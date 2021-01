Unfall durch Krampf im Bein

Waldsee (ots) – Am Mittwochmorgen 13.01.2021 gegen 09:20 Uhr ereignete sich in der Ludwigstraße ein Auffahrunfall, bei dem eine der Beteiligten leicht verletzt wurde. Eine Autofahrerin hielt an einem Fußgängerüberweg an.

Die nachfolgende Fahrerin eines Pkw bemerkte dies zu spät, da sie durch einen Krampf im Bein abgelenkt war. Trotz Bremsung schaffte sie es auch wegen der winterglatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen und fuhr auf den anderen Pkw auf. Die Fahrerin des vorderen Pkw klagte im Anschluss über leichte Schmerzen im Nacken und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall durch Alkoholkonsum

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwochabend 13.01.2021 gegen 19:30 Uhr beschädigte ein 48-jähriger Autofahrer einen in der Angelstraße geparkten Pkw, als er daran vorbeifuhr. Ein Zeuge, der vor Ort war, gab der Polizei gegenüber an, dass der Fahrer ausgestiegen sei und den Schaden begutachtet habe, ihn anschließend nach dem Weg nach Schauernheim fragte und dann wieder wegfuhr. Laut Angaben des Zeugen, habe der Fahrer beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug geschwankt.

Die Polizei konnte an der Halteranschrift den Fahrer antreffen, bei dem Alkoholgeruch festgestellt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,97 Promille. Der 48-jährige musste die Beamten daraufhin zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hat. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Beamten haben seinen Führerschein sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall informiert.

Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge in Otterstadt und Speyer-Nord

Otterstadt/Speyer (ots) – Im Zeitraum 12.01.-14.01.2021 kam es zu insgesamt 6 Einbrüchen in Fahrzeuge, die zur Tatzeit in Otterstadt und Speyer-Nord geparkt waren. In 5 Fällen wurde eine Seitenscheibe der betroffenen Fahrzeuge eingeschlagen, in einem Fall wurde die Scheibe hierdurch lediglich beschädigt. Ein Tatzusammenhang scheint aufgrund der zeitlichen / örtlichen Nähe der Tatorte und einer entsprechende Vorgehensweise derzeit als wahrscheinlich.

In Otterstadt wurde von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Mannheimer Straße parkenden Mercedes Sprinter nach Einschlagen der Scheibe die Fahrerkabine durchwühlt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug augenscheinlich nichts. Bei einem in der Kirchenstraße abgestellten Kurierfahrzeug (Ford Transit) wurde am Mittwoch zwischen 06:30 – 09:00 Uhr 200EUR Bargeld entwendet. Lediglich 1,20EUR Münzgeld erbeuteten unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch aus einem in der Friedhofstraße parkenden Mercedes-Sprinter, bei welchem ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Nur bei einem versuchten Einbruch blieb es am Mittwoch bei einem VW Transporter, der in der Kollerstraße abgestellt war. Hier misslang das Einschlagen der Scheibe, sodass diese lediglich in Form eines kleineren Loches beschädigt wurde.

In Speyer erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch ebenfalls nach Einschlagen einer Seitenscheibe aus einem verschlossenen VW Transporter einen Rucksack mit Geldbeutel und 50EUR Bargeld. Das Dienstfahrzeug war dabei für lediglich eine halbe Stunde unbeaufsichtigt im Birkenweg geparkt gewesen (09:30 -10:00 Uhr). Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Speyer weiterhin eine Seitenscheibe eines im Eibenweg geparkten VW Crafter eingeschlagen und Handschuhfach als auch Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Entwendet wurde hier offensichtlich nichts.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nochmals, auch bei kurzfristigem Verlassen des Fahrzeugs niemals Wertgegenstände in diesem zurückzulassen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, denen zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen im Bereich der jeweiligen Tatörtlichkeiten in Speyer-Nord und Otterstadt aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Dudenhofen (ots) – 13.01.2021, 09:10-10:20 Uhr und 11:30-12:30 Uhr – Am Mittwoch führte die Polizei Speyer Geschwindigkeitskontrollen in Dudenhofen durch.

Im Zeitraum 09:10-10:20 Uhr wurden in der Iggelheimer Straße eine Laserkontrollstelle auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte bzw. der Realschule Plus eingerichtet. Durch Beschilderung ist in diesem Bereich die Geschwindigkeit von Montag bis Freitag 07-17 Uhr auf 30 km/h begrenzt.

Im Kontrollzeitraum konnten insgesamt 15 ortsauswärts fahrende Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeitsverstößen festgestellt. Diese wurden verwarnt und die Verkehrsteilnehmer in einem verkehrserzieherischen Gespräch auf die sich durch die Geschwindigkeitsüberschreitungen für Schüler / Kindergartenkinder ergebenden Gefahren hingewiesen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 60 km/h.

Bei einer im Zeitraum 11:30-12:30 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße (Zone 30) durchgeführten Laserkontrolle konnten bei 30 gemessenen Fahrzeugen 6 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hielten.

Auch hier wurden die erkannten Verstöße verwarnt. Den im Kontrollzeitraum mit einer Geschwindigkeit von 63 km/h am schnellsten gemessenen Verkehrsteilnehmer erwartet neben einem Bußgeld nun auch einen Punkt in Flensburg und ein 1-monatiges Fahrverbot.