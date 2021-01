Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Unfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin

Neustadt/Weinstraße (ots) – Um 12:40 Uhr fuhr am 14.01.21 ein 26-Jähriger mit seinem VW Golf aus einem Hof in der Landauer Straße aus und kollidierte mit einer 46-Jährigen, die mit ihrem E-Scooter von der Stiftsstraße aus kommend in Richtung Bahnhof nicht erlaubter Weise auf dem Gehweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Frau zu Boden und zog sich Verletzungen im Bereich des linken Unterschenkels sowie der Brustwirbelsäule zu. Es war eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 600 Euro, der Scooter blieb heil.

