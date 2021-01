Durch ständiges Nase “hochziehen” überführt

Germersheim (ots) – Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 14.01.2021 in der Sondernheimer Straße einen 56-jährigen Autofahrer. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit fiel den Beamten auf, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war äußerst merkwürdig, dass er ständig seine Nase hochziehen musste.

Ein Urintest brachte dann Licht ins Dunkle. Er hatte nämlich kurz zuvor diverse Betäubungsmittel durch die Nase konsumiert. Seine Autofahrt war beendet und die entsprechenden Anzeigen wurden eingeleitet.

An Mauer gerutscht und geflüchtet

Germersheim (ots) – Erst Mittwochmorgen 13.01.2021 wurde der Polizei eine Unfallflucht gemeldet, die sich bereits am Dienstag 12.01.2021 in Germersheim ereignet hatte. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog gegen 08 Uhr mit seinem silbernen Kleinwagen von der Gottfried-Tullastraße in die Langgewannstraße ab und rutschte dabei auf der schneebedeckten Fahrbahn in eine Grundstücksmauer. Dabei wurde sein Fahrzeug massiv beschädigt.

Der Unfallverursacher habe dann zwar Kontakt zu der Hausbesitzerin aufgenommen, die Personalien hat er aber nicht hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.