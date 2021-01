Geld im Zug geraubt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 13.01.2021 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung im Zug (S1 zw. Kaiserslautern und Ludwigshafen) alarmiert. Am Hauptbahnhof Ludwigshafen konnte eine 31-jährige Frau von der Polizei angetroffen werden.

Diese schilderte, dass sie im Zug von ihrem Ex-Partner angegriffen wurde und ihr dieser mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen habe. Der 28-jähriger Mann konnte mit der Beute entkommen.

Der Raub sei durch mehrere andere Fahrgäste beobachtet werden.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Mehrere Unfälle auf winterglatter Fahrbahn

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es am Mittwochmorgen 13.01.2021 aufgrund der zum Teil eisglatten Fahrbahn zu mehreren Verkehrsunfällen. Vorläufige Bilanz: bei insgesamt 6 Glatteisunfällen wurden 4 Personen leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von

ca. 24.000 Euro.

Bei winterglatter Fahrbahn rät die Polizei das Auto stehen zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, beachten Sie diese Tipps, damit Sie sicher ans Ziel kommen:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse an.

Erhöhen Sie deutlich den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, um im Falle einer Gefahrenbremsung auf einer rutschigen Fahrbahn noch rechtzeitig zum Stehen zu kommen.

Fahren Sie im Winter mit Winterreifen. Bei Schneeglätte, reif überzogenen oder vereisten Fahrbahnen kann die Fahrt mit Sommerreifen sehr schnell im Straßengraben enden.

Entfernen Sie vor Fahrtantritt Eis und Schnee vom Fahrzeug.

Jede Fensterscheibe muss eisfrei sein. Fahren Sie nicht mit nur einem kleinen “Guckloch” in der Frontscheibe.

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Scheibenwischer und den Füllstand des Wischwassers, damit es zu keiner Schlierenbildung auf der Frontscheibe kommt.

Denken Sie an die Umwelt. Vermeiden Sie ein Warmlaufenlassen des Motors.

15 Jahre ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Ein 44-Jähriger, der seit 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs gewesen ist, ging der Polizei am Mittwoch 13.01.2021 zufällig ins Netz. Der Mann war gegen 9.10 Uhr mit einem Mercedes in der Oppauer Straße unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der 44-Jährige seit 15 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.

Das Auto musste vor Ort abgestellt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten und an eine berechtigte Person ausgehändigt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.01.2021,gegen 06:50 Uhr, meldete ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Schule in der Schlesier Straße, dass er bei seinem Rundgang eine eingeschlagene Autofensterscheibe bemerkt hatte. Das Fahrzeug war seit dem 11.01.2021 in einem Carport der Schule abgestellt gewesen. Aus dem Innern des Autos wurde nichts gestohlen.

Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.