck und zeigte das Ergebnis von 2,8 Promille an.

Die Schaufensterscheibe sowie das Auto waren durch die Tritte erheblich beschädigt und zerstört worden. Der Schaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Abend des randalierenden Darmstädters endete somit zwecks Verhinderung weiterer Straftaten im Gewahrsam der Polizei. Er wird sich nun zukünftig in gleich mehreren Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Jugendliche bei Einbruch in Schule von Zeugen beobachtet

Darmstadt (ots) – Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche werden sich nach ihrer Festnahme am frühen Donnerstagabend 14.1.2021 zukünftig wegen des besonders schweren Diebstahls aus einer Schule strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 20 Uhr hatte sich das Duo zusammen mit weiteren, noch nicht bekannten Begleitern gewaltsam Zugang zu der Außenstelle einer Schule in der Hermannstraße verschafft, die Räume betreten und im Anschluss die Flucht ergriffen. Bei ihrem kriminellen Vorgehen wurden sie von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei alarmiert. Dank der Verständigung sowie detaillierten Beschreibung der Flüchtenden mit Fluchtrichtung wurden die beiden jungen Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in Tatortnähe gestellt.

Zudem konnte einen Laptop und ein Küchenmesser als mutmaßliches Diebesgut auf ihrem zurückgelegten Weg aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen das Duo aus Darmstadt wurde Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide nach Hause entlassen. Sie werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Derweil dauern die Ermittlungen zu ihren flüchtenden Komplizen an. Diese haben die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots) – In der Zeit von Donnerstag 14.01.2021 um 15:00 Uhr bis Freitag 15.01.2021 um 13:00 Uhr kam es in Eppertshausen in der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen streifte ein Fahrzeug im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten schwarzen BMW. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich bei der Polizei zu melden.

An dem beschädigten Auto wurde weiße Farbe festgestellt. Das flüchtige Fahrzeug müßte an der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden haben. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071-96560 mit der Polizeistation Dieburg in Verbindung zu setzen.

Unfall am Bahnübergang in Münster

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Münster/Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots) – Freitagmorgen 15.01.2021 kam es am Bahnübergang an der Bahnhofsstraße in Münster zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von einem Zug der Verkehrsgesellschaft VIAS seitlich erfasst wurde. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei überquerte die 34-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen 8 Uhr den geöffneten Bahnübergang, als der Zug mit geringer Geschwindigkeit in den Bereich einfuhr. Noch bevor der PKW den Gleisbereich verlassen hatte, kam es zur Kollision wobei der PKW seitlich touchiert wurde.

Durch den Aufprall wurden im PKW die 2 Kinder der 34-jährigen Fahrerin leicht verletzt. Beide Kinder, im Alter von 7 und 9 Jahren, wurden wenig später vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und konnten dann mit ihrer unverletzten Mutter den Unfallort verlassen.

Die eingleisige Strecke zwischen Dieburg und Ober Roden musste von 8 Uhr bis 10.20 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden. Dies führte bei drei weiteren Zugverbindungen zu Verspätungen. Die abschließenden Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen.

Berauscht am Steuer

Seeheim-Jugenheim/Bickenbach (ots) – Weil ein 27- und 32-Jähriger am späten Donnerstagabend 14.1.2021 berauscht mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren, leiteten die Ordnungshüter Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 21.30 Uhr fiel den Beamten der Seat in der Bickenbacher Straße in Jugenheim auf. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jahre alte Wagenlenker unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem konnte er den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Er musste im Anschluss die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten.

Ein 32-jähriger Fahrer, den eine Polizeistreife in der Darmstädter Straße in Bickenbach gegen 23 Uhr kontrollierte, wurde von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen. Weil ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagierte, musste auch er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die beiden Verkehrssünder die Polizeistation wieder verlassen. Beide werden sich in einem Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, verantworten müssen.

Gelber Sprinter im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Ein in der Dieselstraße abgestellter gelber Sprinter rückte in der Nacht zum Donnerstag 14.1.2021 in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Firmengelände, wo der Mercedes abgestellt war. Unter Einwirkung von Gewalt gelang es ihnen an den Innenraum des Wagens zu gelangen. Hier hielten sie offenbar Ausschau nach potentieller Beute, durchwühlten das Fahrzeug und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie die Kriminellen auf das Firmengelände kamen und ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Schaden auf circa 2.000 Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Seniorin auf Bundesstraße von Kastenwagen erfasst

Gernsheim (ots) – Eine 84-jährige Frau aus Gernsheim wurde am Freitagmittag 15.01.2021 gegen 13.40 Uhr, beim Überqueren der Bundesstraße 44 in Höhe Tannenhof, von einem Kastenwagen erfasst und hierbei schwerverletzt. Die Frau wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert. Der 61-jährige Wagenlenker aus dem Landkreis südliche Weinstraße, der in Richtung Gernsheim unterwegs war, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße 44 war für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zwischen Gernsheim und Klein-Rohrheim bis 15.45 Uhr vollgesperrt.

Wohnungseinbrecher erbeuten Winterjacken

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Coutandinstraße geriet am Donnerstag 14.01.2021 in der Zeit zwischen 16.00 und 21.50 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie anschließend drei Winterjacken und ein Tablet mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Polizei kontrolliert Jugendliche in Tiefgarage

Heppenheim (ots) – Während einer abendlichen Fußstreife haben Beamte der Polizeistation Heppenheim am Donnerstag 14.1.2021 fünf Verstöße gegen die Corona-Kontaktbeschränkung festgestellt und zudem eine Kleinstmenge Cannabis sichergestellt.

In der Tiefgarage der Starkenburg Passage kontrollierte die Streife gegen 19 Uhr fünf Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 11 und 19 Jahren. Der 19-Jährige hatte zudem eine Kleinstmenge Cannabis dabei. Wegen der Droge und den Corona-Kontaktverstößen wurde Anzeige erstattet.

Einbrecher beim Baumarkt

Bensheim (ots) – Mit Gewalt wurde am Donnerstagabend 14.1.2021 das Tor zum Außenverkaufsbereich eines Baumarktes im Berliner Ring aufgebrochen. Noch ist nicht bekannt, ob die Einbrecher Beute gemacht haben. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) haben den Fall übernommen und suchen Zeugen, die zwischen 22 Uhr und Mitternacht verdächtige Personen auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe des Baumarktes beobachtet haben.

Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06251 / 8468-0 zu erreichen.

Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 14.01.2021 kam es in der Zeit von 13:50 Uhr bis 21:15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma LIDL in der Lilienthalstraße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz wurde ein dort geparkter VW Passat beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den VW Passat entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06251 7060 in Verbindung zu setzen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Lampertheim (ots) – Einen Verkehrsunfall im Bibliser Weg in Lampertheim-Hofheim bearbeitet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. In der Zeit von Dienstag den 12.01.2021 um 10:45 Uhr bis Mittwoch den 13.01.2021 um 07:55 Uhr wurde ein grauer PKW Skoda, welcher im Bibliser Weg geparkt war, beschädigt. An dem Skoda wurde die gesamte linke Fahrzeugseite durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verusacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

