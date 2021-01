Mainz – Der Termin für die rheinland-pfälzische Landtagswahl ist trotz Corona-Pandemie am 14. März 2021. Darüber informierte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz auf Anfrage.

Die geplante Neuwahl des Thüringer Landtags wird coronabedingt vom 25.04.2021 auf den 26.09.2021, den Termin der Bundestagswahl, verschoben. In Rheinland-Pfalz wird jedoch am 14.03.2021 festgehalten. Es gebe keine Überlegungen zur Terminverschiebung, so die Staatskanzlei.