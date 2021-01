Heidelberg: Spielbetrieb am Theater und Orchester Heidelberg ruht weiterhin bis Ende März 2021

Heidelberg – Das Theater und Orchester Heidelberg lässt seinen Spielbetrieb weiterhin ruhen und verlängert somit die Einstellung des Spielbetriebes bis Ende März 2021. Der Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und die Theaterleitung folgen mit dieser Entscheidung der Schließung der baden-württembergischen Staatstheater.

Diese haben auf gemeinsamen Beschluss mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ihren Spielbetrieb für die kommenden zwei Monate eingestellt. In Abstimmung mit den Kommunaltheatern in Baden-Württemberg und dem Deutschen Bühnenverein schließt sich das Theater Heidelberg im Sinne einer Planungssicherheit für den Spiel- und Probenbetrieb dieser Weisung an.

Seit dem 2. November 2020, mit der Ausrufung des Lockdown Light, ist das Theater und Orchester Heidelberg für das Publikum geschlossen.

