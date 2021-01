Neustadt (Hessen) (ots) – Am Sonntagmittag 13.09.2020 wurde ein 19-jähriger Asylbewerber mit erheblichen Verletzungen gefunden. Sowohl der Tathergang als auch die weiteren Tatumstände stehen nach wie vor nicht fest. In seiner späteren Vernehmung berichtete der 19-Jährige das er bereits am Morgen von mehreren Personen, vermutlich türkischer Herkunft, angegriffen wurde. Der Angriff fand zwischen 06-07 Uhr vor dem Bahnhof Neustadt statt. Die unbekannten Täter sollen Schlagwerkzeuge benutzt haben.

Am selben Tag wurde gegen 09.50 Uhr am ehemaligen Munitionsdepot eine Jacke gefunden, die dem Opfer gehörte. Die Zeugen entdeckten den Verletzten gegen 14 Uhr auf einem Feldweg in Nähe des Schäferhundevereins an der L 3071 zwischen Neustadt und Gleimenhain.

Täterbeschreibung:

Der 19-Jährige beschrieb damals die Angreifer als junge Erwachsene und vermutete aufgrund der Sprache eine türkische Herkunft.

Einer dieser Männer trug einen Vollbart und schwarze Sportbekleidung. Er soll zuvor in einem schwarzen BMW, eventuell der 3er Reihe, gesessen haben.

Die Entfernungen zwischen dem Tatort Bahnhof und den beiden Fundorten könnten auf die Nutzung eines Fahrzeugs zurückzuführen sein.

Sowohl der Tathergang als auch die weiteren Tatumstände stehen nach wie vor nicht fest. Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kripo Marburg ermitteln mittlerweile wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen und bitten erneut um Mithilfe.

Wer hat am frühem Morgen/Vormittag des 13.09.2020 einen schwarzen BMW oder auch ein anderes, ihm verdächtig erscheinendes Auto an einem der 3 Orte gesehen und kann nähere Angaben dazu machen?

Wer hat am 13.09.2020 zwischen 06 bzw. 07-14 Uhr zwischen dem Bahnhof Neustadt und dem Feldweg in der Nähe des Schäferhundevereins eine verletzte Person gesehen oder andere Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

