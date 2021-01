Polizei Witzenhausen

Beziehungsstreitigkeiten enden in körperlicher Auseinandersetzung

(ots) – Um kurz nach Mitternacht musste die Polizei von Witzenhausen zur Schlichtung von Beziehungsstreitigkeiten nach Unterrieden ausrücken. Eine 38-jährige Frau wurde nach eignen Angaben von ihrem 49-jährigen Lebensgefährten im Zuge von zunächst verbalen Streitigkeiten offenbar am Hals gepackt und zu Boden geschubst.

Ernsthaft verletzt wurde die 38-Jährige dabei glücklicherweise nicht. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Witzenhausen griffen schlichtend ein, der 49-Jährige, der aktuell noch in Kassel wohnhaft ist, verließ im Beisein der Polizisten letztlich aus freien Stücken die Wohnung.

Wegen Körperverletzung wird gegen den 49-Jährigen nun von Amts wegen ermittelt.

Hausmüll gerät auf Sattelanhänger in Brand

(ots) – Am Donnerstagmorgen 14.01.2021 gegen 10.40 Uhr waren Polizei und Feuerwehr in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen im Einsatz, da auf dem Parkstreifen vor einem Industriegelände ein brennender Lkw-Anhänger gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, war auf dem Lkw-Trailer befindlicher Hausmüll in Brand geraten, der durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgelöscht wurde.

Nach Ansicht der Feuerwehr gilt eine Selbstentzündung des Mülls durch einen Gärungsprozess als am Wahrscheinlichsten. Ob der Anhänger durch die brennende Ladung in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte noch nicht abschließend beurteilt werden. Verletzt wurde niemand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkrempler auf Klinikparkplatz; Schaden 200 Euro

(ots) – Eine 79-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagvormittag 14.01.2021 gegen 11.35 Uhr auf dem Parkplatz der orthopädischen Klinik in Hessisch Lichtenau ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Frau fuhr rückwärts und touchierte dabei dann das Auto einer 39-Jährigen aus Baunatal. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 200 Euro.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen